7 manj znanih spomladanskih destinacij v osupljivem Podonavskem ovinku

Raziskovanje Podonavskega loka v vsakem letnem času odkriva nova čudesa. Preden nas sezona plaž prikliče na obalo, se odpravite malo dlje in raziščite nekaj zanimivosti regije, ki jih še nismo odkrili.

Ustje reke Ipela, Szob

Donava je nedvomno glavna reka v regiji, vendar je treba omeniti še eno reko, če želite podrobneje raziskati območje. Reka Ipoly, znana kot najnevarnejša reka na Madžarskem, se vije od mesta Ipolytarnóc, prečka mejo z Madžarsko, teče skozi severno Madžarsko, obide Börzsöny in se na koncu na bregovih Szoba izliva v nežno tekočo Donavo. Na odlični kolesarski poti, ki povezuje Ipolytölgyest in Szob, si lahko ogledate miren, nomadski svet Ipola ter odkrijete njegovo bogato rastlinstvo in živalstvo. Medtem ko sive krave in konji, ki se pasejo ob nas, grizljajo zeleno travo, lahko skoraj zagrizemo v tišino, ki jo prekinjajo le hitri vlaki, ki drvijo čez železniški most. Ni naključje, da je to priljubljena destinacija za ribiče.

Kalvarijska kapela, Márianosztra

Márianosztra, ena najbolj očarljivih vasi v Börzsönyju, je le četrt ure oddaljena od Zebegényja in leži med vulkanskimi stožci. Kalvarija v ovinku Donave je morda najbolj atmosferična kalvarija v ovinku Donave, ki se nahaja na vzhodnem robu vasi. Romarski kraj je zlahka dostopen peš, vijugasta kalvarijska cesta in baročna kapelica pa sta umeščeni v slikovito pokrajino lip, od koder se ponuja neprekosljiv razgled na vas in okoliške hribe. V daljavi lahko vidite Veliko galerijo, ob pogledu proti severu pa lahko zagledate tudi goli vrh Loške gore.

Gora Kopasz-hegy, Márianosztra

Naš naslednji cilj je prav tako v očarljivi Márianosztri, vendar nam ni treba dolgo opazovati pokrajine, saj nam takoj pade v oči gora Kopasz, ki se dviga 538 metrov nad vasjo. Če se odpravimo iz Nagyirtáspusztasa in sledimo znaku zelenega trikotnika, lahko, če imamo dovolj moči, obiščemo kar tri čudovite razgledne točke, saj Orlova gora, Velika orlova gora in Solna gora na poti ponujajo zahtevne in privlačne razglede. Vzpon na Plešasto goro ni lahek, zadnjih nekaj sto metrov je nekoliko napornih, vendar je vreden vzpona! Ko dosežete vrh, se vam odprejo pogled na simbolični križ in osupljiva panorama kotline Márianosztrai, planine Börzsöny in Donave, ki se vije v daljavi.

Za zimske pohode vam ni treba iti daleč, saj vas nedaleč od Budimpešte v slikovitem okljuku Donave čakajo čudovite pohodniške točke.

Cerkev svetega Štefana, Nagybörzsöny

Če ste v regiji Börzsöny, je vredno obiskati cerkev svetega Štefana, eno najlepših cerkva iz obdobja Árpád na Madžarskem, ki se nahaja na zahodnem robu gore. Cerkev je bila zgrajena na vrhu hriba v naselju z le nekaj sto prebivalci, njeni deli pa so bili dokončani v začetku 13. stoletja, dela pa so bila končana po tatarskem vdoru. V nekdanjem rudarskem mestu so bile zgrajene štiri cerkve, zaradi romanskega sloga pa velja za dragulj Donavskega ovinka. Veliko pozneje, v 17. stoletju, so okoli zgradbe zgradili visoko kamnito obzidje, zato je skozi stoletja ostala nedotaknjena in je niso poškodovali niti Turki.

Remete jama, Nagymaros

Z gotovostjo lahko rečemo, da se pohod do Puščavnikove jame na hribu Szent Mihály ponaša z eno najbolj spektakularnih panoram na ovinek Donave. Pot iz središča mesta Zebegény ob Donavi je priporočljiva za bolj izkušene pohodnike, saj je nekoliko bolj naporna, razmeroma kratka, 11,9 km, vendar je pot s strmim in razgibanim terenom zahtevna tudi za bolj izkušene pohodnike. Od Remete jame lahko pot nadaljujete do morda najlepšega panoramskega razgledišča na tem območju, stolpa bratov Julijcev na vrhu hriba.

Razgledna točka Zsitvay, Visegrád

Lepoto ovinka Donave lahko občudujete z neštetih zornih kotov, vendar je le malo krajev, kjer lahko uživate v tako panoramskem pogledu kot z vrha razgledne ploščadi Zsitvay. Zato ni čudno, da je razgledni stolp, zgrajen na vrhu Nagy-Villám v hribovju Visegrád, priljubljena turistična atrakcija v vseh letnih časih. 378 metrov visok razgledni stolp je bil zgrajen leta 1933 ob praznovanju 20. obletnice ustanovitve Madžarskega turističnega združenja. Arhitekti so zunanjost stavbe zasnovali tako, da se ujema z okoliško citadelo in Salomonovim stolpom.

Hrib Látó, Vác

Z osvajanjem namišljenega hriba Naszály za mestom Vác si lahko ogledate novo perspektivo vijuganja Donave. Ta pustolovski pohod se začne v kraju Kosd, kamor se vrnete po 10 km in 460 metrih višinske razlike. Pohod se začne po zeleni poti in nadaljuje po Országos Kéktúra – državni modri poti. Obiščete lahko tudi bližnjo jamo Násznép, od tu pa ni daleč do 652 metrov visokega vrha Naszály in geodetskega merilnega stolpa, ki ga krona, do katerega se lahko povzpnete po železni lestvi. Z vrha gore se po modri poti spustite navzdol, na razpotju zavijte na rumeno krožno turistično pot in nato po modri trikotni poti do 534 metrov visoke gore Látó, najlepšega dela poti, kjer lahko občudujete čudovite razglede in križ svete Elizabete.