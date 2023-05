5 vodenih pohodov za osvajanje divjih gorskih pašnikov v sosednjih državah

Čas je, da se za nekaj ur odmaknete od štirih sten in se odklopite od spletnega sveta!

Društvo prijateljev pohodništva vsako leto organizira vrsto vodenih pohodov za sprostitev v dobri družbi in preživljanje časa v naravi. Pohodništvo je tako športna kot tudi sprostitvena dejavnost in vsakdo se bo po sprehodu v naravi počutil veliko bolje. Še več, organizirani pohodi vas lahko popeljejo na zanimive kraje, kjer boste doživeli nepozabna doživetja.

Izbira pohodov v vaši državi

Spletna stran ponuja široko paleto pohodniških poti, od poldnevnih in enodnevnih izletov do kajakaštva, kanuizma, kolesarjenja, gorskih pohodov in potovanj v tujino, na vas pa je, da izberete stopnjo zahtevnosti in vrsto aktivne rekreacije, ki se je želite udeležiti.

Ti planinski pohodi se začnejo maja, če iščete aktivne počitnice z vzponi različnih težavnosti. Na voljo so tudi lahki pohodi v okolici Budimpešte in srednje zahtevni pohodi na podeželju. Društvo prijateljev pohodništva pa je pomislilo tudi na ljubitelje narave z družinami: ponuja vodene ture z zanimivimi zgodbami do ovinka Donave in Csobanke.

In če vas ne moti pohodništvo z aplikacijo, si prenesite aplikacijo Túrabarátok Natural Treasure Hunting App, ki vam omogoča celo potepanje po najbolj znani soteskani dolini Višegrajskega gričevja.

Potovanje čez mejo

In če si želite raziskovati onkraj meje, morate le pregledati koledar pohodov na spletni strani, izbrati pohod, ki vam ustreza, in po tem, ko ste določili težavnostne stopnje, klikniti na gumb Prijava!

Pripravili smo tudi pet zanimivih vodenih poti, da boste lažje našli idealno lokacijo za nepozabno doživetje.

V divjini višavja – 2 gori in 2 pohoda

Bi radi preživeli cel konec tedna v divji in romantični pokrajini višavja? Potem so Prijatelji pohodništva za vas pripravili dvodnevne pohode od 5. do 6. maja, na katerih lahko preživite čas v neokrnjeni naravi med pragozdovi in alpskimi pašniki. Borovi gozdovi, travnati travniki, izvirska voda, gora, ki spominja na vulkanski stožec, in okusna večerja zvečer, naslednji dan pa lahko raziskujete odmaknjen kotiček Nizkih Tater.

Soteske transilvanskega arhipelaga – Pádis-túra

Med 26. in 29. majem vas bomo vodili v soteske transilvanskega arhipelaga, kjer boste odkrivali kraške zaklade planote Pádis. V štirih dneh se boste spustili v globine jam in vrtač ter opazovali številne vodne vire, jame, vrtače in izvire na tem območju.

1 dan v Nizkih Tatrah – med gorami in slapovi

3. junija ste vabljeni na enodnevni izlet v Nizke Tatre. Na izletu vas bo pričakala osupljiva, skoraj nedotaknjena narava, zato so vam zagotovljeni sprostitev, svež zrak in nepozabni trenutki, za kar poskrbijo prijatelji pohodništva. Malokdo ve, da je z Nizkimi Tatrami povezan eden največjih slapov v visokogorju, zato boste imeli priložnost raziskati tudi slap Branikov.

5 dni v slovenskih Alpah – prehod čez Triglavski narodni park

Preživite pet dni v slovenskih Alpah med 23. in 27. junijem in zagotovo boste doživeli izjemno izkušnjo. Rastlinski in živalski svet tega območja je izjemno bogat, zato se boste na pohodu želeli ustaviti in občudovati razglede z več mest. Pohod je priporočljiv za sprehajalce z dobro telesno pripravljenostjo, čevljev pa ne pustite doma!

Nad oblaki v Visokih Tatrah – pustolovščina Rysy

Med 1. in 2. julijem se lahko s prijatelji pohodniki povzpnete na vrh Rysy na dvodnevnem vodenem pohodu. Če vas privlačijo višine, je to vaša priložnost, da se povzpnete na najvišjo točko Poljske, ki je visoka 2 500 metrov.

Poleg vsega tega je vredno pregledati tudi spletno stran prijateljev ture, saj nenehno organizirajo nove in razburljive ture.