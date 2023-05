7 koncertov, ki jih ne smete zamuditi na senzacionalnem poletnem festivalu Donavskega okljuka

V Nagymarosu med 22. in 25. junijem čaka 10. festival VéNégy s poživljajočo mednarodno ponudbo in več kot polstotim glasbenim programom. Zasedba, vredna jubileja, predstavlja najboljše iz Madžarske, za vas pa smo zbrali najbolj vznemirljive koncerte 4 dni!

1. KOVACS (NL) – četrtek, 22. junij 2023

Na otvoritveni dan jubilejnega festivala VéFégy zasije vzhajajoča zvezda. Ime KOVACS morda zveni madžarsko, a je 32-letna pevka nemško-nizozemskega rodu pravzaprav šele kot zelo mlada prevzela ime svojega rejnika. Madžarsko je obiskal le v tem času in to med izvedbo festivala Sziget, ki se ga od takrat z velikim veseljem spominja. Prihaja z zadnjim in najbolj iskrenim albumom Child Of Sin, za katerega mu je za eno pesem uspelo zapeljati celo pevca skupine Rammstein Tilla Lindemanna.

2. Kill The Dandies! (CZ) – četrtek, 22. junij 2023

Kill The Dandies bodo na oder stopili 22. junija! Češka skupina, ki prihaja naravnost iz Prage. Formacija, navdihnjena s svetom filmov Davida Lyncha, surovostjo The Velvet Underground in baladami Leeja Hazlewooda, združuje psihedelijo, soul, disko 70-ih in post-punk. Skupina je s skladbo How To Hold A Gun, napisano za film Occupation, prejela tudi nagrado Češki lev za najboljši soundtrack.

3. Cari Cari (AT) – četrtek, 22. junij 2023

Cari Cari popestri tudi zasedbo otvoritvenega dne. Avstrijski duo sestavljata Stephanie Louise Widmer in Alexander Köck. Par so odkrili v Barceloni, na festivalu Primavera Sound Festival, z nadrealističnim koncertom pa so z nog spravili celo osebje revije The Rolling Stones. Preigravajo predvsem indie rock, vendar svobodno črpajo iz različnih glasbenih stilov, lastna občutja, želje in misli pretvarjajo v melodije.

4. Ina West (PL) – petek, 23. junij 2023

Tako kot Cari Cari tudi poljska pevka Ina West pogumno eksperimentira z različnimi glasbenimi stili. Igra trance, abstraktni in plesni pop, pomešan z elementi sodobnega poljskega folka in jazza. Združuje minimalistično hladnokrvnost Moderat s koncertno eleganco Die Antword. Na svojih koncertih združuje klasične instrumente – bobne, sintetizatorje, violino, bas kitaro – s plesnimi vložki in surovimi vokalnimi harmonijami. 23. junija bo ponoči razplesal občinstvo v Nagymarosu.

5. Kraak & Smaak (NL) – sobota, 24. junij 2023

Poleg KOVACS-a Nizozemsko zastopata še Kraak & Smaak, ki sta obiskala festivala Glastonbury in Coachella in v Nagymaros prinašata edinstveno mešanico funka, hip-hopa in soula.

6. Lash & Grey (SK) – sobota, 24. junij 2023

Postavo skupin V4 zaokrožuje formacija Kristin Lash in Jakoba Greya, Lash & Grey. V kombinaciji jazza in soula je duo z viharno hitrostjo osvojil najslavnejše mednarodne odre. Poleg ljubezni občinstva so osvojili tudi številne slovaške in češke nagrade. V soboto festivala bodo koncertirali na divjem obrežju Donave ob spremljavi valov Donave in sončnega zahoda.

7. Badaro (JO) – sobota, 24. junij 2023

Ko se znoči in zvezde zasvetijo, elektronska glasba in trši beati prevzamejo svojo oblast, bo 24. junija v VéNégy- prišel eden najbolj vznemirljivih osebnosti techno scene, jordanski DJ Badaro, ki je obiskal klube v Berlinu in Londonu. banka z bangerjem do tehno zabave.

Domači izvajalci festivala VéNégy 2023

Poleg mednarodnih izvajalcev v Donavski ovinek romajo tudi najbolj priljubljeni madžarski izvajalci, med njimi Analog Balaton, Bagossy Brothers Company, Belga, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Carson Coma, Csannekedkislány, Dzúdló, Halott Pénz in Elefánt. Zasedbo obarvajo še Ajsa Luna, Robi Bérczesi in Frenkov duo, Co Lee, Dánielfy, Gyuris, OIEE in Saya Noé.

V program so vključili tudi mlade talente, ki sodelujejo v programu Hangfoggaló, nastopili bodo Cataflamingo, Gilizzta, Grabovskzki, Heavy Brains, Kacaj, Mehringer, Sisi, Slapstick?, Young B!TE in Young Majré.

Paleta je izjemno široka, jubilejni festival VéNégy, ki bo potekal v najlepšem predelu Donavskega okljuka, pa bo privlačno stičišče glasbenih sladokuscev. Poleg koncertov ponudbo v sklopu 10. gledališke olimpijade dopolnjujejo kakovostne gledališke in ulično gledališke produkcije, VR gledališče in otroški programi.

Več informacij: venegyfestztival.hu