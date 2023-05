8 odličnih mehiških restavracij v Budimpešti, če si želite pristnih okusov

Cinco de Mayo (5. maj v angleščini) je postal praznik mehiške kulture zaradi bitke pri Puebli leta 1862. Čeprav ga v Mehiki praznujejo manj, se v obeh Amerikah in v zadnjih letih v vse več delih sveta ljudje zabavajo ob mehiški glasbi, plesu ter seveda hrani in pijači. Tukaj je nekaj mehiških restavracij, ki jih lahko obiščete v Budimpešti!

Iguana Bar & Grill

Restavracija Iguana Bar & Grill, ki so jo leta 1997 odprli trije fantje iz Kolorada, je vse od takrat uspešna. To ni naključje, saj njihovo kremno koruzno juho na primer prekaša le juha s kremnim sirom jalapeno, nato pa ne smete izpustiti njihovih odličnih specialitet čili, fajita ali celo Iguana, na koncu pa za piko na i dodajte še mehiški somlói, ki bo dodal piko na i vaši kulinarični izkušnji. In seveda meni ni popoln brez tacosov in quesadill, ki jih spremlja ledeno mrzla margarita.

1054 Budimpešta, Zoltán utca 16.

Tereza

Restavracija Tereza, do katere lahko pridete s podzemno železnico 1, je eden od budimpeških ambasadorjev mehiške gastronomije, ki jo z velikim navdušenjem vodi dinamični duo Áron Kelemen in Máté Gaál. Njihove pristne mehiške jedi so pripravljene na kraju samem, od hrustljavega tortilja čipsa do omak za omakanje guacamole. Taco Al Pastor in ocvrti avokado sta le vrh ledene gore, saj mehiška restavracija ne bi bila to, kar je, brez osvežilne margarite, vina in mezcala ali žganja iz agave. In Tereza je prijazna do psov!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.

TacoBar Budapest

Dániel Kovács in Petra Lyskova sta po večletnem uspehu njunega TacoTrucka v Sigligeti na Madžarskem odprla svojo prvo stalno restavracijo TacoBar v Budimpešti. Tu poleg običajne trojice tacos-burrito-quesadillas ponujata tudi okusne specialitete, kot je piščančja juha sopa de lima, ki jo naredi nepozabno zaradi avokada, veliko zelenjave, sira cheddar in limete, ali goveji burger z guacamolom in slanino, prepojeno s tequilo.

1051 Budimpešta, Nádor utca 23.

Mezcal

Nekaj minut hoje od četrti Corvin boste našli eno najboljših mehiških restavracij v prestolnici. S kakovostnimi sestavinami in izvirnimi mehiškimi recepti Mezcal zagotavlja, da ne boste odšli s praznim želodcem, temveč z zadovoljnim nasmehom. S široko paleto predjedi, juh, tacosov, quesadill in fajitas bi težko izbrali samo eno, zato bomo izbiro prepustili vam. Eno je gotovo, nad pristnostjo okusov ne boste razočarani!

1094 Budimpešta, Tompa utca 14.

Kaktus – Mehiška kuhinja

V restavraciji Cactus – Mehiška kuhinja, ki se nahaja za veleblagovnico Corvin, ponujajo okusne in domače teks-mex jedi za ljubitelje latinskoameriške kuhinje. Lastnik György Nagy ni bil nikoli v Mehiki, vendar mu je uspelo nekaj, kar je uspelo le redkim v prestolnici: ponuditi res dobre mehiške okuse po ugodni ceni. Čeprav je restavracija precej majhna, lahko to zlahka odpravimo tako, da zaprosimo za hrano s seboj, in izkušnja zagotovo ne bo pokvarjena.

1085 Budimpešta, Somogyi Béla utca 10.

Hugo’s Mexican Bar & Kitchen

Hugo’s Mexican Bar & Kitchen se je odprl lani oktobra, tik za vogalom od vrveža ulice Váci utca. Mehiško-ameriški športni bar je oblikovan enako pristno kot njegova navijaška hrana. Za sramotno bogastvo poskrbi paleta quesadill, burritosov, tacosov, mesa z žara in hrustljavih pivskih zvitkov, medtem ko nas precej obsežen seznam pijač osupljivo preseneča z različnimi mezcalami, tekilami in koktajli.

1056 Budimpešta, Molnár utca 26.

Calavera

Po pristnih mehiških jedeh, teks-mehiški hrani in specialitetah iz sladic v Calaveri si ne moremo pomagati, da ne bi bili navdušeni nad njeno impresivno izbiro alkoholnih pijač. Poleg več kot 50 različnih margarit na osnovi mezcala in tekile imajo tudi eno največjih izbir tekile v državi. Če k temu dodamo še prijetno notranjost, boste postali povratna stranka!

1042 Budimpešta, Szent István tér 3.

Arriba Taqueria

Zdaj ima v Budimpešti že tri lokacije, zato lahko uživate v boemskem vzdušju lokala Arriba Taqueria, neizogibnega predstavnika mehiške kuhinje na Madžarskem. Dobrote lahko najdete ob vsakem času dneva, tako da lahko na primer jutro začnete z burritom, za kosilo nadaljujete z juho iz tortilje in res ognjevitimi poppers jalapeno, zvečer pa lahko enega od različnih tacosov posujete s sladkimi trakovi tortilje, povaljanimi v sladkorju in cimetu, kar bi bilo škoda zamuditi.

1114 Budapest, Bartók Béla út 21 | 1067 Budapest, Teréz krt. 25 | 1015 Budapest, Széna tér 1/a