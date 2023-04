Stand-up s humorjem vas popelje v nerazumljivi svet opere

19. aprila bo glasbeni sovražnik Péter Janklovics obiskal gledališče Erkel, da bi ugotovil, kaj je všeč ljudem, ki ure in ure pojejo nerealne zgodbe v staromodnih kulisah. Komikova skupna produkcija z Danubia Orkestra je stand-up šov z močnim humorjem in kritiko, katerega namen je, da bi vsi na operni žanr pogledali nekoliko drugače.

Orkester Danubia ter dirigent in umetniški vodja Máté Hámori si strastno prizadevajo za gradnjo novih poti do klasične glasbe in prikazovanje ljubke plati te zvrsti ljudem, ki so morda odklonilni do “klasične glasbe”. Péter Janklovics je v filmu Music Hater 1.0, ki je bil premierno prikazan pred štirimi leti, odigral vlogo človeka, ki se sprašuje, zakaj ljudje še vedno hodijo na simfonične koncerte in zapravljajo svoj čas za takšen snobizem.

A Zenegyűlölő 2.0 – 19. april 2023 – Erkel Színház

V predstavi A Zenegyűlölő (Sovražnika glasbe) 2.0 19. aprila sta tako kot pri njenem starejšem bratu zagotovljena humor in smeh, razlika pa je v tem, da nas ustvarjalci popeljejo v svet, ki je morda še ožji in bolj „nerazumljiv” od klasične glasbe: v opero.

Med predstavo se gledalci soočijo z nerazumljivostjo Petra „Sovražnika glasbe” Jankloviča, ki je bil med drugim žrtev nerazumevanja Erkla, Verdija, Rossinija in Puccinija, zato lahko na primer Bánk bán vidi s perspektive, ki je zagotovo še ni videl!

Koncert bo zajel vse, kar nam je v zvezi z operno zvrstjo nenaklonjeno ali česar ne razumemo, od dolgoveznih del do umetnikov, ki jih lahko hvalimo tudi med klanjanjem. V predstavi bomo slišali vse obtožbe in izgovore, ki se pojavljajo na račun opere. Zakaj je dobro več ur

nepremično sedeti na škripajočem stolu v neudobnih in razkošnih oblačilih ter prenašati kašljanje, zvijanje papirja in močan vonj po parfumih drugih v zameno za težak denar.

Poleg orkestra Danubia, ki ga vodi Máté Hámori, poskušata ljubitelja glasbe prepričati, da je obisk opere vreden in dober, še dva izjemno nadarjena pevca, sopranistka Orsolya Hajnalka Rőser in tenorist Ninh Duc Hoang Long.

Do konca predstave je zagotovljeno dobro vzdušje tako za tiste, ki so že vzljubili to zvrst, kot za tiste, ki se bodo z opero srečali prvič.