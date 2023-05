Patinasti grad Gödöllő vas čaka z brezplačnim filmskim festivalom in odličnimi programi

Med 19. in 21. majem bo med patiniranimi zidovi kraljevega gradu Gödöllő potekal Mednarodni festival okoljskega filma z brezplačnimi programi in vznemirljivimi temami.

Letos so priznani ustvarjalci domačih in tujih studiev prijavili 1260 filmov iz 105 držav na IX. Mednarodni festival okoljskega filma.

Osrednja tema letošnje oddaje bo trajnostno upravljanje z vodami bližnje prihodnosti, torej dialog o tem: zvoki vode. Na največji madžarski ekološki filmski prireditvi se po predizboru pred ugledno žirijo in občinstvom pomeri 50 na film ujetih čudežev.

Dela priznanih filmskih ustvarjalcev

Na festivalu bo predstavljen že večkrat nagrajeni film Matthieuja Le Laya White Dream, ki daje vpogled v razburljive delovne dni naravoslovnega fotografa. Delo Christiana Baumeisterja Divja Argentina, ki je tudi mednarodno uveljavljeno, kaže, kako krhek je še danes izjemno bogat življenjski prostor.

Matthieu Le Lay: Bele sanje

Veliki povratnik na festival Dan Dinu poroča tudi o mokrem raju, imenovanem Maros floodplain. Film Baláza Szendőfija, Bilo je nekoč, govori o škodi regulacije rek. Lepa in zelo čustvena je v filmu Börzsönye, skrivnosti gozda Attile Végha, ki bo tudi na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu.

Poleg profesionalnih filmskih ustvarjalcev bodo svoja dela prikazali tudi amaterji, ki so se v sekciji Tretje oko uvrstili v rekordnem številu.

Brezplačni programi, prenovljen koncept

Na družinam, živalim in planetu prijaznem festivalu so dodatni dogodki še vedno brezplačni, letos pa tudi s prenovljenim konceptom. S poudarkom na izobraževanju in zabavi bodo potekala tudi predavanja priznanih strokovnjakov, interaktivne razstave in delavnice.

Attila Végh: V gozdu skrivnosti

Cilj Fundacije za varstvo podnebja Kék Bolygó, ki je organizirala dogodek, je seznaniti ljudi vseh starosti s pomenom ohranjanja narave. V treh dneh festivala lahko od blizu spoznate svet vode: Akademija Kékbolygó bo prizorišče strokovnih predstavitev, povezanih z vodo, Studio Kék Bolygó pa bo razkrival skrivnosti filmskih ustvarjalcev narave in fotografov.

Obiskovalci laboratorija Kék Bolygó lahko svoje teoretično znanje dokazujejo z eksperimenti, vodni rezervoarji akvarija Kék Bolygó pa pričarajo svet rek, jezer in morij. V medijsko-informacijskem centru Kék Bolygó se lahko zainteresirani na interaktiven način seznanijo z vodnim svetom, posledicami poplav in vplivi onesnaženosti voda.

Za več informacij obiščite spletno stran filmskega festivala ali spremljajte programski Facebook dogodek!