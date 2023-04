12 novih grozljivih serij grozljivk na Netflixu in še več za noč groze

Zbrali smo ducat grozljivih grozljivk, ki so se začele predvajati v zadnjih letih in so na voljo v madžarskem jeziku ali s podnapisi v pretočnih storitvah (Netflix, HBO Max, Amazon Prime). Opozorilo: nekaj serij je priporočljivih le za starejše od 18 let!

1899 (Netflix)

Skrivnostni dogodki leta 1899 ugrabijo ladjo s priseljenci, ki je namenjena v New York, in pred osuplimi potniki se razkrije zapletena skrivnost.

Lovecraft Country (HBO Max)

Atticus je mlad črnski veteran, ki je obseden z znanstvenofantastičnimi knjigami. Po vrnitvi iz druge svetovne vojne se njegova družina zaplete v skrivnost, ki vključuje nezemeljsko magijo in skrivne kulte.

Brand New Cherry Flavor (Netflix)

Režiser se na začetku 90. let prejšnjega stoletja odpravi v Hollywood, da bi snemal filme, vendar se znajde v osupljivem labirintu seksa, magije in maščevanja – in mačkonov.

Them (Amazon Prime)

Them je serija antologij grozljivk iz vse Amerike. Prva sezona se dogaja v petdesetih letih prejšnjega stoletja in se vrti okoli črnske družine, ki se iz Severne Karoline preseli v belo sosesko v Los Angelesu. Njihovemu idiličnemu domu grozi uničenje zaradi zlonamernih sil iz sosednje soseske in drugih svetov.

The Haunting of Bly Manor (Netflix)

Vsi mrtvi ne zapustijo tega sveta za vedno. Gotska romanca ustvarjalca filma The Haunting of Hill House, v kateri se au pair potopi v globine srhljive skrivnosti.

Calls (Apple TV+)

Inovativna serija medsebojno povezanih telefonskih klicev pripoveduje o skrivnostnih primerih neznanih ljudi, katerih življenja se pred apokaliptičnim dogodkom znajdejo v kaosu.

Locke & Key (Netflix)

Po očetovi smrti se trije bratje in sestre skupaj z materjo preselijo na rodbino posestvo, kjer najdejo čarobne ključe, ki odklenejo posebne moči in skrivnosti.

30 Monedas (HBO Max)

Oče Vergara beži pred svojo preteklostjo in hudičem, ki ga lovi, da bi pridobil zaklad – enega od 30 kovancev, za katere je Juda izdal Jezusa Kristusa. Prišel je čas, da se z njim ponovno sooči, in tokrat je pripravljen.

The Sandman (Netflix)

Morfej – kralj sanj – se po letih zapora odpravi na potovanje po svetovih, da bi našel, kar so mu ukradli, in si povrnil svojo moč.

Midnight Mass (Netflix)

Prihod mladega, karizmatičnega duhovnika v umirajoče, odpadniško mesto prinese neverjetne čudeže, zlovešče skrivnosti in ponovno versko vnemo.

The Last of Us (HBO Max)

Potem ko pandemija uniči civilizacijo, odločenemu preživelemu zaupajo 14-letno deklico, ki je morda zadnje upanje človeštva.

Archivum 81 (Netflix)

Arhivar, ki obnavlja poškodovane videokasete, se zaplete v vrtinec skrivnosti, ki vključujejo pogrešanega režiserja in demonski kult.