Blatno jezero v naročju jezer: 7 očarljivih jezer okoli Blatnega jezera, ki jih je vredno raziskati

Vemo, da se je težko odtrgati od vedno bleščeče vode in nepozabne pokrajine madžarskega morja. Vendar pa obstaja nekaj očarljivih in mirnih jezer – povsod okoli Blatnega jezera – na katerih je prav tako lepo preživeti nekaj časa.

Jezero Belső, Tihany

Ko ste enkrat uživali v panoramskem pogledu na Blatno jezero s panoramskega sprehajališča ali hriba Visszhang, je čas, da obiščete območje Belsőga jezera in si ogledate enako lep razgled. Jezero, ki je za obiskovalce odprto vse leto, vas odvrne od vrveža glavne ulice in vas popelje na strehe in stolpe opatije Tihany, obkrožene z žabjim petjem, bradavičarji in mirno pasočo se živino. Jezero, ki je nastalo v nekdanjem vulkanskem kraterju 25 metrov nad gladino Blatnega jezera, je kot nalašč za sproščujoč sprehod, s seboj pa lahko vzamete tudi svoje štirinožne ljubljenčke.

Jezero Forrás, Vászoly

Tudi Vászoly, ena najbolj očarljivih vasi v Balatonskem višavju, ponuja številna presenečenja. Na severnem koncu vasi, pod Nemesdombom, boste našli jezero Forrás, ki ga obdajajo drevesa in klopi. Ima očarljiv lesen most, bogato živalstvo in rastlinstvo ter celo tobogan. Največji od izdatnih izvirov, ki napajajo jezero, je izvir svetega Jakoba s skrbno izklesano apnenčasto glavo na severni strani jezera. Okolica jezera ni le prostor za mirno razmislek in sprostitev, temveč tudi za piknike, saj so na voljo klopi in mize.

Jezero Hegy, Balatonszepezd

Če pustimo za seboj hiše in ulice Balatonszepezda, njegove vinograde in priljubljena letovišča, se cesta dvigne nad vasjo, skozi gozd do majhnega jezera Hegy, ki se lesketa na vrhu hriba. Ribnik v obliki očesa, ki leži sredi z drevesi porasle jase, je dom bogati paleti močvirskih živali. Jezero je poraslo z rastlinami in se mu lahko približate peš, vendar je treba opozoriti, da se lahko v suhem vremenu izsuši, zato ga v najbolj vročih mesecih raje ne obiskujte.

Rudnik Hegyesdi

Rudnik Hegyesd, ki se nahaja med krajema Tapolca in Monostorapáti, ni le grajska razvalina, temveč tudi divje in slikovito počivališče ter rudniško jezero. Rudniško jamo, ki je ostala po rudarjenju dolomita, je napolnila kristalno čista kraška voda in ustvarila turkizno modro rudniško nahajališče. Obala jezera in njegova kultivirana okolica sta nastali po zaslugi ribiškega društva Hegyesdi in sta prav tako primerni za polnjenje energije, sprostitev in uživanje v naravi kot za ribolov, ki je na voljo za enodnevno vstopnico.

Jezero Malom, Tapolca

Čeprav je jezero Malom v Tapolci v središču mesta, so njegovo mediteransko vzdušje, promenada in terasaste kavarne na obali prav tako napolnjujoči. Stavbe, mlin in spomladi cvetoča drevesa so idiličen pogled, ki se zrcali v gladki vodi jezera. Voda Jezera Malom, ki jo napajajo topli izviri iz kraškega jamskega sistema pod mestom, pozimi ne zamrzne, zato je idealen kraj za nacionalno priljubljeno kopanje v jezeru Malom ob koncu leta.

Ribniki Völgyhídi

Če želite edinstven dolinski most v Kőröshegyju občudovati z druge perspektive, so ribniki Völgyhídi odlična priložnost za to v času trgatve tulipanov ali sivke v Kőröshegyju. Pet hektarjev ribogojnic ob vznožju viadukta, bogatih z velikimi ribami, se nahaja na posestvu, ki obdaja lovski dvorec Zsigmond Széchenyi. Slovijo kot priljubljen ribiški raj, če pa se želite le sprostiti in se prijetno sprehoditi ob jezerih, lahko to seveda storite v delovnem času, od 7.30 do 18.00.

Naravoslovna pot ob jezerih Töreki

Veriga jezer in nešteto mokrišč se prepletajo okoli doline potoka Cinege v okrožju Töreki v Siófoku. Naravna pot Töreki je od leta 1994 zaščiteno območje narodnega parka Blatno gorovje in je skrita pokrajina, bogata z zanimivostmi. Gre za 8,5 km dolgo pot z 12 postajami, kjer si lahko ogledate jezera, izvire in življenje ptic. Počivališča v gozdu in ob jezerih olajšajo sledenje poti, ki jo lahko raziščete tudi na krajšem, 2,5 km dolgem pohodu.