5 prijetnih piknik mest v Budimpešti za sončne spomladanske dni

Če se želite izogniti gneči v Normafu ali ste se naveličali Filozofskega vrta in Margaretinega otoka, odkrijte nekaj manj znanih kotičkov v mestu, kjer se lahko na prijeten spomladanski in poletni dan sprostite v mirnem okolju!

Hrib Kis-Sváb

Hrib Kis-Sváb, ki velja za mlajšo sestro hriba Sváb, je zlahka dostopen z avtobusom z železniške postaje Déli in trga Széll Kálmán, na vrhu zavite ceste med čudovitimi meščanskimi vilami pa vas čaka pravljično zeleno območje. Gozdni park, ustanovljen leta 1978, je zaščiten zaradi redkih in zaščitenih rastlin, z drevesi obkrožen trg pa je odličen kraj za piknik podnevi ali po mraku. Med bivanjem tu boste dobili drugačen pogled na mesto, saj se z mesta, ki je znano le tistim, ki živijo v bližini, odpirajo čudoviti razgledi na znamenite budimpeštanske znamenitosti.

Hűvösvölgyi Nagyrét

To travnato mesto, do katerega se lahko zlahka pripeljete s tramvajem s trga Széll Kálmán, je že od nekdaj priljubljeno med piknikarji, vendar je zaradi nedavne prenove postalo še bolj zabavno. Velik in zračen prostor je odličen kraj za odlaganje odej in uživanje v prigrizku z veliko skupino, daleč stran od drugih, če pa se želite razgibati, se lahko preizkusite na rokometnem igrišču. In ne skrbite za najmlajše, tudi njim ne bo dolgčas, če pridejo z vami, saj se lahko na tematskem igrišču s skulpturami kiparjev igrivo učijo o lokalni flori in favni.

Vérmező

Ta javni park, ki se nahaja v osrčju hribovja Dimbes v Tabanu in je obdan z znamenitimi zgodovinskimi stavbami in mestnimi znamenitostmi, je ena najbolj atmosferičnih zelenih površin v Krisztinaváros, če si želite malce oddahniti od monotonije vsakdanjega življenja. Čeprav se nahaja v središču mesta, je znan kot pravi otok miru, kjer lahko najdete praktično vse za nepozaben piknik: lahko sedite na klopeh, ki objemajo drevored, ali razgrnete odeje na eni od travnatih ploščadi ali pa se celo sprehodite okoli gradu Buda, če vam je do sprehoda.

Razgled na hribu József

Če želite resnično osamljen biser, kjer se vam zagotovo ne bo treba boriti za odeje, se odpravite na zeleno ploščad ob razgledni ploščadi József-hegy, ki je skrita med znamenitostmi na tem območju. Razgledišče je na območju, obkroženem s hišami, zato je zlahka dostopno z avtomobilom za tiste, ki se ne želijo vzpenjati po strmih, a pravljičnih ulicah, levo od majhne strukture, podobne bastionu, pa je prostorna zelena površina. Če sedite na travi, lahko uživate v čudoviti panorami mesta: ob sončnih dnevih lahko vidite vse mostove v Budimpešti, od mostu Megyeri do mostu Rákóczi.

Razgledna točka Árpád

Če želite travnato ploščad zamenjati za bolj divje in slikovito okolje ter odejo nadomestiti s klopmi in mizami, se odpravite na razgledno ploščad Árpád, ki velja za enega od draguljev budaškega gričevja, kjer ognjišča nudijo popoln prostor za sprostitev. Do razgledišča se zlahka pripeljete z avtobusom iz osrednjih mestnih krajev, poleg tega pa je tudi na nacionalni modri poti, zato lahko piknik združite z daljšim pohodom. Nemoten počitek spremlja čudovit razgled, saj se pred nami, ko sedimo na klopcah, razprostre tako rekoč celotno mesto: med drugim se dobro vidijo Donava, posejana z mostovi, stavba parlamenta in hrib Gellért.