Spektakularne velikanske lutke prevzamejo budimpeštanski bulvar

Prva sobota v maju bo na aveniji Andrássy poseben dan, saj bodo na prvem mednarodnem festivalu sodobnih lutk v Budimpešti avtomobile zamenjale velikanske lutke.

Med 6. in 19. majem bo Budimpeško lutkovno gledališče v Budimpešto pripeljalo najzanimivejše ustvarjalce sodobnega mednarodnega lutkarstva, kar je uresničitev sanj.

ABSTRACT – Budimpeštanski mednarodni festival sodobne lutkovne umetnosti, bo prvič ponudil priložnost umetnikom in ustvarjalcem iz domovine in tujine, da presežejo meje, jezike in kulture.

Otvoritev festivala, ki je del gledališke olimpijade, bo v soboto, 6. maja, ob 17. uri. Na 60-minutni predstavi potujočega uličnega gledališča bo nastopila posebna 5,5 metra in pol visoka robotska lutka velikanka španske skupine La Fam Cia de Teatre.

Impresivni predstavi na aveniji Andrássy se bodo pridružile velikanske lutke iz predstave Hello, Hercules Budimpeštanskega lutkovnega gledališča!

