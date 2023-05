Novosti v Budimpešti: 8 mest, ki jih morate obiskati maja

Gastronomski zemljevid Budimpešte je bil pred kratkim dopolnjen z nekaj fantastičnimi kraji za obisk, mi pa smo izbrali najljubše v tem mesecu. Skupaj z nami odkrijte zanimive nove restavracije, kavarne in slaščičarne v prestolnici!

Goosebumps Coffee Lab

Kavarna Goosebumps Coffee Lab, ki se nahaja nekaj minut hoje od Margaretinega mostu v Budi, je nastala zaradi veganskega načina življenja in okoljske odgovornosti lastnikov Anite in Béle. Kavarna novega vala s posebno linijo je po kratki, a spektakularni prenovi ponovno na voljo ljubiteljem doma praženih kav arabica, veganskih sendvičev, sveže stisnjenih sokov in peciva brez glutena. Zrna iz pražarne Goosebumps so po degustaciji na voljo za nakup v trgovini.

1027 Budimpešta, ulica Fekete Sas 3/b

à table! Kolosy

Najnovejša pridobitev francoskega pekarskega imperija, ki je spomladi 2011 začel osvajati mesta z ulice Retek, je odprla svoja vrata v bližini trga Kolosy, na veliko veselje bližnjih pisarniških delavcev in potnikov. Najmlajši član verige pekarn à table! boulangerie – pâtisserie se še naprej osredotoča na odlične francoske in madžarske sestavine ter obrtne tehnike, saj ponuja zajtrke, kosila in večerje kot običajno, pa tudi zanimive novosti, kot sta rogljiček Benedikt, poln vseh zemeljskih dobrot, in eclair donut, ki je na voljo v več različicah.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 15.

Blueberry Brunch

Blueberry Brunch, ki so ga odprli na pol poti med Baziliko in Szabadság tér, je novost za celodnevni zajtrk s posebnim izborom jedi. Namesto klasične madžarske linije so tu na dnevnem redu mednarodni okusi jedi, kot so toast z avokadom, rdečo peso in humusom, borovničeve palačinke s kokosom in čokoladno kremo ali tradicionalni angleški zajtrk. Izbiro pijač dopolnjujejo neustavljivi smoothiji, osvežilne limonade in kave, pražene v Bagirini tovarni, ki s požirkom za požirkom mamijo brbončice.

1051 Budimpešta, Hercegprímás utca 17.

Zaj Café

Zaj Studio s 30-letno zgodovino na področju zvočne in svetlobne tehnologije je prestopil meje žanrov in se zdaj kot kavarna vpisal na seznam “Obveznih točk v Budimpešti”: spektakularna slaščičarna, ki jo vodi Szilvia Bajzák, navdušuje ljubitelje sladkih in grenkih dobrot s stalno obnavljajočo se ponudbo tort, peciva in drugih sladic ter kave iz Kostarike. Trgovino na ulici Jókai je vredno obiskati večkrat na teden, saj kdo ve, kdaj se bo na pultu pojavil pladenj sveže pripravljenega sirovega kolača Rákóczi ali topljivega makovega kolača.

1066 Budimpešta, Jókai utca 11.

Sansz Café & Brunch

Ste naveličani tankih toplih sendvičev, mlačne postrežbe in slastnih sladkarij? Potem je čas, da obiščete Sansz Café, kjer vas od ponedeljka do sobote čakajo sveže in kakovostne sestavine, sočni in nasitni panini, topla dobrodošlica prijatelja in kreativne sladice iz slaščičarne Sütizz. Poleg možatih in raznolikih bomb okusov vas bo zagotovo očarala tudi prijetna notranjost kavarne Sansz Café, ki zagotavlja prijetno bivanje, pa naj gre za srečanje s prijatelji, zmenek ali delovni sestanek.

1066 Budimpešta, Teréz körút 42.

Fanka Buda

Sándor Márai, nekdanji prebivalec ulice Rómer Flóris utca 34, je zamudil odprtje kavarne Fanka Buda le 75 let, vendar smo prepričani, da bi bil legendarni pisatelj, če bi bil še živ, eden od stalnih obiskovalcev te kavarne. Ta lokal za pozno kosilo, ki se nahaja le streljaj od praga Gül Babe, ponuja okusno notranjost, širok izbor pijač in privlačne prigrizke (kot so bagele z dimljenim lososom in kumarami ter toast z arašidovim maslom in banano), s katerimi se lahko nasitite ob vsakem času dneva.

1024 Budimpešta, Rómer Flóris utca 34.

White Raven Skybar & Lounge

Od konca aprila bo najvišji koktajl bar v mestu na strešno teraso hotela Hilton Budapest prinesel nov meni pijač, še bolj očarljivo vzdušje in enak razgled kot lani, ko je osvojil naša srca. White Raven Skybar & Lounge v neposredni bližini Matijeve cerkve vas vabi na čutno potovanje v kraljestvo okusov, barv, vonjev in luči. Usedite se, izberite med neprimerljivo ponudbo sezonskih jedi in dekadentnih likerjev ter uživajte v dih jemajoči panorami!

1014 Budimpešta, Hess András tér 1-3.

Conte Cafe

Le za vogalom bazilike se nahaja kavarna Conte Cafe, ki ponuja novo kavno doživetje: kava, pražena v Budimpešti, ki izvira iz Južne Amerike, se prelije v obrtniške vaflje, narejene z vrhunsko belgijsko čokolado, in prelije s penastim mlekom, kar je edinstveno okusno doživetje. Naši vaflji so na voljo v rubinasti, beli ali temni čokoladi, s svežim sadjem namesto kave ali z mlekom (živalskim ali rastlinskim), cimetom ali kakavovim prelivom.

1051 Budimpešta, Sas utca 11.