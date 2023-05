10+10 osupljivih novih skandinavskih filmov in serij na Netflixu in drugod

Zbrali smo dvajset novih skandinavskih filmov in serij, ki jih ne smete zamuditi v pretočnih storitvah (Netflix, HBO Max, SkyShowtime) na Madžarskem. Opozarjamo vas, da je veliko filmov priporočljivih le za starejše od 18 let!

Loving Adults (Netflix)

Tanka meja med ljubeznijo in sovraštvom postane smrtonosna, ko žena izve za moževo afero in oba gresta do skrajnosti, da bi dobila, kar želita.

The Shadow in My Eye (Netflix)

Usode več prebivalcev Københavna se prepletejo, ko med drugo svetovno vojno po pomoti bombardirajo šolo, polno otrok. Film temelji na resničnih dogodkih.

Berdreymi (HBO Max)

Addi je najstnik, ki ga vzgaja mati, ki komunicira z duhovi, ta pa se odloči, da bo v svojo tolpo rekrutirala izobčenca. Zapuščena dečka okusita agresijo in nasilje, vendar se naučita tudi lekcij o zvestobi in ljubezni.

Triangle of Sadness (HBO Max)

V tej neustavljivi satiri, ki razkriva brezobzirno komercializacijo lepote, se družbene vloge in razredi zamenjajo.

The Innocentst (HBO Max)

Štirje otroci se med poletnimi počitnicami spoprijateljijo in skrivaj pred odraslimi odkrijejo, da imajo skrivne moči. Ko začnejo odkrivati, kaj vse zmorejo, postane njihova nedolžna igra temačnejša in začnejo se dogajati nenavadne stvari.

The Worst Person in the World (HBO Max)

Film se dogaja v sodobnem Oslu in spremlja štiri leta življenja živahnega mladega dekleta Julie, ki se poskuša spoprijeti s težavnim ljubezenskim življenjem in se hkrati znajti v službi, dokler ne pride do iskrenega soočenja s seboj.

Girl Picture (HBO Max)

Deklice Mimmi, Emma in Rönkkö so tik pred tem, da postanejo ženske. V treh zaporednih petkih dve od njih izkusita vznemirjenje ljubezni, tretja pa si prizadeva za nekaj, česar še nikoli ni izkusila: užitek.

Against the Ice (Netflix)

Dva moška se borita za preživetje, ko v mrzlih pokrajinah Grenlandije iščeta izgubljeni zemljevid. Film temelji na resnični zgodbi danske arktične odprave iz leta 1909.

About Endlessness (HBO Max)

Film o človeškem življenju v vsej njegovi lepoti, krutosti, sijaju in banalnosti. Gre za sanjsko filmsko blodenje, ki ga podpira pripovedovalčev seherezadni, očarljivi glas.

I onde dager (Netflix)

Zakonski par konča svoje mrzlično življenje tako, da se ubije v od boga pozabljeni koči, vendar se kmalu znajde v še večji nevarnosti.

Snabba Cash (Netflix)

Življenja ambiciozne poslovne ženske, glamuroznega gangsterja in težavnega najstnika se prepletejo v obupnem in temačnem zasledovanju lahkega denarja.

Björnstad (SkyShowtime)

Majhno mestece Beartown se krči, saj drevesa okoli njega postajajo vse bolj gneča, toda zdaj, ko ima mladinska hokejska ekipa možnosti za zmago v nacionalnem polfinalu, so vsi upi mesta vezani na peščico najstnikov. To težko breme privede do nasilnega dejanja, ki travmatizira mlado dekle in življenje v mestu obrne na glavo.

Young Royals (Netflix)

Princ Wilhelm se vživi v življenje v prestižnem internatu Hillerska, vendar se upoštevanje zapovedi njegovega srca izkaže za večji izziv, kot je pričakoval.

Clark (Netflix)

Neverjetna zgodba o Clarku Olofssonu, kontroverznem zločincu, ki je navdihnil izraz stockholmski sindrom, temelji na njegovih lastnih resnicah in lažeh.

The Playlist (Netflix)

V tej zgodbi, prepleteni z izmišljenimi elementi, se švedski tehnološki podjetnik in njegovi partnerji lotijo revolucije v glasbeni industriji z legalno pretočno storitvijo.

Ragnarök (Netflix)

V norveškem mestu, ki trpi zaradi onesnaževanja in taljenja ledenikov, se usoda zdi resnična. Za boj proti starodavnemu zlu je potrebna legenda.

Love & Anarchy (Netflix)

Poročena svetovalka in mladi tehnik drug drugemu dajeta igrive naloge, ki izzivajo družbene konvencije, kar obema prevrne življenje.

Caliphate (Netflix)

Več žensk se zaplete v skorajšnji napad ISIS na Švedsko: trpeča mati, pogumna študentka in odločna policistka.

The Chestnut Man (Netflix)

Na kraju grozljivega umora najdejo kostanjevca. Nenavadna sled pripelje detektiva na sled morilcu, ki je morda povezan z izginulim otrokom nekega politika.

Anxious People (Netflix)

Bančni ropar vzame talce na hišni zabavi, nato pa hitro izgine, zaradi česar je policija povsem zmedena – in vsi so pod sumom.