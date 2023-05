12+1 nepogrešljivih madžarskih filmov in serij zadnjih let na Netflixu in drugih

30. april je dan madžarskega filma, saj je prav na ta dan leta 1901 izšel prvi madžarski film A táncz (Ples). Ob tej priložnosti smo zbrali nekaj nepogrešljivih in sijajnih madžarskih filmov in serij, ki so trenutno na voljo na pretočnih storitvah.

Blokád (Netflix)

V filmu Blokada se József Antall manj kot šest mesecev po svoji inavguraciji sooči z najtežjo preizkušnjo svojega življenja: taksisti protestirajo proti drastičnemu povišanju cen bencina in razočarani nad demokracijo blokirajo mesto in nato celotno državo. Opozicija je na njihovi strani, predsednik republike, tisk in javno mnenje z njimi simpatizirajo, oblasti pa zaradi nepriljubljenih ukrepov opustijo nepriljubljeno vlado. Toda József Antall se znajde na drugi strani barikade. Ostane sam, sveže operiran, na oddelku. Film prvič predstavi okoliščine spremembe režima in prvega demokratično izvoljenega predsednika madžarske vlade Józsefa Antalla, tako politično kot zasebno, ter daje vpogled v boje v zakulisju.

Űrpiknik – Vesoljski piknik (HBO Max)

Ekscentrična študentka Panna (Lili Walters) že od otroštva poskuša pošiljati signale v vesolje in čaka na odziv. Kljub temu da je nihče na univerzi ne jemlje resno, se njena teorija izkaže za dokazano: nanjo vpliva prihod vesoljca Boya (Zalán Takács) na Zemljo, ki je v svojem svetu podoben izobčenec. Če že to ne bi bilo dovolj šokantno, prišlek Panno obvesti, da je planet obsojen na uničenje in da je njegov edini interes rešiti predmet svojega občudovanja, umetnico Sarolto Zalatnay. Film v režiji Ákosa Baditsa in po scenariju Ágote Benedek, avtorice knjižne uspešnice Rumbarumbamm, pripoveduje zgodbo o noči, ki je pobesnela.

A Király – Kralj (RTL+)

Desetdelna biografska serija, ki jo je navdihnilo življenje Jimmyja Zámbója, spremlja vzpon pevske legende, obdobje sporov in kontroverznosti. Čeprav zgodba ne prikazuje idealizirane podobe zvezdnika, nas popelje v preteklost in pripoveduje o vplivu spremembe režima na madžarsko glasbeno sceno. Različna obdobja življenja Jimmyja Zámbója upodabljata dva odlična igralca: Ervin Nagy kot uveljavljeni, priljubljeni pevec in Renátó Olasz kot pevčev mladostni jaz, ki išče pot. Njegovo ženo Edit Zámbó igrata odlični igralki Judit Schell in Viktória Staub.

Így vagy tökéletes (Netflix)

Vsi pisatelji niso neznosni, vendar je András (Ernő Fekete) zagotovo tak. Kot izgoreli kreativni direktor uspešne oglaševalske agencije želi postati resen pisatelj, čeprav je njegov prvi roman klavrno propadel. Prezira vse, kar ni fikcija, zato globoko prezira novo duhovito uspešnico So or Perfect in njeno priljubljeno avtorico Kato (Márta Béres). Potem pa njuna skupna fotografija viralno zaokroži po družabnih omrežjih, razširi se novica, da se sestajata, in András – z malo pomoči – dobi veliko idejo: to razmerje bi lahko pripomoglo k uspehu njegovega novega dela.

A besúgó – The Informer (Skyshowtime)

1985, Madžarska za železno zaveso. Dvajsetletni Geri (Gergely Váradi) si želi študirati na ekonomski univerzi v Budimpešti in končno spoznati nove ljudi in ideje. Toda Geri ima skrivnost. Državna varnost jo je izsiljevala, ker je bolnemu bratu priskrbela zdravila, zato je prisiljena svojega mladega prijatelja iz opozicije Zsolta Szavo (Márton Patkós) prijaviti pazniku v zaporu (Szabolcs Thuróczy). Medtem ko Száva načrtuje strmoglavljenje režima, se Geri vsakodnevno sooča z izzivom: kako se izogniti državni varnosti in obdržati svoje nove prijatelje? Ker se ji čas izteka, se mora odločiti, na čigavo stran se bo postavila pred končnim obračunom.

Átjáróház (Filmio)

Nov pomen izraza “ljubezen do smrti”: romantični film Átjáróház, bogat z elementi fantazije in komedije, dokazuje, da prava ljubezen ne pozna meja: niti tiste med živimi in mrtvimi. Glavni junak filma Krisztián (Péter Bárnai) se ne odreče svoji srčni želji niti takrat, ko se mora dekle (Vivien Rujder) odpovedati družbi živih. Bori se za svojo srčno željo in jo s pomočjo zelo nenavadnih sopotnikov (nekateri živi, drugi mrtvi) pridobi nazaj. Ne tako zelo srhljiva zgodba o razmerju med mrtvim dekletom in fantom, ki dela kot nočni čuvaj v mrtvašnici, je zdaj na voljo na Filmio!

Nyugati nyaralás (Netflix)

Nyugati nyaralás je kriminalna komedija, postavljena v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, v kateri igrata Lia Pokorny in Máté Mészáros. Zgodba govori o Gyuriju Maurerju (Máté Mészáros), avtomehaniku iz Veszprema, ki se z družino odpravi na počitnice na Riviero, vendar namesto štirih potnih listov prispejo le trije. Toda Gyuri je odločen in si izposodi avto, ki ga je pustil pri madžarskem disidentu. Z nemškim avtomobilom in dokumenti bodo Madžare, ki se odpravljajo na zahod, zamenjali turisti z zahoda, ki bodo ob Blatnem jezeru uživali v največjem razkošju. Ne vedo pa, da se bodo z „izposojenim” avtomobilom zapeljali naravnost v hladno vojno.

Becsúszó szerelem (Netflix)

Gyula, predani nogometaš, in njegova žena Mariann si želita otroka. Ko se izkaže, da je neploden in da možnosti za posvojitev ni več, se Mariann v zadnjem hipu dogovori z romsko deklico Lüszi, da bo prevzela njenega kmalu rojenega otroka. Toda načrt obrne vsa njihova življenja na glavo. Od takrat naprej mora Gyula nenehno izvajati trike, da ga ne bi ujeli njegovi prijatelji, rasistični nogometni navijači, v njegovem zasebnem življenju pa se zgodi nekaj nepričakovanih preobratov: Amorjeve puščice zadenejo njegovo srce z najbolj nepričakovanih mest, kar našega junaka postavi pred vrsto humornih situacij in moralnih dilem.

Magasságok és mélységek (Filmio)

Konec maja 2013 država zaskrbljeno opazuje, kako prvi madžarski osvajalec Mount Everesta Zsolt Erőss s svojim spremljevalcem izgine v Himalaji. Čeprav vsi drugi še vedno upajo, njegova žena Hilda Sterczer v živo sporoči, da je nesmiselno organizirati nadaljnje reševalne odprave. V naslednjih tednih mediji sistematično poskušajo omajati njeno trdnost. Sándor Csoma, režiser več mednarodno priznanih kratkih filmov, v svojem prvem celovečernem filmu prikazuje dogodke z vidika žene Zsolta Erőssa. Ustvarjalci filma menijo, da je pomembno, da si upamo govoriti o žalosti, saj je to stanje duha, ki ga v življenju doživljamo vsi, in ne nujno samo takrat, ko izgubimo ljubljeno osebo. Film pokaže, da je sprava mogoča, in ponudi upanja polno pot naprej. Glavno vlogo igra Emoké Pál, Transilvanec, medtem ko Zsolta Erőssa igra Zsolt Trill.

Szia, Életem! (Netflix)

Glavni junak Barna Bitter (Szabolcs Thuróczy), ki je začel pisati po nasvetu prijatelja in se po prvem uspešnem fantazijskem romanu podal na pot urbanosti: vodi pogovorne oddaje in je zaradi svojega brezobzirnega, agilnega menedžerja povsod, on pa je tisti, ki vodi pipo. Dokler eden od teh zvezdniških mehurčkov ne poči … potem pa Barna ves svoj denar in energijo porabi za to, da bi bil videti, kot da je še vedno zvezda. Tako naš junak najde pot nazaj k pisanju. Toda njeno čustveno izpraznjeno življenje v zadnjem času terja svoj davek tudi na njeno ustvarjalnost kot pisateljice. Toda navdiha ne dobi, zato od svojega založnika prejme ultimat. Do oddaje novega rokopisa je še deset dni. Nato mu po volji usode nameni deset dni, da poskrbi za njunega otroka Samuja (Mór Pásztor-Várady), ki ga Barna sploh ne pozna. Življenje pisatelja, ki se je do tedaj ukvarjal le s seboj, se korenito spremeni.

LARRY (Filmio)

Ádám (Benett Vilmányi), 21-letni samosvoj podeželski fant, ki se sramuje svojega jecljanja, je pastir ovac. Živi v napetem, a intimnem hladnem odnosu s svojim nekoč nasilnim očetom (Szabolcs Thuróczy), ki je zdaj našel zatočišče v religiji in se je umiril. Ádám ne najde svojega mesta, dokler ne spozna, da mu lahko rap glasba – pod umetniškim imenom Larry – pomaga izraziti sebe in se soočiti s svojimi frustracijami nemoči. Njegova eksplicitna, besna besedila pritegnejo pozornost lokalne mladine, na spletu pa pridobi nepričakovano priljubljenost. Na nacionalnem tekmovanju talentov bi lahko doživel preboj, vendar mora najprej prevzeti nadzor nad lastnim življenjem.

Romokból (YouTube)

Romokból je neokrnjena budimpeštanska zgodba o nastanku romske gostilne in zabaviščnega okrožja, ki ga ustvarjajo številne zanimive osebnosti, katerih zgodbe nam omogočajo vpogled v zakulisje vznemirljivega sveta. Petdelna serija pripoveduje o Budimpešti v zadnjih 20 letih in o ustanoviteljih tavern z rumom, ki niso tekmovali med seboj, temveč so sodelovali, se borili in si prizadevali za skupne cilje. Pridružujejo se jim znani umetniki, ki so redni obiskovalci teh lokalov, kot so Eszter Ónodi, Laura Döbrösi, Boglárka Csemer, Győző Szabó, Dániel Torres, Zalán Makranczi in nenazadnje Bori Péterffy. Nove epizode dokumentarne serije so na YouTubu na voljo vsak ponedeljek!

+1 Marsra Magyar! (Index)

Doku-komedija Marsra Magyar! bo 2. maja začela osvajati Index, vsak teden pa ji bodo sledile nove epizode. Situacijska komedija z elementi dokumentarca prikazuje vsakdanje življenje podjetja Hajnal-Vasad Kft. Podjetje se znajde v težavah, ko meteorit zadane prostore podjetja AL-VA-RÉZ Ltd., ki dobavlja surovine za tovarno. Sklicana je skupina za krizno upravljanje, da bi se pogovorili o tem, kaj storiti, vendar se zdi, da je težava rešena, ko direktor Károly Hajnal (Gábor Csőre) dobi telefonski klic in izve, da je NASA omenila podjetje kot možnega dobavitelja za predelavo kovin za odpravo na Mars. Glavne vloge v novi madžarski komediji bodo odigrali Gábor Csőre, Sándor Badár, Angéla Stefanovics, Zoltán Gyöngyösi, Csenge Földi, Klára Német, Tamás Keresztes, Natasa Stork, Szabolcs Thuróczy in Henrietta Edvi.