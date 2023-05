7 vodenih sprehodov za maj in junij, če se odpravljate v poletno prestolnico

Maja in junija vam bodo svoje skrivnosti razkrili različni vrtovi, jame, stanovanjski predeli in stavbe v prestolnici. Kdaj, če ne zdaj, jih morate začeti raziskovati?

Sprehod po rožnem vrtu

Na skupinskem ali individualnem sprehodu lahko odkrivate vrtnice, ki junija cvetijo na vrtu Hiše tisočletja. Na kulturnozgodovinski pustolovščini boste spoznali pomen vrtnic, zgodovino rožnih vrtov, njihov izvor in uporabo nekaterih vrst vrtnic. Na 60-minutnem sprehodu, ki bo potekal ob različnih izbirnih terminih v juniju, boste izvedeli tudi, koliko sort vrtnic in katere posebne primerke hranijo v rožnem vrtu.

Več izbirnih terminov

Sprehod po grajski jami

7., 21., 28. in 29. maja bo za javnost odprt 3 km dolg jamski sistem pod gradom Buda. 1,5 do 2-urni sprehod se bo začel na trgu Szentháromság, nato pa se bodo udeleženci spustili v globino in skozi dolgo vrsto podzemnih dvoran in hodnikov, ki sta jih ustvarila človek in narava, raziskovali doslej neznano obličje gradu. Prav tako bo osvetljena vloga, ki so jo te jame imele skozi stoletja.

Datumi sprehodov: 7., 21., 28. in 29. maj.

Budimpešta, Budimpešta, a čudovita

Pokopališče Fiumei út 12. in 13. maja vabi na brezplačen voden sprehod. Gradnje v drugi polovici 19. stoletja – kot so Nagykörút, Andrássy út ali Hősök tere – so zaznamovale mestno podobo ne le danes, ampak že takrat. 1,5-2 urni program vas bo popeljal do grobov in spomenikov ljudi, ki so imeli pomembno vlogo pri oblikovanju podobe Budimpešte. Na sprehod se lahko prijavite na spletni strani.

Sprehod bo potekal 12. in 13. maja.

Življenje v Wekerleju

13. maja in 10. junija se pridružite delavnici sprehodov in si oglejte eno najbolj znanih stanovanjskih sosesk v državi. Wekerletelep s svojim edinstvenim vzdušjem in vsako stavbo, stolpom, balkonom in stebriščnim oknom pripoveduje dolgo, dolgo zgodbo. Sprehod razkriva, kakšno je bilo življenje v Wekerlelepu nekoč in kakšno je danes ter zakaj je bilo treba na začetku 20. stoletja ustvariti tako pomembno delavsko naselje.

Datumi sprehodov: 13. maj, 10. junij.

Epreskert zgodbe

13. maja, 21. maja in 11. junija vas podjetje Imagine vabi na nenavaden dvourni sprehod po skritem, pravljičnem Epreskertu. Ob tej priložnosti se bodo izkušnja hoje, razlage vodnika po sprehodu in igra prepletli tako, da boste v enodejanki, ki potuje skozi čas, v sprehajalnem gledališču Epreskert spoznali v enem dejanju. Ne bodite presenečeni, če boste naleteli na Móra Jókaia, Alajosa Stróbla ali celo Sisi!

Sprehod bo potekal 13. maja, 21. maja in 11. junija.

Art deco Budimpešta

20. maja se boste lahko sprehodili skozi tri desetletja in tri okrožja budimpeštanskega art deco sveta. Z ekipo sprehodi po Pestbudi boste odkrivali arhitekturna čudesa let 1910, 20. in 30. ter se sprehodili po ulicah Józsefváros, Erzsébetváros in Lipótváros. Na 2,5-urnem sprehodu boste spoznali mansardne strehe, stebre, zgodbe, kriminalne romane in članke sodobnega tiska.

Sprehod bo potekal 20. maja.

Sprehod po botaničnem vrtu

11. junija ne boste potrebovali potnega lista ali prtljage, saj se lahko brez njih sprehodite po Sahari, skrivališču deževnega gozda in gorskih gozdovih. To nedeljo boste na 1,5-2 urnem sprehodu, ki se bo začel ob 11. in 14. uri, odkrivali 250-letno zgodovino botaničnega vrta. Zelo bogata zbirka rastlin, tako avtohtonih kot iz celega sveta, bo poskrbela za številne zanimive zgodbe.

Sprehod bo potekal 11. junija.