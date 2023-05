11 nepozabnih znamenitosti in dejavnosti v Tokaju in okolici, kraju neprekosljive lepote

Tokaj, ki leži ob sotočju rek Tisa in Bodrog ob vznožju gore Kopasz, je odlična celinska destinacija v vseh letnih časih. Madžarsko mesto, znano po očarljivih vinskih kleteh, panoramskih vinogradih in svetovno znanih sortah grozdja, je središče vinorodne regije Tokaj-Hegyalja, ki je tudi na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Pridite z nami in odkrijte fascinantne zaklade tega območja!

Pot Hétszőlő, Tokaj

Na južnih pobočjih hriba Tokaj boste naleteli na zgodovinsko posestvo Tokaj-Hétszőlő, ki izvira iz leta 1502, ko je družina Garai kupila sedem vinogradov na tem območju. Danes se skozi vinograde vijejo tri učne poti – zeleni, rumeni in rdeči kvadrati – ki obiskovalce seznanijo z značilnimi sortami grozdja, različnimi vinogradniškimi dejavnostmi in vsakdanjim življenjem zgodovinskega vinogradniškega posestva. Po sprehodu po vinogradu se obvezno ustavite v kleti Rákóczi in poskusite vina, ki jih pridelujejo na posestvu.

Razgled Finánc-dombi, Tokaj

Z vrha razgledne točke Finánc-dombi v Tokaju je čudovit razgled, ki ob jasnem vremenu sega tudi do 15 kilometrov daleč: pod nogami vam je Velika ravnica z mirnima izlivoma rek Tisa in Bodrog v bližini, vinogradi Tokaja na pobočju in hribi Zemplén v daljavi. Do razgledne točke, ki je zlahka dostopna otrokom in starejšim, se lahko povzpnete po strmem, nekoliko osamljenem stopnišču nasproti mostu čez reko Tiso v 5 do 10 minutah hoje.

Vinogradi Mádi

Mád je s svojo dolgo zgodovino že tisočletja vinorodno območje: v vasi se nahaja petina od 5.000 hektarjev vinogradov v vinorodni deželi Tokaj-Hegyalja. Legenda pravi, da je bil Mád, ki ni slovel le po vinogradih, temveč tudi po vinu in mineralih, v preteklosti kraj, kjer se je določala cena vina. Danes ima združenje Mádi Körle Eredetvédelmi Egyesület 23 vinogradov v Mádu, med katerimi je najbolj znan vinograd Úrágya. Njegovo ime izhaja iz dejstva, da tu zahaja sonce, tj. da gre Gospod spat. Vredno se je povzpeti na enega od vinogradov, ki obkrožajo vas, saj se vam bo odprl čudovit razgled na vas, na poti nazaj v vas pa boste še bolj uživali v okusnih lokalnih vinih.

Tokaji hrib

10-12 milijonov let star stratovulkan, znan tudi kot gora Kopasz, Nagy-Kopasz, Eperjes-Tokaji in Tokaji, obkrožajo tri naselja vinske regije: Bodrogkereszttúr, Tokaj in Tarcal. Na vrhu gore stoji televizijski stolp, zgrajen v šestdesetih letih 20. stoletja, ki naj bi ga kmalu prenovili, vzporedno z gradnjo nove štirisezonske žičnice od odprtega odra tokajske festivalske preproge do stolpa. S ceste do vrha hriba je čudovit razgled na Bodrogköz, zato se splača povzpeti na 512 metrov visok vrh.

Zakladi Tarcala

Ob vznožju gore Tokaj, manj kot 9 kilometrov od Tokaja, leži manj priljubljena, očarljiva vas Tarcal v vinski regiji. Mirna vasica se ponaša z impresivno naravno in arhitekturno dediščino, zato se v Tarcalu splača preživeti dan. Najbolj znana znamenitost vasi je 8,5 metra visok kip Blaženega Kristusa, največji granitni kip Jezusa v Evropi, ki se dviga nad vasjo. Ko uživate v čudovitem razgledu na vas, se lahko sprehodite do rudnika, ki je obvezen postanek na izletu v vinsko regijo in je odtenek turkizne barve.

Panoramska pot Tarcali do kipa Kristusa Blaženega

Vodna pot Bodrogzug

Južni del Bodrogköza, ki ga omejujeta reki Tisa in Bodrog, se imenuje Bodrogzug, katerega počasi tekoče vode ponujajo odlične možnosti za aktivno rekreacijo za začetnike. Močvirnato, zamočvirjeno in gozdnato območje je edinstvena znamenitost v celotni državi ter pravi raj za dvoživke in vodne ptice. Vodna pot Bodrogzug ponuja vpogled v vsakdanje življenje tega skrivnostnega habitata, ki pohodnikom ponuja nepozabna doživetja. Zavarovano območje je mogoče obiskati le z dovoljenjem, ki ga izda Uprava narodnega parka Aggtelek.

Gastronomske, rekreacijske in kulturne znamenitosti Tokaja-Hegyalja

Po očarljivih naravnih zakladih regije Tokaj raziščite gastronomske, prostočasne in kulturne znamenitosti zgodovinske vinske regije!

Restavracija Winestone – Mercure Tokaj Center

Restavracija Winestone, ki je del hotela Mercure, le streljaj od mostu čez reko Tiso ponuja okuse vinorodne regije Tokajski griči. V tej stilsko zasnovani restavraciji igrajo pomembno vlogo sveže lokalne sestavine, Tibor Antal, glavni kuhar, pa pričara okusne jedi, ki so lepo postrežene na krožnikih gostov. Zahvaljujoč nenehno dopolnjujoči se vinski karti lahko ob odličnih jedeh poskusite najboljša vina zgodovinske vinske regije. Od razkošnega samopostrežnega zajtrka, poslovnega kosila, večerje Winestone in petkove vinske degustacije – ne glede na to, kaj boste izbrali, boste doživeli nepozabno kulinarično izkušnjo!

3910 Tokaj, Rákóczi utca 5.

Dvorec Andrássy & Spa, Tarcal

Dvorec Andrássy, zgrajen leta 1700, v baročnem slogu pričakuje goste, ki iščejo nemoteno sprostitev v osrčju Tokaja-Hegyalja, v kraju Tarcal. Ta hotel s petimi zvezdicami se ponaša z elegantnimi in sodobnimi sobami in apartmaji ter je odlična izbira za polnjenje moči po dnevu, preživetem v okolici. Za popolno sprostitev je v hotelu na voljo ekskluzivno wellness in spa območje z jamskimi kopelmi, doživljajskimi bazeni, savno in poleti tudi zunanjim bazenom. Po dnevu na vodi lahko dan zaključite v restavraciji Bobajka v dvorcu, ki ponuja lokalne jedi in 120 vin.

3915 Tarcal, Fő utca 94.

Grad Rákóczi, Szerencs

Od torka do nedelje lahko ljubitelji zgodovine uživajo v mirnem okolju pristnega gradu Szerencs, ki je bil zgrajen konec 16. stoletja in ga obdaja urejen park z jezerom in potokom. V enem od delov obnovljenega gradu je odprt hotel, javnost pa si lahko ogleda zbirko tisočih razglednic muzeja Zemplén in zanimivo razstavo o Zsigmondu Rákócziju in njegovem času. Iz razstavnega prostora lahko pridete na majhno teraso s pogledom na grajske vrtove. V stavbi so tudi kavarna in sanitarije.

3900 Szerencs, Huszárvár utca 1. | Website

Plaža Tutajos, Rakamaz

Na slikoviti plaži ob reki Tisi v kraju Rakamaz je vsako poletje polno življenja. Kopališče ponuja čudovit razgled na znamenito goro Tokaji, ima 150 metrov dolgo, počasi se poglabljajočo peščeno plažo s kopališčem, označenim z bojami, in prostranim urejenim območjem. Na plaži so na voljo brezplačna športna igrišča – za nožni tenis, odbojko na mivki, nogomet – mize za pingpong in oprema za izposojo, ležalniki in gugalnice ter kanuji za izposojo. Na voljo so tudi okrepčevalnica, pivnica in kamp.

Križarjenja v Tokaju

Na voljo je več poti izletov z ladjo excursions.hu, ki plujejo po rekah Bodrog in Tisa v slikoviti okolici vinorodnega okoliša Tokaj. Njihov priljubljeni program križarjenja po Tokaju je redno na voljo od maja. 50-minutno križarjenje vas popelje po reki Bodrog mimo mesta Tokaj in vam ponudi priložnost, da občudujete prestolnico vinske regije s povsem nove perspektive, nato pa se vrnete v pristanišče Rakamaz na reki Tisi. Kupite lahko tudi vozovnico za linijo Tokaj-Sárospatak, ogled Tokaj-Szabolcs ali celo najamete motorni čoln.