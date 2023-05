6+1 nepozabnih znamenitosti v slikovitem kraju Dömös in njegovi okolici

Nasproti Nagymarosa, nedaleč od Visegráda, leži slikovita vasica Dömös, v kateri se nahaja nekaj najlepših naravnih zakladov v državi. Od bregov Donave do pridigarskega stolpa odkrijte najzanimivejše znamenitosti območja in se ne pozabite ustaviti v fantastičnem bifeju s hrano v Dömösu!

Obala Donave v Dömösu

Del Dömös Duna ima pravo vzdušje divjine s čudovitim razgledom na strm, skalnat hrib svetega Mihaela nasproti in priljubljeno turistično destinacijo Puščavnikova jama. Vredno se je odpraviti do postaje za čolne v Dömösu, kjer je parkirišče, in tam najti miren kotiček ob vodi, kjer lahko odložite odeje, ki ste jih prinesli od doma. Na mirni plaži ni gneče barov, restavracij in nočnih klubov, ampak lahko uživate v Donavi v mehkem objemu narave, daleč od množice ljudi. Na postaji za čolne pa boste našli okrepčevalnico s klasično hrano za na plažo in hladnimi pijačami.

Ruševine samostana Dömös

Na hribu s čudovitim razgledom, na robu naseljenega območja Dömösa, boste našli ostanke palače, zgrajene v 11. stoletju, kjer sta bivala tako kralj Béla I. kot kralj Sveti László I. Ob kraljevem gradu je bila v 12. stoletju zgrajena romanska preporodna cerkev, katere obnovljeno spodnjo cerkev si lahko ogledate še danes. Dih jemajoča cerkev je odprta le v času napovedanih programov, ob sobotah so organizirani vodeni ogledi, občasne maše in tematski programi.

Prédikálószék

Mnogi pravijo, da se razgledna kaznilnica ponaša z najlepšo panoramo ovinka Donave, ki je dostopna iz več smeri in z različnimi težavnostnimi stopnjami. Vrh, visok 639 metrov, je tretja najvišja točka Višegrajskega hribovja in je dostopen iz mesta Dömös. Klasična pot vodi skozi skale Vadálló, vendar v tem primeru lahko pričakujete 3-urni pohod z znojnimi vzponi. Vendar neprekosljiva panorama z vrha gore odtehta napor, ki ga lahko uživate z 12 metrov visoke lesene razgledne ploščadi, ki jo lahko obiščete brezplačno.

Kamni Vadálló

Od Dömösa se lahko približamo neverjetnemu skalnemu svetu kamnov Vadálló, ki se raztezajo visoko na hrbtu Prédikálószék, katerega skale iz vulkanskih ostankov imajo lahko različna domišljijska imena: Nagytuskó, Széles-torony, Bunkó, Függőkő, Felkiáltójel in Árpádov prestol. Svojevrstno oblikovane skale, ki se nahajajo na nadmorski višini od 5 do 600 metrov, so dom redkih rastlinskih vrst, pravljičen razgled pa je tisto, zaradi česar je pohodniška točka izjemno priljubljena. Tura se začne s sprehodom po gozdu, nato se znajdemo na vse bolj strmih pobočjih, nazadnje pa se moramo povzpeti na greben Vadálló, da pridemo do edinstvenih skal.

Rám-gap

Pravljična soteska Rám je edinstvena naravna lepota Višegrajskega gorovja, ki jo vsako leto obišče več kot 60.000 ljudi. Gre za eno najbolj znanih pohodniških destinacij na Madžarskem, ki jo obdajajo do 35 metrov visoke skalne stene, ponekod pa se lahko sprehodite po ozkih soteskah, visokih 3-4 metre. Lestve in držala ob pohodniških poteh, ki so na več mestih spolzke, olajšajo pohod in ga naredijo bolj vznemirljivega. Do soteske, bogate z brzicami in slapovi, se je mogoče podati le iz ene smeri, in sicer iz Dömösa proti Dobogókőju.

Koča Hubertus

Manj kot 500 metrov od Kazateljskega stolpa, na rdeče trikotniško označeni cesti za Pilisszentlászló, boste našli odcep do koče Hubertus, ki vas v nekaj minutah pripelje do stavbe s sadnimi kamni. Čeprav koča ni odprta za javnost, se s panoramske terase pred njo odpira čudovit razgled na skalnati hrib svetega Mihaela. To je veliko manj priljubljena razgledna točka kot gora pridige, zato lahko v mirnem okolju brez množice pohodnikov uživate v čudoviti pokrajini.

+1 Betyár Batyu

Eden od biserov v Dömösu je gostilna Betyár Batyu na robu ceste Kossutha Lajosa, kjer lahko uživate v obilni hrani in pijači ter sproščenem in prijaznem vzdušju. Veliko ljudi pride v Dömös samo zaradi restavracije Betyár Batyu, da bi ponovno izkusili domiselne, obilne jedi in izjemno gostoljubnost, ki jo spremlja poseben občutek domačnosti. Ob sončnem vremenu se sprostite na udobnih pivskih klopeh v eklektični okolici, po celodnevnem oddihu pa boste uživali v ustvarjalno pripravljeni visokokakovostni ulični hrani, kot so krompirjeve palačinke, polnjene z različnimi sestavinami, burgerji in mesni krožniki.

2027 Dömös, Kossuth Lajos út 223. | Facebook