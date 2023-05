10 znamenitosti in dejavnosti, ki jih morate obiskati v pisani četrti Óbude

Óbuda je ena najbolj pisanih četrti Budimpešte, saj ponuja široko paleto dejavnosti ne le za Budimpeščane. Poskušali smo za vas pripraviti izbor najrazličnejših možnosti, zato se prepričajte o svoji izbiri!

Tovarna plina Óbuda

Ena od ikoničnih stavb v Óbudi je tovarna plina s štirimi stolpi, ki je imela pomembno vlogo pri oskrbi Budimpešte s plinom za ogrevanje, saj je začela delovati leta 1913. Ogromna tovarna je med drugo svetovno vojno utrpela številne poškodbe, zato so jo morali konec šestdesetih let 20. stoletja popolnoma obnoviti in razširiti. Tovarna je delovala do leta 1984, danes pa stolpi živijo kot spektakularni okras parka Graphisoft, znanega tudi kot madžarska Silicijeva dolina. V tem edinstvenem okolju zdaj domujejo zagonska podjetja, dve univerzi in različna razvojna podjetja.

1031 Budimpešta, Gázgyár utca

Hajógyári-sziget

Večina ljudi verjetno obišče Hajógyári-sziget le v času festivala Sziget, vendar je tudi preostanek leta odličen čas za obisk območja, ki je posejano z gozdovi in travniki ter ponuja majhen pobeg od hrupa prestolnice. Igrišče na otoku, ki je nastalo iz naplavin Donave, je idealen kraj za družinske vikend dejavnosti, medtem ko je odprta plaža na severnem koncu otoka priljubljen cilj ljubiteljev psov, ki se v poletni vročini radi ohladijo v vodah Donave.

Muzej Aquincum

Muzej Aquincum v Budimpešti z zbirko milijonov predmetov in artefaktov ponuja edinstven vpogled v dediščino antičnega Rima. Poleg muzeja se nahaja Romkert, eden največjih rimskih arheoloških parkov na Madžarskem. Obiskovalci si lahko ogledajo del mestnega središča Aquincuma ter najbolj značilne javne stavbe in zasebne hiše mestnega središča iz 2. do 3. stoletja našega štetja.

1031 Budimpešta, Szentendrei út 135.

Muzej Kiscelli

Muzej Kiscelli je bil prvotno zgrajen kot samostan, pozneje pa ga je kupil proizvajalec pohištva Miksa Schmidt, ki je stavbo in njen park zapustil glavnemu mestu. Danes muzej predstavlja zgodovino Budimpešte in ima pomembno zbirko likovne umetnosti. Tudi dvorišče kompleksa iz obdobja romantike je nekakšen razstavni prostor s kipi in umetniškimi deli. Muzej obdaja nedavno prenovljen in sodoben gozdni park Kiscelli z gozdnim igriščem, kjer lahko od pomladi do jeseni uživate v prijetnih sprehodih in piknikih.

1037 Budimpešta, Ulica Kiscelli 108.

Mad Garden Buda

Letos poteka druga sezona Mad Garden Buda, ki ponuja prijazno in sproščeno vzdušje, večerne luči in številne dejavnosti. Na skritem, s soncem obsijanem vrtu Buda, daleč od hrupa prestolnice, se bo v program zlahka vtihotapilo deset pivskih pip, ki ponujajo vrhunska piva Mad Scientist, širok izbor naravnih vin in žganih pijač, orientalske okuse in božanski sendvič z raztrgano raco. Vsak štirinajsti četrtek za koncerte, pa tudi za tržnice, jogo, brunch in zanimive pogovorne serije, se boste to poletje želeli odpraviti tja.

1033 Budimpešta, Miklós tér 1.

Čolnar Sinbad

Ob 135. obletnici rojstva Gyule Krúdyja in 80. obletnici njegove smrti so leta 2013 na glavnem trgu v Óbudi postavili kip v njegov spomin. Pisatelj je zadnja leta svojega življenja preživel v Óbudi, zato so ustvarjalci menili, da bo to primerno mesto za bronasti kip Péterja Szanyija. Sinbadov kip sedi za mizo, verjetno v restavraciji Poštna kočija, ki je bila nekoč na naslovu Fő tér 2, prav tam, kjer je bil kip postavljen. Zaradi posebnega koncepta se lahko celo usedete poleg njega. Če ste na tem območju, si morate Óbudov Fő tér ogledati od vrha do dna, saj je tlakovani trg edinstvena lepota v Budimpešti.

1033 Budimpešta, Fő tér 2.

Római-part

Római-part, ki se nahaja tik za otokom ladjedelnice, je priljubljen kraj za tiste, ki se želijo sprostiti po mestnem vrvežu. Ta del Donave je vse leto poln obiskovalcev, za katerih sprostitev in polne trebuhe poskrbijo prijetne restavracije, stojnice, prostori za sedenje in poležavanje, ki ponujajo odlična gastronomska doživetja. Če lahko, preživite čim več časa na sprehodu, teku, kolesarjenju ali uživanju v vodah Donave na obrežju reke Rome, ne bo vam žal.

Két Rombusz

Iz seznama restavracij na Római-part moramo izpostaviti eno naših najljubših, ki se imenuje Két Rombusz. Gre za boemski rum bar na prostem z barskim in restavracijskim delom iz vozil in dvoriščem, ki ga obdajajo drevesa. Poleg prijetnega vzdušja lahko poleti uživate tudi v kuhanju na prostem ob kotličku ali prikolici za žar, ki jo lahko tudi rezervirate. V hrani lahko uživate na pivskih klopeh ob ognjiščih in se na kraju samem celo umivate. Izposoja opreme je brezplačna, natančneje, cena pijače je cena, ki jo plačate za opremo.

1031 Budimpešta, Romai-part 45.

Inštitut za sodobno umetnost Godot

Godotov inštitut za sodobno umetnost je na Madžarskem edinstvena, popolnoma neodvisna umetniška ustanova v mestu Óbuda, kjer je umetnost v središču vsega dogajanja. S skupno površino 1.100 kvadratnih metrov, 700 kvadratnih metrov veliko dvorano in štirinadstropno stavbo, ki je neposredno povezana z njo, je zavod idealno prizorišče za razstave in dogodke sodobne umetnosti, bodisi gledališke bodisi plesne. Njegov cilj je obiskovalcem omogočiti vpogled v umetnost razstavljajočih umetnikov in s tem pridobiti prepoznavnost.

1037 Budimpešta, Fényes Adolf utca 21.

Vrt Kobuci

Vrt Kobuci v Óbudi je od pomladi do zgodnje jeseni nepogrešljivo prizorišče koncertov na prostem, na katerih so na veselje občinstva nastopila vsa vrhunska imena madžarske popularne glasbe. Lokacija je edinstvena že sama po sebi, saj je prizorišče postavljeno na dvorišču gradu Zichy, vzdušje pa še izboljšujejo melodije različnih žanrov, ki se igrajo v ozadju, tako da lahko vsakdo najde nekaj po svojem okusu. To poletje vas čaka še veliko zanimivih koncertov, zato za podrobnosti spremljajte spletno stran Kobuci!

1033 Budimpešta, Fő tér 1., Dvorišče gradu Zichy