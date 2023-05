13 čudovitih teras v Budimpešti, na katerih lahko v slogu pozdravite poletje

Popolnoma vas razumemo, če zdaj izkoristite vsako priložnost, da večino časa preživite na prostem. Nešteto budimpeštanskih teras in vrtov vam bo pomagalo pri tem, mi pa smo za vas izbrali najboljše med njimi.

Okrožje I

Marischka

Restavracija in bar Attila út loft Marischka, skrita v senci stopnic Bugát, ki vodijo do budimpeštanskega gradu, in dreves, ki so nad njimi, vas vabi na ekstravagantno oblikovano teraso v džungli s tradicionalnimi okusi, penečimi koktajli in nasmejanimi natakarji. Prijetna terasa, ki sprejme 70 oseb, ni edini kraj, kjer se lahko to poletje naužijete sonca. Poleg svežega, hrustljavega domačega kruha, burgerjev Marischka in Attilovih čokoladnih tortic bodo nepogrešljivi partnerji tudi peneči akustični koncerti in seksi koktajli.

1012 Budimpešta, Attila út 99.

Restavracija Monkey

Ni si težko predstavljati, da se ob pogledu na panoramski razgled na Budimpešto poslavljate od Monkey Schnitzel, jagenjčkovega zrezka ali tagliatelle arrabiata. Morda ni naključje, da vam terasa restavracije Monkey ponuja vse možnosti za to nepozabno doživetje, ki je praznik za vse čute. Poleg nebeške hrane in posebnih jedi chefa Tamása vas bodo presenetila tudi vrhunska ponudba pijač, zato se vam bo splačalo čim pogosteje obiskati z džunglo navdihnjeno strešno teraso Várkert Bazaar.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 4.

Okrožje II

Marczika

Marczika je v sodelovanju s Kulturnim centrom Marczibányi najnovejše terasasto prizorišče v Budi, ki se pridružuje programu in odpiralnemu času centra. Skupnostna terasa, ki je že odprla svojo zavito stojnico s sladoledom, ponuja osvežilne pijače in prigrizke odraslim in otrokom iz soseske ter dvo- in štirinožnim prijateljem vseh, ki obiščejo to območje. Njihova ponudba sendvičev in peciva se je pred kratkim razširila na tri vrste bao, kar je odlično, če se odločite, da boste delovni dan preživeli ob peki na terasi.

1022 Budimpešta, Marczibányi tér 5/a

V. okrožje

Flava Kitchen&More

Flava Kitchen&More je metropolitanska oaza, ki črpa navdih iz najbolj priljubljenih gastronomskih kultur na svetu in se nahaja le streljaj od ulice Szabadság tér. Poslovno kosilo, ki je na voljo od 11.30 do 17.00, ponuja osvežujoč okus mediteranskih okusov s kremno juho iz črnih školjk, dvojno jedjo tabbule in hrustljavih ribjih kroketov ter okusom ptičjega mleka, da bi dan za dnem okusili kulinarične užitke. Razširjen oddelek morskih sadežev s hobotnico, ostrižem in kozicami, koktajli, navdihnjeni z ginom, tekilo in mezcalom, ter odlično usklajeni prigrizki, tacosi, svinjska gyoza in svež guacamole bodo zdaj zapeljali radovedne gurmane.

1051 Budapest, Október 6. u. 26.

Sophisto Restaurant, Brunch Spot & Champagne Bar

Sophisto ponuja ekskluzivno gastronomsko doživetje v neposredni bližini bazilike svetega Štefana. Sophisto, ki je pred letom dni debitiral kot bar s šampanjcem, je prerasel v polnopravno restavracijo za pozne zajtrke, kosila in večerje. Temu primerno je ponudba polna jedi, med katerimi lahko vsak gost najde jed po svojem okusu – in prehrani. Na prenovljenem meniju so specialitete, kot so ostrige, zajčja hrbtenica z jetri in koruzo, veganski casoulet in mille feuille s tartufi.

1051 Budimpešta, Szent István tér 2.

Restavracija Vén Hajó

S terase restavracije Vén Hajó ob vznožju verižnega mostu se odpira čudovita, skoraj nepozabna panorama, ki kar kliče po okušanju, prav tako kot sočna madžarska kuhinja. Zaradi bližine Donave, doživetja na prostem in prijetnega zgodnjepoletnega vzdušja restavracija ponuja tudi sezonske specialitete in poseben meni za pokušino gastronomskih užitkov. Odprta terasa vam bo zagotovo ustrezala za sproščeno druženje s prijatelji, zaradi velike jedilnice pa vam za bolj elegantno okolje ne bo treba iti daleč.

1052 Budimpešta, Vigadó 2

Okrožje VI

Cork Breakfast & Wine

Cork Breakfast & Wine v bližini Opere, ki so ga ustvarili mladi Ukrajinci, ponuja celodnevno gastronomijo, prijateljstvo in čudovit razgled. Če ste v bližini, boste veseli, da lahko svoje žlice pomočite v žlico račjega mesa, tanko dimljene slanine in kisle smetane ali pa z vilicami pokuhate s pistacijami posut skutin cmok, namočen v žafranovo-kardamomovo omako. Če želite sladki zajtrk zamenjati za kremno polento ali celo maslene šparglje ali iščete prostor za popoldansko kavo ali večerno vino, je Cork široko odprt.

1065 Budimpešta, Hajós u. 17.

Unicorn Bistro

Unicorn Bistro v središču mesta, ki lahko konkurira pomladni kavalkaradi barv v prestolnici, ponuja bolj kot ne pisan meni. Na voljo je solata z avokadom in česnom, ki se bohoti z bujnim zelenjem, mavrični burgerji, ribe in čips, oviti v pisan krompirček, ter spektakularne sladice. In če želite rožnato glazuro na zunanji strani, pisane grižljaje in doživetje na terasi še bolj poudariti, ne spreglejte pijač, ki so jih krstili z enorogovimi osupljivci!

1065 Budimpešta, Nagymező u. 64.

Okrožje VII.

Anyám szerint

Minilo je 9 let, odkar so se na široko odprla vrata lokala Anyám szerint na ulici Wesselényi, katerega soimenjakinja in navdušena zaposlena, teta Eszti, bo letos dopolnila 91 let. S skrivno zadnjo teraso in menijem za vse okuse bo ta obilna restavracija zagotovo navdušila: vegani, dietetiki, jedci piškotov in ljubitelji klasične hrane bodo našli nekaj za svoj okus. Lokalno pripravljene dobrote, jedi za zajtrk, jajčne jedi in superživila lahko spremljajo stisnjeni sokovi, smoothiji in nebeška kava. Ob koncih tedna je priporočljiva rezervacija.

1077 Budimpešta, Wesselényi u. 25.

Okrožje VIII.

Bar Zengő

Nedaleč stran od najbolj atmosferične ulice za pešce v okrožju Palace se nahaja bar Zengő s teraso in hladno kletjo. Za improvizirane brizge, degustacije kakovostnih vin in poletne koktajle ne boste našli boljšega kraja, zlasti če želite potešiti žejo z odličnimi pivi, osvežilnimi limonadami in prodornimi gin & toniki. Poleg bogate izbire bodite pozorni tudi na hladne jedi, ki jih lahko grizljate, ter na program dejavnosti, vključno z neomejenimi degustacijami v lokalu.

1088 Budimpešta, Krúdy u. 6.

Okrožje IX

Salve Pizza Napoletana

Ob lepem vremenu se prijetna terasa pizzerije Salve v okrožju IX napolni z rednimi obiskovalci, študenti, tujci in italijanskimi narodnostmi od blizu in daleč. Vrhunska kakovost, ki se je lahko dotaknete, izvira iz izvirnih italijanskih sestavin, neapeljske pice iz njih pa so do popolnosti zapečene v pečici, segreti na 480 °C. Salve, kjer se v spodnjem nadstropju odvijajo tudi zasebni dogodki, je odlična postojanka po dolgem dnevu, kjer se lahko osvežite s sezonskimi picami ali italijanskimi koktajl specialitetami.

1096 Budimpešta, Thaly Kálmán u. 50.

Okrožje XI

Ultramarinos Martinez

Zahvaljujoč Ultramarinos Martinez, košček Španije mika ljubitelje tapasov, najboljših španskih vin, sirov in šunke na Bartók Béla út. Ultramarinos predstavlja združitev španskih delikates in tapas bara, najboljša stvar pri njem pa je, da lahko najboljše grižljaje, ko jih poskusite, v enakem duhu odnesete domov – skupaj z drugimi dobrotami. Če po dolgem dnevu hrepenite le po škatli sveže razpokanih školjk, hrustljavem čipsu ali prijetnem klepetu ob kozarcu kave, vas Ultramarinos in njegova terasa pričakujeta.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 16.

KEG Sörművház

Po prijetnem sprehodu po Budi, po potepanju po hribu Gellért vas vsak dan v tednu čaka pivnica KEG z udobno teraso, obdano s kostanji. Kar 32 pivskih pip in sveže pijače za gašenje žeje so le začetek, saj vas čez dan čaka štirihodni meni za kosilo, zvečer pa sezonske jedi.

V restavraciji KEG Sörművház lahko poskusite piva novega vala iz domače obrti in z vsega sveta, z roko v roki pa si lahko privoščite različice burgerjev, pastarme iz račjih prsi, govedino na pivu, pivske zvitke in sladove, pečene v restavraciji KEG Sörművház.

Poleg priljubljenih programov, prijetne terase, hladne kleti in vsestranske ponudbe velja leta 2023 dvigniti kozarec piva tudi na dejstvo, da letos mineva že peto leto, odkar ima prestolnica nišni lokal, kot je KEG, ki so ga oživili dobri prijatelji.

1114 Budimpešta, Orlay u. 1.