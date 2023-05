Izleti z ladjico po zavoju Donave: Tukaj je urnik za leto 2023!

Konec aprila se na Donavo vračajo izletniške ladjice Mahart, s katerimi lahko odkrivamo zaklade Donavskega zavoja z nove perspektive. Ugotovite, od kod in od kdaj bodo leta 2023 po okljuku Donave od Budimpešte do Esztergoma plule izletniške ladje.

Budimpešta – Szentendre – Budimpešta

26. april – 17. september 2023

vsako sredo, petek, soboto in nedeljo (ali 1. maja in belega ponedeljka, 29. maja)

Odhod: iz Budimpešte, Vigadó tér ob 10.30

Povratek domov: iz centra mesta Szentendre ob 17.00 uri

Szentendrejsko krožišče

Szentendre – Leányfalu – Tahitófalu – Visegrád – Szentendre

26. maj – 17. september 2023

vsak petek, soboto in nedeljo (ali beli ponedeljek, 29. maja)

Odhod: iz Szentendreja ob 10.45

Povratek domov: iz Visegrada ob 17.00

Potujete lahko tudi z letalom iz Budimpešte. Podrobnosti kmalu.

9 nezgrešljivih znamenitosti v Szentendreju, v očarljivi skrinjici draguljev Donavskega ovinka

Szentendre s svojimi neštetimi nezgrešljivimi znamenitostmi, očarljivimi tlakovanimi ulicami in Dunakorzom očara obiskovalce v trenutku.

Višegradsko krožišče

Visegrád – Nagymaros – Zebegény – Dömös – Nagymaros – Visegrád

29. april – 21. maj 2023

vsako soboto in nedeljo (ali 1. maja)

Odhod: iz Visegrada ob 10.00 in 14.00

Prihod: Višegrad ob 11.50 in 15.50

V visoki sezoni (od 23. maja) leti potekajo od torka do nedelje večkrat.

Esztergom krožišče

Esztergom – Szob – Zebegény – Szob – Esztergom

16. junij – 17. september 2023

vsak petek, soboto in nedeljo

Odhod: iz Esztergoma ob 10.00 in 16.00

Povratek: iz Zebegényja ob 11.05 in 17.05

Skrivni obraz Esztergoma: 5+1 fascinantnih pohodniških točk okoli glavnega mesta Donavskega ovinka

Za zimske pohode vam ni treba iti daleč, saj vas nedaleč od Budimpešte v slikovitem okljuku Donave čakajo čudovite pohodniške točke.

Velika donavska krožna pot

Budimpešta – Vác – Verőce – Visegrád – Verőce – Vác – Budimpešta

17. junij – 17. september 2023

vsako soboto in nedeljo

Odhod: iz Budimpešte ob 8.30

Povratek domov: iz Visegrada ob 16.30

Več informacij o izletih z ladjo po zavoju Donave: mahartpassnave.hu