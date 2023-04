5 restavracij v ovinku Donave, kjer se radi pogrejemo spomladi

Ko se boste sončili na vseh terasah v prestolnici, se odpravite v Podonavski ovinek in si oglejte nekaj lokalov, kjer lahko uživate v okusnih prigrizkih, pijačah za potešitev žeje in čudovitih razgledih.

Édeske Cukrász Műhelye, Nagymaros

Édeske Cukrász Műhelye v Nagymarosu je zaradi svojega ambienta, šarma in gostoljubnih storitev pravi otok miru. Romantično, starinsko vzdušje je čutiti na očarljivem vrtu in v salonu za goste. Pult je poln tort, kolačkov in retro slaščic in nemogoče je oditi samo z enim izdelkom, saj se za vašo pozornost potegujejo kremasti, makroni in slani prigrizki. Če iščete prijeten kraj za vitamin D in sladkarije med dvema destinacijama, se morate ustaviti!

2626 Nagymaros, Dózsa György út 21.

Zsengélő Café, Verőce

Eden od najbolj očarljivih in ljubkih krajev v Podonavskem ovinku je nedvomno kavarna Zsengélő Café v Verőce. Po obisku muzeja dela Géze Gorke v sosednji hiši ni boljšega kraja za postanek kot Zsengélő, kjer se lahko okrepčate tik ob nekdanji peči keramičarja. Na njihovi prijetni terasi se lahko naužijete dunajskega kanarčka, medtem ko namažete domače omake na toast, na žarnici spečete njihove jajčne jedi in se naužijete sonca. Vzpodbudno izkušnjo podkrepijo posebne kave in lokalno sveže izdelani kakavovi polžki.

2621 Verőce, ulica Szamos 22.

Kacsakő Bisztró, Szentendre

Na čelu nabrežja Donave v Szentendru, ob vznožju senčnih dreves ob reki, izprana cirkuška vprega ponuja najboljše doživetje ob vodi v mestu. Zahvaljujoč restavraciji Kacsakő Bisztró se lahko z ledenim pivom, špricerjem ali limonado v roki usedete na ležalnike in uživate v Donavi in slikovitem mestu Szentendre. Z okusno ponudbo ulične hrane, ki jo ponujajo lastni tovornjaki s hrano, pa bo Kacsakő Bisztró poskrbel, da nihče ne bo odšel domov lačen. Če si želite odpočiti, se sprostiti s prijatelji, otroki ali svojim štirinožnim prijateljem, je še posebej vredno obiskati ob koncu tedna, saj bodo doživetje dopolnili z živo glasbo.

Kako do tja: na južnem koncu nabrežja Donave Szentendre

Terasz razgledna točka in kavarna, Vác

Za uživanje v edinstveni panorami z druge perspektive vam ni treba daleč iz mesta Vác. Tokrat vam bo na voljo družinsko vzdušje Terasz razgledna točka in kavarna, kjer je že kava vredna praznovanja. V restavraciji, ki je znana tudi kot gozdna postojanka, na mizah z rdečimi karirastimi prti strežejo domačo hrano, v kateri enako uživajo tako pohodniki kot obiskovalci sieste. Ni se težko izgubiti v pokrajini na ovinku Donave, še posebej, če jo spremljata svež pomladni zrak in nostalgični okusi.

2600 Vác, Pincevölgy 1.

Kertünk bar in razgledna točka, Vác (odprtje 29. aprila)

Bar in razgledna točka Kertünk je edinstven lokal s čudovitim razgledom, ki se nahaja na pobočju hriba v kraju Vác. Poleg čudovite panorame ponuja tudi skupni vrt za goste, ki si ne želijo nič drugega kot pustiti hrup mesta za seboj. Ne glede na to, ali ste na kolesu, s prijatelji, s svojimi štirinožnimi ljubljenčki ali otroki, vas bodo ob odprtju 29. aprila zamikali z žejnimi pijačami, enolončnicami in seveda nostalgičnimi mastnimi kruhki. Vredno je redno preverjati njihovo stran na Facebooku, da vidite, kakšne dobrote in dejavnosti so pripravili za tiste, ki se bodo sprehodili mimo.

2600 Vác, Tordai u. 16.