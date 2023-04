6 neverjetnih znamenitosti v očarljivi vasici Tarcal v zgodovinski vinski regiji

Tarcal, manj priljubljena vasica z edinstvenim šarmom v vinski regiji Tokaj-Hegyalja, je odlična destinacija za tiste, ki želijo raziskati osupljive naravne in arhitekturne znamenitosti območja v mirnem okolju ob dobrem vinu.

Poleti sivka na sprehajalni poti, ki vodi do kipa Kristusa Blaženega, daje pokrajini barvit pridih / Foto: Anikó Hatvani

Rudnik Tarcali

V regiji Tokaj-Hegyalja že desetletja obratuje približno 20 rudnikov in kamnolomov, ki zagotavljajo surovine za gradnjo cest in železnic ter protipoplavna dela. Rudnik limon, ki je nekoč stal na obrobju Tarčala, so zaprli, rezervoar kamnoloma pa napolnili z deževnico in izvirsko vodo ter ustvarili jezero v različnih odtenkih turkizne barve. Kopanje v rudniku je prepovedano, vendar je občudovanje z vzpetine pravo doživetje!

Kip blaženega Kristusa

Kratek sprehod od rudnika – po 100-stopinjskem stopnišču ali po položnejši pešpoti – vas bo pripeljal do kipa blaženega Kristusa, največjega granitnega kipa Jezusa v Evropi, visokega 8,5 metra, ki se dviga nad vasjo. Kip, ki je največja znamenitost vinske regije, je leta 2015 izdelal Sándor Szabó iz podjetja Sereniss. Kip, ki je del Marijine poti (Mária út), ponuja čudovit razgled na modro-rdeče rudarsko jezero, park sivke, ki obdaja kip, pa je poleti čaroben pogled.

Arena Tarcali

Na začetku promenade, ki vodi do kipa Kristusa Blaženega, vas kratek ovinek pripelje do Tiberijeve arene v Tarcali, ki je doživela boljše čase. Ta poletna arena na prostem, ki spominja na amfiteater, ni rimska arena, saj je bil Tarkal od nekdaj na meji starodavnega rimskega imperija. Arena je bila zgrajena na mestu kamnoloma, vklesanega v pobočje gore Baldy, in čeprav je zdaj nekoliko zanemarjena, zgornje vrste sedežev v skalni steni ponujajo lep razgled na vas ob njenem vznožju.

Gora Tokaji

Ta 10-12 milijonov let star stratovulkan, znan kot gora Kopasz, Nagy-Kopasz, Eperjes-Tokaji Mountains in Tokaji Mountain, obkrožajo tri naselja vinske regije: Bodrogkereszttúr, Tokaj in Tarcal. Na vrhu gore stoji televizijski stolp, zgrajen v šestdesetih letih 20. stoletja, ki naj bi ga kmalu obnovili, vzporedno z gradnjo nove štirisezonske žičnice od odprtega odra tokajske festivalske preproge do stolpa. S ceste do vrha hriba je čudovit razgled na Bodrogköz, zato se splača povzpeti na 512 metrov visok vrh.

Kapela svete Terezije

Kapelo svete Terezije na vrhu hriba Henye je leta 1749 dal zgraditi grof Antal Grassalkovich, da bi se Mariji Tereziji zahvalil za njene donacije. Po izročilu se začetek žetve v Tarčalu praznuje vsako leto na dan svete Terezije, ko verniki romajo h kapelici – običaj, ki je spodbudil posvetitev kapelice v čast sveti Tereziji. Cerkev, obdana z vrstami vinske trte, je bila leta 2015 popolnoma prenovljena, z vhoda pa se odpira čudovita panorama.

Andrássy Mansion & Spa

Andrássy Mansion & Spa ponuja posebnosti vinske regije in edinstvena doživetja za goste in obiskovalce območja skozi vse leto. S 53 sobami, wellnessom in spa centrom ponuja sprostitev za tiste, ki si želijo napolniti baterije, medtem ko hotelska restavracija in terasa ponujata okusne jedi za ljubitelje gastronomije. Po dolgem dnevu pohodništva ali aktivne sprostitve vam restavracija Bobajka ponuja sveže pripravljene lokalne jedi in posebno vinsko karto s 120 ekskluzivnimi tokajskimi vini, ki spremljajo vaš obrok.

3915 Tarcal, Fő utca 94 | Website