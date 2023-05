9 prijetnih vrtov v Budimpešti za poletne počitnice

Vrtovi v Budimpešti ne ponujajo le okusnih prigrizkov in osvežilnih pijač, temveč tudi zanimive dejavnosti in različne načine za sprostitev in oddih.

Mad Garden Buda

Mad Garden Buda že drugo sezono ponuja prijazno in sproščeno vzdušje, večerne luči in številne dejavnosti. V skritem, s soncem obsijanem vrtu Buda, daleč od hrupa prestolnice, bo deset pivskih pip, ki ponujajo premierna piva Mad Scientist, širok izbor naravnih vin in žganih pijač, orientalske okuse in božanski sendvič s trganko zlahka zdrsnil v program. Vsak štirinajsti četrtek za koncerte, pa tudi za tržnice, jogo, brunch in zanimive pogovorne serije, se boste to poletje želeli odpraviti tja.

1033 Budimpešta, Miklós tér 1.

Pavilon Kert

Od odprtja leta 2018 ni bilo nikogar, ki ne bi našel mesta v Pavilon Kertu, ki ga objema Mestni park. 2023 ne bo nič drugače, saj bodo štirje paviljoni ponujali gastronomske užitke le nekaj korakov od jezera Városligeti ali živalskega vrta. Osvežilne pijače, Ligeti Lángos in rogove Kató Néni Kató, skupaj z legendarnim pečenim mesom Buja Disznó v hrustljavem kožuhu, bodo poskrbeli, da bo vaš čas tu zlat. Na voljo bo veliko prostočasnih dejavnosti za mlade in stare, od petka do nedelje pa bo najboljše grižljaje spremljala glasba v živo.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3.

Jardinette

Vrt Jardinette, ki se spomladi odpre s kostanji, je nekoliko odmaknjen od mestnega vrveža in ponuja sproščujoč oddih. Restavracija, ki vsak mesec postreže z novostmi, pripravlja presenečenja za nove in stare goste. Ljubitelji gina ne bodo razočarani, saj lahko v povsem novem baru z ginom uživajo v svoji najljubši pijači v čisti obliki, kot gin & tonik ali prerojeni kot koktajl. Od te sezone pa lahko na svežem zraku zelene oaze Jardinette uživate tudi v ulični hrani z dimljenjem, drobljenimi svinjskimi stranicami in piščančjimi krili z vznemirljivimi začimbami. Rezervacije: 1/248-1652

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

VakVarjú Csónakház

V mehkem naročju narave, v neposredni bližini valov Donave, vas VakVarjú Csónakház v Pesterzsébetu vabi k sprostitvi. Na vrtu najbolj priljubljene restavracije na tem območju je zaradi reke, labodov in divjih rac, ki mirno plavajo po vodi, posebno vzdušje. Romantično vzdušje na vrtu poudarjajo zadnje luči zahajajočega sonca, zvečer utripajoče sveče na mizah in jedi chefa Zsolta Pálinkása, ki jih dopolnjujejo neprekosljiva vinska karta in zanimive različice gina s tonikom.

1203 Budimpešta, Vízisport u. 12-18.

Zsiráf

Zsiráf vsak dan točno opoldne odpre namišljena vrata svojega svežega zelenega vrta, ki ga obdaja središče mesta. Vrt na Eifflovem trgu je odličen kraj za preverjanje vrveža v središču mesta, saj ni nič boljšega kot začeti, priti ali celo preživeti večer tam. V najljubši oazi v središču mesta – ki je zaradi letošnjih izboljšav še bolj privlačna – boste našli nešteto osvežilnih pijač, prigrizke restavracij Las Vegan’s in Smoke Riders, teraso VIP, sprostitev, zaščiteno pred dežjem, in nočne dejavnosti.

1062 Budimpešta, Teréz körút 53.

aMajomhoz

27. aprila se je začela letošnja sezona na aMajomhozu, najbolj odmaknjenem vrtu v Budimpešti, priložnostni zeleni oazi. Letos bo vrt na koncu ulice Maros v Stadtmajorju poln dobrih večerov, osvežilnih pijač, svežih, svežih vin, okusnih prigrizkov in svetovno znanih novosti. Tudi če ste ta bujni budimpeški vrt odkrili v zadnjih letih in hrepenite po istih starih favoritih in vzdušju aMajomhozu, ne boste želeli ostati doma.

1122 Budimpešta, Maros utca 56.

Kertem

Kmalu se bo odprl za sezono, vendar vam ne bo treba več dolgo čakati, da obiščete Kertem, ki je našel dom v osrčju X. okrožja. Tako tudi letos ne bo šlo brez prijetnega zunanjega pivskega vrta, kjer lahko ob listju in lučeh nad glavo srkate svoje odlično ohlajeno pivo. V senci Eifflove delavniške hiše bodo prostoren prostor napolnili hrana, glasba in neokrnjen Kertemski občutek poletnih pijač v romantičnem vzdušju. Ko prispete na Kőbányai út, morate le še slediti puščicam!

1101 Budimpešta, Kőbányai út 30.

Este11

Kar štiri polne dni med 27. in 30. aprilom bo eden najmlajših vrtov v Budi, Este11, slavnostno odprl svojo letošnjo sezono. Po kratkem, znanem lanskem poletju se z velikim navdušenjem podajajo v prihajajoče budaško poletje, saj so prenovili tako svoj prostor za goste kot tudi svoj program. Tako se bodo letos večeri in noči, preživete ob jezeru Feneketlen, domače osvežilne pijače in ledeno mrzle pijače ter ulične kulinarične dobrote iz dišečih kadilnic vrnili v bolj živahni in barviti podobi.

1113 Budimpešta, Villányi út 14.

Pótkulcs

Za sproščeno, eklektično pivo in boemski sprehod po vrtni sobi v senci z bršljanom pokritega požarnega zidu se vam ni treba nujno oddaljiti od živahnega Nyugati pályaudvarja. Restavracija Pótkulcs na ulici Csengery, obkrožena z bujnim zelenjem, ponuja različne jedi, prijetne luči pozimi in poleti, udobne fotelje in pijačo. In ne pozabite, da lahko ob dobrem pogovoru in nazdravljanju uživate v različnih glasbenih nastopih v živo.

1067 Budimpešta, Csengery u. 65/b