V draguljarni Etyek vas čakajo neprimerljiva gastronomska doživetja

Le pol ure vožnje iz Budimpešte, a tudi zlahka dostopen z javnim prevozom, se v objemu vinogradov, vinogradov in kmetij nahaja dvorec Etyek, dragulj mesta Etyek, znanega kot vinograd glavnega mesta.

Nakitna skrinjica vinograda

V Eteku, mestu vinogradov in vinskih kleti, se lahko med drugim sprehodite po asfaltu ulic Mazsola, Hordó in Borvirág ali se celo ustavite v Moštu, preden obiščete Etyeki Kúria, ki od leta 1996 deluje na Öreghegyju.

Etyeki Kúria, ki je leta 2022 prejela naziv najlepšega madžarskega vinogradniškega posestva, je kraj, kjer se prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost ter spoštovanje tradicije in inovacij. Slednje najbolje ponazarja dejstvo, da je bila Etyeki Kúria prva v vinorodni deželi, ki je posadila grozdje pinot noir za pridelavo rdečega vina.

Pogled na rojstvo vina

Območje, ki je bilo sprva obdelano na dveh hektarjih, se danes ponaša s 54 hektarji, ne le v vinski regiji Etyek-Buda, temveč tudi v vinski regiji Sopron.

Zavest in trajnost sta vidni na celotnem posestvu, predvsem v sodobni kleti, zgrajeni nad tradicionalno kletjo, ki je usklajena s pokrajino.

Steklene površine, zasnovane v strukturi stavbe, omogočajo vpogled v trenutek rojstva vina, za katerega brezhibno kakovost skrbi glavni vinar Sándor Mérész, ki je od leta 2013 vsako leto eden od 50 nominirancev za strokovno nagrado „Vinar vinarjev”.

Doživetja v grižljaju in požirku

Seveda se vse v vasi in na posestvu Etyek vrti okoli grozdja in vina, vendar je pomembno vedeti, da obstaja veliko načinov, kako doživeti raznolikost posestva.

Predvsem v vinoteki in na njeni sončni terasi, kjer lahko obiskovalci uživajo v odličnih vinih, tematskih degustacijah in vinskih večerjah ter toplih in hladnih jedeh iz jedilnika à la carte.

To je posledica dejstva, da se pri pripravi jedi ne uporabljajo umetni ojačevalci okusa ali barvila, srce in dušo jedi pa predstavljajo lokalne sestavine lokalnih pridelovalcev.

Od 150 let stare kleti, ki spominja na preteklost, do ogromnih steklenih oken in svetle sobe za degustacijo vin, lahko izbirate med številnimi alternativami, ne glede na to, ali gre za poroko, degustacijo vin, poslovni dogodek, predstavitev izdelka ali novinarski dogodek.

V ospredju trajnostnega razvoja

Posestvo je v ospredju prizadevanj za trajnost z energetsko učinkovito in ozaveščeno arhitekturo, uporabo sončne energije, vegetarijanskimi in veganskimi alternativami ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in zdrave strukture tal.

Zato bo dragulj mesta, dvorec Etyek, zaradi svoje slikovite lokacije in brezhibnih storitev vsak obisk popestril in naredil nepozaben.