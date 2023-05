Kaj je novega na Blatnem jezeru: 7 krajev, ki jih je vredno obiskati v aprilu

Če vas prvi izleti ob Blatnem jezeru vodijo s prihodom prave pomladi, je tukaj nekaj novih krajev in novosti, ki jih je vredno odkriti ob prvem obisku.

Grad Kinizzi, Nagyvázsony

Po treh letih obnovitvenih del je grad Kinizsi v Nagyvázsony marca znova na široko odprl svoja grajska vrata. Pravokotna trdnjava s stanovanjskimi stolpi, ki se nahaja v objemu hribovja Balatona, je znotraj in zunaj prerojena: razširili so jo s prenovljeno interaktivno razstavo, sodobno prireditveno dvorano, ki jo zaključuje muzejska trgovina in kavarna. Ikonični grad, ponovno rojen na površini 2.300 kvadratnih metrov, zdaj ponuja vsebinsko rekreacijo za vso družino skozi vse leto.

8291 Nagyvázsony, Vár u. 9.

Testenine Siena, Veszprém

V preteklem obdobju se je grižljaj in stopalo velik košček Italije preselil v središče Veszpréma pod imenom Pasta Siena. V testeninarnici, ki jo je navdihnil toskanski praznik, so v veganske omake vložili srce in dušo, tako kot testenine, narejene v manufakturi Míves Tészta. Na dvorišču Fortuna vam rajske testenine, ki jih kot ulično hrano ponujajo v škatlah, postrežejo s šestimi vrstami omak z neomajno zagnanostjo, neomajno pozornostjo in začinjene s kar nekaj italijanskega pridiha.

8200 Veszprém, Szabadság tér 12. (ladjedelnica Fortuna)

Kolesarska tura po Balatonu, Balatonföldvár

Ne tako dolgo nazaj se je Balatonföldvár pridružil tudi kroženju Balaton Bike Tour in hkrati odprl brezplačno pot do raziskovanja zakladov južne obale na dveh kolesih. V centru Balaton Bike Tour v Balatonföldvárju, tako kot bazah v Balatonfüredu in Keszthelyju, so na voljo vrhunska kolesa in avanturistične ture z električnimi kolesi za tiste, ki želijo uživati v panorami blizu obale, v majhnih balatonskih naseljih in raziskovati divjino. gozdne ceste.

8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 32. (Zahodna

plaža)

MNM Villa Romana Baláca, Nemesvámos

Villa Romana Baláca, Villa Romana Baláca, ki se nahaja na meji Nemesvámosa, je nedvomno eden od draguljev Balatona. Najdišče, ki je bogato z arheološkimi zakladi, je lani po dolgem čakanju ponovno postalo odprto za obiskovalce, zahvaljujoč projektu Evropske prestolnice kulture Veszprém-Balaton 2023 pa letos ponuja vpogled v vsakdanje življenje antike s celo več dogodkov. Zabaviščni park Baláca, ki se nahaja le 10 km od obale Balatona, prinaša delček Italije in nešteto novih in nepozabnih izkušenj v življenje regije.

8248 Nemesvámos, Balácapuszta

Kul kultni bistro, Keszthely

V samo nekaj mesecih je Klassz Kultbiztró zrasel v neizogiben, večnamenski prostor v mestu Keszthely. Tukaj lahko najdete vse, kar bo spodbudilo vaše oči in usta: izbor tapasov, jedi z okusom Sredozemlja in Bližnjega vzhoda, sredstva za odžejanje, pa tudi skodelico kave, ki je nujna za vsakdanje življenje. Vsekakor pa se jih splača obiskati, tudi če vas boli zob zaradi kulturne prireditve, saj bo Klassz Kultbiztró potešil vašo željo po kulturi s posebnimi programi, predavanji, kvizi in živahnim skupnostnim prostorom.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 41.

Grad Sümegi

Podobno kot grad Kinizsi je bil vzhodni trakt gradu Sümegi po treh letih ponovno na voljo obiskovalcem, prav tako marca. Zaradi del je grajsko dvorišče ponovno postalo primerno za razvedrilo obiskovalcev z grajskimi igrami, viteškimi turnirji in odrskimi predstavami na prostem. V prenovljenih notranjih prostorih zainteresirane pričakujeta interaktivna razstava in razstava maket gradu, ki lahko med drugim okusijo vzdušje srednjeveških delavnic in vsakdana.

8330 Sümeg, Várold u. 5.

Stenska slika gozdnih ušastih sov, Veszprém

Pred kratkim je bilo mesto Veszprém dobesedno obogateno z novo barvo. Vizijo grafičarke Annabelle Perecz je uresničil Neopaint. Izvedba uharic, izbranih za ptico leta 2020, ni bila brez izzivov, saj je celotna večnadstropna stenska poslikava sestavljena iz nekaj centimetrov dolgih linij. Posebej zanimivo je tudi to, da bo slika vredna občudovanja ne le podnevi, ampak tudi ponoči, saj bodo zaradi svetilk, nameščenih v očeh sov, te tudi ponoči bdele na spokojnosti mesta.

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 4.