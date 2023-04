Turneja po kleteh Budafok se maja nadaljuje s penino in odprtimi kletmi.

Budimpeštanski Bornegyed vas čaka v maju! V soboto, 6. maja, se v Budafoku pridružite deželi penečih vin, odprtim kletem in zanimivim dogodkom!

Letos že tretjič ljubitelje vina, gastronomije in kulture čaka ogled budafoških kleti. Če želite odkriti čudeže in raznolikost kleti in vinotočev Budafoka, je to pravi kraj za vas!

Tekmovanje talentov v Katona Borház

Navijajte za svoje najljubše glasbene skupine na glasbenem tekmovanju talentov Pincejárat v Katona Borház! Na finalu 6. maja jih boste lahko ne le poslušali v živo, ampak tudi izvedeli, kdo bo zmagovalec in dobitnik posebne nagrade na tekmovanju glasbenih talentov leta 2023.

Tekmovali bodo skupine 4Bards, QUACK, Hosszúlúlélépés, Hangutazás, Folkontinent, Balázs Siklósi, Stefi Zenekar, Pablo and the Escobars, Wolfolks in Felleng. Katona Borház bo ves čas dogodka ponujala tudi celotno paleto vin.

Glasbeni šov talentov je seveda šele začetek, saj bo 6. maja na 18 prizoriščih s skoraj 40 dogodki potekal Budafokov sprehod po kleti. Degustacije vin in penin, ogledi kleti, koncerti, gastronomska doživetja, degustacijske igre in kvizi v kleti… le nekateri od ponujenih dogodkov.

Odprtje kleti za goste

In katere kleti bodo na ta dan odprle svoje kleti za obiskovalce? Čakale vas bodo Manufaktura šampanjca Törley, Vinska klet Várszegi, Katona Borház, Vinska klet penečega vina Sauska in Vinska šola István Soós.

Obiščete lahko tudi Borkucó, Dvorišče Magdolna – kjer boste našli tudi skupnostno klet, Majeckovo kavarno in fantastičen razstavni prostor -, Borgiorno, klet Društva vinskih vragov, Borváros, vinsko klet Promontorium in klet Seybold Garab.

Kot pravo zanimivost lahko odkrijete tudi Muzej spominov na jamska bivališča, zračno klet Budafok in odkrivate zgodovinske skrivnosti Budafoka na treh sprehodih po krajevni zgodovini.

In ne pozabite, da bodo tudi ta dan iz podjetja BorGiorno (1221 Budapest, Mária Terézia u. 1-7.) vozili brezplačni avtobusi, ki vas bodo popeljali do čarobnih kleti lokalnih vinarjev.