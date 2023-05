15 super brezplačnih dejavnosti v Budimpešti za sproščen majski oddih

V glavnem mestu je maja na voljo cela vrsta spomladanskih festivalov, koncertov, razstav, družinskih dni, vodenih sprehodov in filmskih projekcij, vse brezplačno! Večina dogodkov je brezplačnih, vendar se je treba prijaviti.

Nisi sam – razstava Tibor Kiss (2.-14. maj 2023)

Tibor Kiss, vizualni umetnik, glasbenik in avtor pesmi skupin Quimby in Gold Chord, bo na razstavi, ki se odpira zdaj, predstavil svoja stara in nova dela. Odprtje razstave bo solidarnostno osredotočeno na duševno zdravje z okroglo mizo o duševnem zdravju glasbenikov in strokovnjakov ter pomenu duševnega zdravja. Razstava je brezplačno na ogled do 14. maja na glavni fotografiji.

Pontoon Live Jam (3. maj 2023)

Noben Pontoon Live Jam ni popoln brez Pontoon Live Jama, saj lahko vsako sredo od prvega leta njegovega delovanja spoznamo različne občasne formacije, izbor budimpeštanskega podzemlja. 3. maja od 8. ure dalje bodo za nas igrali Barbara Schoblocher, Bence Kocsis, Levente Boros, Damján Ocsovay in Tamás Heilig.

Piknik v Brunšviku (5. maj 2023)

5. maja so vsi znova dobrodošli na trgu Brunszvik Júlia na pikniku, na katerem boste lahko spoznali preteklo in sedanje obličje območja. Čez dan bodo na voljo piknik, družabne igre, barvanje in risanje, od 17. ure dalje se boste lahko sprehodili skozi zgodovino kraja, od 18. ure dalje pa bo glasbo igral Mike Csonka.

Ciganske zgodbe – razstava in prikaz ljudskih pravljic, učenje ljudskih plesov (5. maj 2023)

5. maja bo v kinu MOM odprta najnovejša začasna razstava podjetja Pannonia Entertainment z edinstvenimi risbami iz večkrat nagrajene televizijske serije Ciganske zgodbe podjetja Kecskemétfilm. Na otvoritvenem dogodku razstave, ki bo odprta do 5. junija (brezplačno), bosta potekala brezplačna projekcija risanke in učenje ljudskih plesov.

Nyuszi hopp (Zajčji skok) – dan otrok živali v centru AsiaCenter (6. maj 2023)

V soboto, 6. maja, vas AsiaCenter ponovno vabi na Dan živalskih mladičev! Na celodnevnem brezplačnem družinskem dogodku bodo nastopili otrokom najljubši ansambel Alma, otroška gledališka predstava, klovn Ricsi Clown, popoldne pa bodo na oder stopili Erika Zoltán ter trio Roy in Ádám! Na voljo bodo tudi rokodelske delavnice, pasji nastopi, jahanje, poslikava obraza in številna druga presenečenja.

15 super brezplačnih dejavnosti v Budimpešti za zabaven majski dan

Dan Evrope (7. maj 2023)

V nedeljo, 7. maja 2023, na Trgu svobode skupaj praznujmo dan Evrope! Na voljo bodo koncerti, informacije o EU, različne dejavnosti za družine in otroke, ustvarjalne dejavnosti, kvizi in igre. Na glavnem odru bodo nastopili Márk Járai (Dead Money), skupina Golden Chord in skupina Budapest Bar. Za najmlajše bodo na voljo tudi različne otroške dejavnosti, med drugim koncerti skupin Alma, Kiskalász, Apacuka in lutkovna predstava z gledališčem Majorka.

Z umetnostjo na ulice! – razstava plakatov – z brezplačnim vodenim ogledom (8., 14. maj 2023)

Zbiratelj plakatov Levente Tóth bo brezplačno vodil po ulici Eötvös10 z razstavo Art! – na dveh zasebnih ogledih 2. maja.

Literarni festival Margo (11.-13. maj 2023)

Od 11. do 13. maja bodo ljubitelji literature lahko uživali v literarnem festivalu Margo, ki bo letos potekal na novem prizorišču, v gledališču Kristály na otoku Margaret. Organizirane bodo predstavitve knjig na prostem in v zaprtih prostorih, pogovori, glasba in podpisovanje knjig. Vsi dogodki so brezplačni.

Budapest100 (11.-14. maj 2023)

Festival arhitekture in kulture Budapest100 bo potekal med 11. in 14. majem in bo ozaveščal o stavbni dediščini, ki nas obdaja. Letos dogodek praznuje 150-letnico budimpeških hiš, ki bodo s številnimi sprehodi in interaktivnimi programi odprle svoja vrata javnosti.

Budimpešta, Budimpešta, a čudovita – voden sprehod (12., 13. maj 2023)

12. in 13. maja bo vrt grobnic na Fiumei Road ponovno odprt za brezplačne vodene sprehode. Gradbena dela iz druge polovice 19. stoletja, kot so Nagykörút, Andrássyjeva avenija in Trg herojev, so oblikovala mestno pokrajino ne le danes, ampak tudi takrat. V 1,5-2 urnem programu boste obiskali grobove in spomenike ljudi, ki so imeli pomembno vlogo pri oblikovanju podobe Budimpešte.

Sprehod z baklami in glasbo (13. maj 2023)

13. maja bo na pokopališču Fiumei út, kjer so pokopane zgodovinske osebnosti in madžarske zvezde ter ugledni predstavniki madžarske književnosti, potekal sprehod z baklami in glasbo. Med programom, ki se bo začel ob dveh urah (ob 22.00 in 23.00), se lahko ob spremljavi petja sprehodite od ene do druge postaje brez vodnika. Sprehod traja od 40 do 45 minut in vodi po Angelski poti, pri čemer se ustavite pri osvetljenem kipu angela z umetniškimi zaslugami. Udeležba je brezplačna, bakle priskrbijo organizatorji.

PesText Nordic (19.-20. maj 2023)

Prva letošnja velika premiera programa PesText je dvodnevni spomladanski festival PesText Nordic, ki je organiziran v sodelovanju s Skandinavsko hišo. Skandinavska hiša letos praznuje 20. obletnico obstoja, zato se je rodila zamisel o nizu dogodkov v Treh havranih 19. in 20. maja. PesText Nordic v Budimpešto pripelje številne najbolj znane in zanimive predstavnike skandinavske književnosti. V času festivala bo v galeriji Trije Raven odprta švedska literarna razstava Med vrsticami.

Cifra Palota XXL – Dan otroka (28. maj 2023)

Ob dnevu otroka, 28. maja, bodo na treh odrih v palači Cifra Palota v Müpi v Budimpešti potekale glasbene, plesne in pravljične predstave. V preddverju bodo otrokom in njihovim staršem, ki bodo želeli praznovati s smiselnim programom, na voljo ustvarjalne dejavnosti, programi za razvijanje spretnosti in igre.

Panelni svet – razstava Balázsa Somorjaja (do 3. junija 2023)

Zanimiva in očarljiva raznolikost ljudi, ki živijo v panelnih stanovanjih, je v središču zanimive serije fotografij Balázsa Somorjaja. Slike, posnete v premišljeno osvetljenih prostorih, je navdihnil osebni pogovor, razkrivajo pa prepletanje in harmonično vzajemno delovanje osebnosti in zasebnega prostora. Celoletni fotografski projekt – ki je zdaj na ogled v centru Capa – dokazuje, da v sivih, monotonih stanovanjih stanovanjskega naselja živijo pisane osebnosti in zgodbe, ki si dom v sivini ustvarjajo v svojem edinstvenem slogu.

NigtRide Budapest (vsako soboto)

Vsako soboto zvečer se s Trga svobode na dveh kolesih odpravi navdušena skupina ljudi, ki odkriva tisto stran Budimpešte, ki jo poznajo le nočni popotniki. Pot je vedno drugačna, vendar predvidljiva, zato se lahko kolesarjenja udeležite pod pogojem, da poznate pot in teren. Za tiste, ki se želijo potepati po mestu, je prednostna naloga, da se usedejo na sedlo in se nekaj ur sprostijo.