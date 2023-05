Ob Blatnem jezeru se skriva majhna vasica s pravljičnimi hišicami

Salföld, ena najlepših vasi v Balatonskem višavju, je priljubljen cilj pohodnikov.

Majhna vasica z nekaj ulicami leži v kotlini Káli v osrčju narodnega parka Balatonsko višavje in ima nekaj več kot 80 prebivalcev.

Salföld je priljubljena turistična destinacija skozi vse leto, ne le zaradi svoje lepote, temveč tudi zaradi pomembnih geoloških in botaničnih spomenikov ter spomenikov ljudske arhitekture.

Ta del kotline Káli je bil naseljen že leta 900, a ko je kralj Sveti Štefan premagal Koppányija, mu je naselje, ki se je takrat imenovalo Salkőkút in je bilo sestavljeno iz treh vasi, odvzel.

Po priključitvi je območje postalo del okrožja Zala, ki je dobilo ime po zemljiški družini Sal.

K čaru te očarljive vasice pripomore tudi Salföldi Major, ki ga je na obrobju vasi ustanovil Narodni park Balaton-Highlands, kjer lahko obiskovalci spoznajo avtohtone madžarske pasme domačih živali in dobijo vpogled v vsakdanje življenje na kmetiji, ki deluje še danes.

Otroci lahko uživajo v živalskem vrtu, jahanju in igrišču, starejši pa si lahko ogledajo vrt zelišč in zdravilnih zelišč ter razstavo kmetijskih strojev in fotografsko razstavo.

Če ste Salföld že obiskali od vrha do tal, je v okolici vasi še veliko drugih zanimivosti, ki jih ne smete zamuditi.