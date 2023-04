Zakladi ulice Veres Pálné: 6 znamenitosti v enem najbolj atmosferičnih delov središča Pešte

Med živahnim Vámház körút in živahnim Ferenciek tere se razprostira ulica s posebnim vzdušjem: tu se nahaja ozka ulica Veres Pálné, po kateri se sprehodite in za nekaj minut pozabite, da se sprehajate po ulicah Pešte. Podrobneje si oglejte ta očarljivi javni prostor v središču mesta, ki se ponaša s številnimi omembe vrednimi znamenitostmi in kraji.

Park Bástya

Le nekaj korakov od konca ulice Veres Pálné utca pri Vámház körút boste našli enega najnovejših javnih parkov v Budimpešti, park Bástya, ki je bil odprt spomladi leta 2022 in se nahaja med hišami v Pešti. Park, ki obsega razmeroma majhno površino, ima novo vertikalno zasnovo, ki vključuje več funkcij: poleg zelenih površin vključuje sodobno otroško igrišče, sanitarije in športno igrišče ter javnosti razkriva enega zadnjih ostankov zgodovinskega mestnega obzidja Pešte. Zanimiva je tudi promenada ob mestnem obzidju, ki je nastala z obnovo nekdanjega zaščitnega koridorja nekaj metrov nad nivojem ulice in ponuja nov pogled na to območje. Sprehajališče vodi tudi do zelene stene požarnega zidu, ki prispeva k ugodni mikroklimi parka.

1056 Budimpešta, vogal ulice Veres Pálné in ulice Bástya

Deszka Budimpešta

Ko se sprehodite iz parka Bástya proti trgu Ferenciek, se na ulični fronti kmalu pojavijo majhna, a očarljiva terasa in vabljiva steklena okna restavracije Deszka Budapest. Lokal z zajtrkom, odprt jeseni leta 2022, je v nekaj tednih osvojil srca Budimpeščanov zaradi spektakularnih in okusnih jedi ter gostoljubnosti enega od lastnikov, Davida. Sproščeno vzdušje spremlja izbor znanih in preoblikovanih jedi za zajtrk, vključno z angleškim zajtrkom, avokadovim toastom in francoskim toastom, vendar ne spreglejte značilne makove kocke z juzujem, medtem ko bodo kraljeva jajca z gravlaksom nepozabno doživetje za ljubitelje lososa. Na področju pijač vam bodo poleg obveznih posebnih kav pomagali osvežiti sokovi, limonade in kumarična voda, medtem ko so klasični koktajli nujni za sproščeno brunchanje ob koncu tedna.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 31.

Stavbe srbske dediščine v Pešti

Ob sprehodu po ulici Veres Pálné lahko, če ste dovolj pozorni, razmišljate o spominih srbskih intelektualcev iz Pešte, ki je v 18. stoletju postala središče srbske kulture v državi. Na križišču ulice Szerb izstopa čudovita rumena stavba srbske pravoslavne cerkve svetega Jurija mučenca, ki je del mestne podobe Pešte že od leta 1733. Cerkev so zgradili Srbi na begu pred Turki po načrtu Andrása Mayerhofferja iz Salzburga. Baročna cerkev je zaprta za javnost, a če pokukate skozi okrašena glavna vrata, se vam razkrije osamljen cerkveni vrt. Občudujete lahko tudi keramično podobo svetega Jurija, ubijalca zmaja, v niši na vogalu ulice.

1053 Budimpešta, Szerb utca 4.

Kmalu za cerkvijo boste prišli do spomeniško zaščitene stavbe Srbskega kolegija, ustanovljenega leta 1838, bolj znanega kot Thökölyanum, ki ga je ustanovil Thököly Popovics Száva, največji zaščitnik Srbov na Madžarskem, za srbske študente na univerzah v Pešti. Leta 1907 postavljen nov poznoeklektični stavbni kompleks in reliefi na pročelju, ki pripovedujejo zgodbo stavbe, so bili nedavno obnovljeni v svojem nekdanjem sijaju. V stavbi trenutno domujeta fundacija Thököly Sava ter vrtec, osnovna in srednja šola s srbskim učnim jezikom Nikola Tesla.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 17.

GoodSpirit

GoodSpirit, edinstven bar z viskijem in koktajli na Veres Pálné utca, ponuja neponovljivo vzdušje. Eleganca brez primere in pijače vrhunske kakovosti pozdravljajo goste, ki želijo pobegniti od vsakdanjega vrveža in izbirati med edinstveno ponudbo 500 različnih izdelkov. Prijazno osebje vam bo s svojim bogatim znanjem o svetu pijač pomagalo pri izbiri. Tako boste z elegantnim okoljem, strokovno postrežbo in okusnimi pijačami GoodSpirit zagotovo zapustili z odlično izkušnjo.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 7.

Spominski Muzej Ady

Zadnje prebivališče Endreja Adyja je bilo na naslovu Veres Pálné utca 4-6, kjer je od jeseni 1917 do svoje smrti živel s svojo ženo Bertom Bonczo ali, kot se je spominja madžarska literatura, Csinsko. Leta 1977, ob stoletnici Adyjevega rojstva, je Literarni muzej Petőfi v stanovanju v središču mesta pripravil razstavo, ki prek osebnih predmetov omogoča vpogled v vsakdanje življenje zakoncev. V prenovljenem spominskem muzeju posebna postavitev prikazuje ljubezen med Adyjem in Činsko, redno pa so organizirani zanimivi programi, vključno z osebnimi vodenimi ogledi in literarnimi branji.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 4-6.

Kip gospe Pálné Veres

Zadnja postaja sprehoda je kip gospe Pálné Veres, ki je bil izklesan leta 1906 na začetku ulice. Kip, ki spominja na pionirko madžarskega ženskega izobraževanja, je delo kiparja Györgyja Kissa in je bil prvotno postavljen na trgu Erzsébet, prvi javni marmorni kip v prestolnici. Kip, ki je sčasoma propadel, so v začetku leta 2000 obnovili v restavratorski delavnici Univerze za likovno umetnost, leta 2007 pa so ga preselili na novo lokacijo na ulici Veres Pálné.

V ulici je imelo sedež Državno žensko izobraževalno društvo, ki ga je leta 1882 ustanovila Pálné Veres in ki je veliko prispevalo k visokošolskemu izobraževanju žensk. tega Pálné Veres za časa svojega življenja ni dočakala, prva študentka pa je prag budimpeštanske univerze prestopila leto po njeni smrti, leta 1895.

1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 1.