10 nepozabnih dejavnosti v Budimpešti za nepozabne poletne večere

Uživajte v nepozabnem vzdušju poletnih večerov s temi vznemirljivimi dejavnostmi! Bile bodo popoln dodatek k dolgim večerom zabave, ki jih bodo zaznamovale luči glavnega mesta.

Večerni sprehod po živalskem vrtu

4. in 18. maja ter 15. in 29. junija bo živalski vrt v Budimpešti organiziral večerne sprehode po zakulisju. Spremljali vas bodo vodniki po živalskem vrtu, s pomočjo oskrbnikov se boste približali živalim in imeli dostop do zgradb, ki običajno niso odprte za javnost. Živalski vrt ponuja tudi darila in stoječi sprejem, da bodo obiskovalci zadovoljni. Za več informacij obiščite spodnjo spletno stran!

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.

Zvezdna vrata na Svábhegyju

Observatorij Svábhegy vas vabi na raziskovanje vesolja s posebno serijo dogodkov. Dogodek, imenovan Zvezdna vrata, bo potekal od aprila do oktobra in bo vključeval velikanski teleskop v kupoli ter več deset prenosnih astronomskih teleskopov na več opazovalnicah. Obiskovalci si bodo lahko skozi mikroskope ogledali tudi kristale meteoritov mavričnih barv in v stekleničkah vonjali „vesoljske parfume”. Datume in ure si oglejte na spletni strani.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Sprehod z baklami

13. maja bo na pokopališču Fiumei út, kjer so pokopane zgodovinske osebnosti in madžarske zvezde ter ugledni predstavniki madžarske književnosti, pohod z baklami z glasbo. Med programom, ki se bo začel ob dveh urah (ob 22.00 in 23.00), se lahko ob spremljavi petja sprehodite od ene do druge postaje brez vodnika. Sprehod traja od 40 do 45 minut in vodi po Angelski poti, pri čemer se ustavite pri osvetljenem kipu angela z umetniškimi zaslugami. Udeležba je brezplačna, bakle priskrbijo organizatorji.

1086 Budimpešta, Fiumei út 16-18.

Noč umetniškega kina

Filmski navdušenci, pozor! Več art kinematografov v Budimpešti, in sicer Művész, Puskin, Toldi, Kino Café in Tabán, 19. maja organizira maraton nočnega kina. Na dogodku, ki bo trajal od 18.00 do 6.00 naslednjega jutra, bo premierno prikazan film Dominika Molla Potem noč, predvajali pa bodo tudi stare klasike (Dune Davida Lyncha, Jackie Brown Quentina Tarantina, Zadnji valcer Martina Scorseseja in številne druge). Pogoj za udeležbo je nakup zapestnice, ki velja na vseh lokacijah.

Noč gibanja

16. junija se bodo na Noči gibanja v Budimpešti premaknili prebivalci Budimpešte. Na športnem festivalu bo na voljo 25 brezplačnih športov. Prizorišče bosta Trg herojev in Mestni park, kjer se boste lahko pobliže spoznali s številnimi zanimivimi gibi, od zumbe do SUP-a in kajtanja. Naj bo to znak, na katerega ste čakali, da začnete živeti bolj aktivno ali poskusite nekaj novega. Udeležba je brezplačna, priporočljiva pa je prijava, če želite zbrati petkratno število točk.

1146 Budimpešta, Hősök tere

Noč muzejev

Če boste 24. junija obiskali znane budimpeštanske muzeje in razstavne prostore, vas čakajo razburljiva presenečenja. Kulturni prostori bodo med Nočjo muzejev odprti po običajnem delovnem času, edinstvenih zanimivosti pa zagotovo ne bo manjkalo. Na različne zanimive in interaktivne razstave ter programe v zakulisju boste lahko vstopili na običajen način, s plačilom zapestnice. Podroben program bo od začetka junija na voljo na spletni strani dogodka.

SUP Budimpešta: noč po mestu

24. junija boste lahko na deski SUP občudovali čudovito osvetljeno Budimpešto iz voda Donave. Ekipa se bo po umiritvi čolnov ob 22. uri podala na vodo na bregovih reke Romani in skupaj veslala do jezu Kopaszi. Pomembno je, da imajo vsi ustrezno razsvetljavo, za opremo pa ni treba skrbeti, saj je vse (deska SUP, veslo, rešilni jopič) zagotovljeno tistim, ki se prijavijo na približno 15-kilometrski izlet za prijavnino.

1039 Budimpešta, počitniška plaža Kossuth Lajos 81.

NightRide Budimpešta

Vsako soboto zvečer se navdušena skupina kolesarjev na dveh kolesih odpravi s trga Szabadság, da bi odkrila tisto stran Budimpešte, ki jo poznajo le nočni kolesarji. Trasa je vedno drugačna, vendar predvidljiva, zato se lahko kolesarjenja udeležite pod pogojem, da poznate pot in teren. Tisti, ki se želite potepati po mestu, se najprej usedite na sedlo in si privoščite nekaj ur sprostitve. Udeležba je brezplačna, podrobnosti najdete na Facebooku.

1054 Budimpešta, Szabadság tér

Nočno kopanje Night Edition

Če vas namesto aktivnih programov privlači ideja o neprekinjeni sprostitvi, si v dnevnik zapišite mesečne nočne kopeli zdravilišča Pesterzsébet Jódos-Sós. Posebno vzdušje, ki ga ustvarjajo luči in glasba v ozadju, naredi kopanje še bolj nepozabno, in če želite izkušnjo še izboljšati, se lahko po kopanju v enem od 10 notranjih bazenov sprostite z razvajanjem v savni. Vredno je poskusiti!

1203 Budimpešta, Vízisport u. 2.

Rojevanje ognjenikov

Arboretum Alcsút je eden najstarejših angleških parkovnih vrtov v državi, ki na vodenih poletnih sprehodih ponuja vpogled v življenje ognjenikov. Risanje svetlečih bitij v drugi polovici junija je čarobno, ker pa nanj vplivajo številni dejavniki, velja redno preverjati spletno stran arboretuma in njegovo stran na Facebooku, da boste izvedeli, kdaj se približno 1,5-urni sprehodi odvijajo. Vodeni ogledi poskušajo odgovoriti na vsa morebitna vprašanja obiskovalcev, vključno s tem, kaj povzroči svetlikanje ognjenikov.

8087 Alcsútdoboz, Grad 2.