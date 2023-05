Znani zajtrki in nebeška bistro kuhinja v najnovejši francoski pekarni v Óbudi

Podjetje à table!, ki ima zdaj že 15 poslovalnic, je menilo, da je prostor za počasne zajtrke in francoske okuse tudi zunaj središča Budimpešte. Zato so odprli novo trgovino – tokrat na Trgu Kolosy –, kjer poleg zajtrkov in običajnega peciva ponujajo tudi zanimive dobrote za kosilo in večerjo.

Podjetje à table!, znano po pristnem francoskem kruhu, pecivu, sladicah in sladoledu, se je začelo s srečanjem lastnika pekarne v ulici Retek in francoskega pekovskega mojstra Anthonyja Lecauda spomladi leta 2011.

Prva trgovina à table! se je odprla prav tu, ob tržnici na ulici Fény, uspeh pekarne pa je ustanovitelja spodbudil, da sta odprla še več trgovin in tako promovirala gastronomske vrednote francoskega podeželja.

Tako lahko danes na 15 lokacijah v Budimpešti in njeni okolici najdete prodajalne à table! boulangerie – pâtisserie, ki ponujajo francoske dobrote, sveže pripravljene iz odličnih francoskih in madžarskih sestavin s pomočjo sodobne kuhinjske tehnologije.

V njihovi novo odprti trgovini na Trgu Kolosy pa ne boste našli le bruncha, vašega najljubšega francoskega peciva in sladic. Za hitro kosilo ali večerjo lahko izbirate tudi med izbranimi francoskimi jedmi, ob kozarcu odličnega francoskega in italijanskega vina.

Če ste ljubitelji rogljičkov in vam je všeč pozno kosilo, bo novost à table!, rogljiček Benedikt, zagotovo zasedel posebno mesto v vašem srcu.

V tej vznemirljivi novosti je zračen rogljiček pripravljen na francoskem maslu in prelit s kremnim sirom z okusom tartufov ali sušenega paradižnika, ki mu sledijo različne šunke, salame ali dimljeni losos.

V sendviču je skrito poširano jajce, ki je prelito z domačo holandsko omako.

Letošnjo pomlad bodo na svoj račun prišli tudi sladokusci, saj lahko poskusite eno najbolj znanih francoskih slaščic, eclair doughnut, s kremo iz temne čokolade, karamelno kremo iz citrusov in marmelado iz pistacij in črnega ribeza.

à table! Trg Kolosy

1037 Budimpešta, Szépvölgyi út 15.

