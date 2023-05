Še več zanimivih izvajalcev in novosti v letošnji sezoni budimpeštanskega parka

Budapest Park bo 27. aprila začel svojo dvanajsto sezono, vstopnice pa se že prodajajo v izjemni hitrosti. Brez primere je že to, da sezono odpirajo s šestimi razprodanimi koncerti, a namesto da bi mirovali, prinašajo še več izboljšav kot kdaj koli prej.

Nastopajoči v sezoni 2023 Budapest Park

Zaradi dolgega vikenda 1. maja bo budimpeštanski park letošnjo sezono začel z maratonskim odpiralnim časom. V četrtek, 27. aprila, bo sezono uradno odprla turboetno osmerica Aurevoir.

V petek bodo oder razsvetlili Punnany Massif, ki so pred kratkim po sedemletnem premoru izdali svoj novi album Fel Nem, v soboto pa bo na oder stopil prvi mednarodni izvajalec sezone, pionir elektro swinga Parov Stelar. Vikend bo zaključil rojstni dan Alvina in Chipmunkov, ki obljubljajo največji in najbolj spektakularen nastop v svoji 30-letni zgodovini.

V prihodnjih mesecih bodo številni nacionalni izvajalci na oder Parka prinesli še več posebnih užitkov. Skupina Dead Money se pripravlja na 12. razprodan koncert, kar je absolutni rekord; Margaret Island prihaja s posebno temo “Megőrül a szív”; Carson Coma prinaša povsem nove pesmi; Honeybeast nam bodo pričarali noč opojnosti iz Bódotta; Irie Maffia, ki je letos dopolnila 18 let, bo diplomirala z novo scenografijo, Ivan & the Parazol pa se bodo po petih letih vrnili v Park – in odigrali svoj prvi budimpeštanski koncert v sezoni.

Mednarodne superprodukcije na odru budimpeštanskega parka

Seveda bo oder parka poleg lokalnih zvezdnikov letos gostil tudi številne mednarodne superprodukcije. Vrnila se bo najbolj znana kanadska skupina Simple Plan; po lanskem velikem uspehu se bo vrnil Billy Talent; Machine Gun Kelly bo prvič prišel na Madžarsko; Asking Alexandria se bodo po petih letih vrnili z novim albumom; legendarna britanska skupina The Cult bo predstavila svoj novi album; iz Mongolije bodo prišli The HU in še veliko drugih presenečenj.

Kot običajno se večer ne konča po koncertih, saj bodo od 22. ure dalje potekale zabave v parku, ki bodo vključevale različne glasbene stile in štiri plesišča. Posebni dogodek, največja plesna zabava v mestu, začenja spored, na katerem se boste lahko sprostili ob največjih ljubljencih občinstva na hišni zabavi v parku; na zabavi Bailand pa se bodo vaši boki razgibali ob latino ritmih; se z rezidenčnimi DJ-ji Retrokerta prestavite v preteklost; dokažite, da je rock and roll ples na Nevernight; in zavrtite plošče na prvem vikendu mednarodne avantgarde elektronske glasbe StadiumX.

Inovacije v Budapest Park 2023

Budapest Park bo tudi letos najmlajšim ponudil priložnost za zabavo, in sicer z dvema izdajama vrtov Putting Garden, v katerih bodo otroci lahko sodelovali pri igrah za razvijanje spretnosti, koncertih in obiskih nevladnih organizacij.

Letos bodo prvič organizirali tudi dogodek, namenjen posebej 12-15-letnikom, s katerim želijo mladim omogočiti družabno izkušnjo zunaj spletnega prostora. Poleg tega bodo prenovljeni glavni vhod, območje parka, zakulisje, območje restavracije in nova brezalkoholna novost, budimpeštanski sirup.

Poleg glasbe je bila naloga Budapest Park vedno razširiti svojo paleto tudi z drugimi kulturnimi programi. Pomemben mejnik pri tem je plesni festival Zvončica 21. maja, na katerem se bodo skupini 40-letnega gledališča Katona József pridružili gostujoči pevci, ki so prav tako pogosti obiskovalci parka, in tako ustvarili most med svetom žive glasbe in gledališča.

Vedno obsežnejši program lahko spremljate na spletni strani budapestpark.hu.