Gastronomska tura v osrčju Józsefvárosa: 15 razburljivih krajev v boemskem Magdolnanegyedu

VIII. Csarnok- in Magdolnanegyed, ki ležita v osrčju okrožja, sta v glavah mnogih še vedno na seznamu prepovedanih, čeprav območje ni privlačno le zaradi njegove arhitekturne in kulturne raznolikosti, temveč tudi zaradi njegove gastronomske raznolikosti. Zbrali smo 15 slastnih in prelomnih razlogov, zakaj bi se morali odpraviti v ta del mesta, poln navdušenja.

VAJ

VAJ-jevo kraljestvo deluje kot otok spokojnosti v neposredni bližini vrveža József körút, kjer lahko od 7. ure zjutraj ob srkanju kave na terasi vohunimo za prebujajočim se mestom, medtem ko grizljamo v njihovo hrustljavo in rahlo. pekovskih izdelkov, lahko jasno ugotovimo, da se jutro ne bi moglo bolje začeti. Če pa bi si v katerem koli drugem delu dneva zaželeli nebeško empanado, morda popoldansko tortno specialiteto ali celo osvežilno pijačo po službi, vam ni treba skrbeti, saj vas VAJ z običajno gostoljubnostjo sprejema vse do 20. ure.

1085 Budimpešta, József körút 30-32.

Ké Bola?

Najmlajša lokacija v našem izboru se nahaja v majhni trgovini na Rákóczi tér. Naše potovanje po Karibih se začne že ob vstopu v zelena vrata, kjer nas vedno radoživi Hector s svojimi pikantnimi in dišečimi jedmi vodi vse do Kube. Med jedmi lahko uživate v specialitetah otoške države, kot so svetovno znani kubanski sendvič, natrgano meso ropa vieja, ekstra gost in zelo kremast čili fižol ali slane ocvrte banane. Moja pika na Ké Bola? razburljivo barvno mesto v okrožju – če želite nekaj novega, ne oklevajte in poskusite!

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 9.

Csiga Café

Z gotovostjo lahko trdimo, da je kavarna Csiga na Rákóczi tér že VIII. paradni konj okrožja, saj njegova eklektična notranjost, podobna ruševinam gostilne, terasasta oaza v središču mesta, razkošna kulinarika in izbrana ponudba pijač razočarajo le, če gostje že visijo v oknu in nimajo niti ene same prtičke brez mize. Novost gastropuba je, da naše brbončice zdaj poleg sezonskega menija navdušujejo tudi razburljivi degustacijski večeri, v katerih lahko uživamo celo na koncertu presenečenja na terasi na začetku sezone.

1084 Budimpešta, Vásár utca 2.

Bohemija

Tudi sosed Csiga čez cesto ne prodaja mačkov v žaklju, že po videzu lahko razberemo, da smo pri nas našli češki češki, saj je Bohemia razdrobljena kopija praških pivnic. V majhnem dvonadstropnem Češkem lahko poskusite 4 vrste točenega tekočega kruha, poznavalci pa lahko poskusijo tudi velike steklenice piva. Poleg dnevnega menija seveda ne smejo manjkati pristne pivske skate in češke specialitete, kot so mariniran hermelin ali utopenec in hotdog Bohém.

1084 Budimpešta, Déri Miksa utca 1.

Hintaló Iszoda

Ko že govorimo o boemstvu, vam ga ni treba dolgo iskati v Hintaló Iszoda na ulici Bacsó Béla. V vzdušju dvonadstropnega salonskega puba se drug ob drugem prilegajo pohištvo iz prejšnjega stoletja in zakladi iz Zibvásárja, poleg zbirke gugalnega konjička najdete tudi okrašen kavč, telefonsko številko in ohranjen pisalni stroj. Medtem ko uspemo izbirati med bogato ponudbo pijač in čudes koktajlov, lahko uživamo v kakovostni glasbi na akustičnih koncertih ali DJ-ih. Bar se ponaša tudi z odlično kulinariko, z mednarodnimi in domačimi okusi, ki odmevajo v barskih jedeh.

1084 Budimpešta, Bacsó Béla utca 15.

Macska

Na pol poti med Csigo in Hintalójem se skriva Macska, zatočišče domačinov, kjer se je dobro sprostiti po dolgem delovnem dnevu. Tudi ime pove, da je tabby tukaj totemska žival, v pestrem okolju pa jih je kar nekaj vpadljivih kosov. V galerijo lahko vstopimo le bosi po mehkih stopnicah, kjer imamo možnost tudi malo predeti v viseči mreži ali med pufi. V gastropubu, ki je ob vikendih zaprt, sezonske vegetarijanske jedi spremljajo malo pivovarsko pivo, ekološka vina in iskreno gostoljubje.

1085 Budimpešta, Bérkocsis utca 23.

Ulica ljudskega gledališča

Naša naslednja postaja je Népszínház utca, ki se začne od Blaha Lujza tér, ki bi mu lahko rekli celo bližnjevzhodno okrožje, saj se v tej večkulturni ulici srečujejo turške, afganistanske, indijske, afriške in azijske restavracije s hitro prehrano in bazarji.

Prva postaja našega kulinaričnega popotovanja je Kabul Büfé (Népszínház utca 27), kjer si lahko privoščimo krepke afganistanske jedi. Naša druga lokacija je Lagos Büfé (Népszínház utca 42.), ki sprva ne vzbuja zaupanja: v stojišču lahko izbirate med okusnimi nigerijskimi mesnimi in ribjimi jedmi. In če bi radi doma pripravili nekaj posebnega, vsekakor obiščite turško trgovino Troya (Népszínház utca 40), katere police se šibijo z najboljšimi začimbami, sadjem in zelenjavo, svežim mesom, siri in konzervami.

Kastner Budimpešta

II. Delovni in skupnostni trg Kastner Budapest, ki gleda na trg papeža Jánosa Pála, je hitro postal odločilna lokacija na tem območju. S svojimi ogromnimi steklenimi okni, prijetnimi, zračnimi prostori, vznemirljivimi programi in delavnicami ter stalno galerijo je ukradla v srca domačinov. Če med programi ali sestanki ni časa za kosilo, si lahko lakoto potešimo z ročno praženimi kavami, čajnimi specialitetami vrta bazilike, okusnimi sokovi, slastnimi žemljicami, quicheji in tortami v pritlični kavarni. .

1081 Budimpešta, II. János Pál pápa tér 8.

Winescape Budimpešta

Znano je, da je Budimpešta prestolnica sob pobega, v mestu najdete nešteto razburljivih iger. Brez dvoma je II. Vinski bar Winescape Budapest, ki se nahaja poleg trga Pápa János Pál, lahko uvrstimo med najbolj inovativne. V njihovi sobi pobega se lahko ujamete med stene vinske kleti in uživate v razburljivosti igre ob vsak mesec prenovljenem izboru vin in v družbi šestih slastnih hladnih jedi, ki spremljajo vino, zdaj tudi na terasi z začetkom sezone.

1081 Budimpešta, Kenyérmező utca 6.

Rosenstein

Prišli smo do starejšega člana naše zbirke, večkrat nagrajene restavracije Rosenstein, ki deluje že od leta 1996. Staromodna restavracija, ki predstavlja tradicionalno madžarsko in judovsko hrano in okuse, s čistim, domačim videzom, toplim gostoljubjem, neomajno profesionalno strastjo in skromno marljivostjo je v preteklih letih razvila zvesto redno publiko in postala tudi najbolj priljubljena restavracija. lokacija med turisti. Poleg stalne ponudbe družinsko podjetje, ki sledi tradiciji in se nenehno obnavlja, poznavalce pričakuje s tedensko in praznično ponudbo.

1087 Budimpešta, ulica Mosonyi 3.

Aurora

Vzdušje Auróre spominja na ruševinski pub, toda poleg hladilnega brizganja in drsalk s pivom se veliko več dogaja znotraj zidov skupnostnega prostora, saj hiša ponuja priložnost za organizacijo kulturnih in družabnih programov, ki potekajo v duhu enakosti in strpnosti. Njihovi redni dogodki so koncerti, filmske projekcije, plesna dvorana, senzibilizacijske in tematske razprave, rastlinski sejmi in izmenjave oblačil, od pomladi do jeseni pa organizirajo tudi skupno kuhanje na domačem vrtu.

1084 Budimpešta, Auróra utca 11.

Susuka

Nahaja se nasproti nedavno obnovljene Déri Miksa utca, Susuka se oglašuje kot “dnevni center na Nagy Fuvaros utca” in res se od zunaj zdi, kot da smo naleteli na hobi pub študentskega kluba, česar smo zelo veseli , saj je na ulico že prišel mali novi val. Na stenah prijazne kavarne-pivnice si lahko ogledate občasne razstave sodobnih umetnikov, na osvežilni terasi okušate rajske kave in sveže pecivo, ob večerih glasbeno zabavo, ob vikendih pa sezonske menjalnice oblačil in pop-up sejme.

1084 Budimpešta, Nagy Fuvaros utca 12.

MTRM pečenka

VIII. Pečenka MTRM, skrita v mirni ulici József utca, si zasluži naziv najbolj skrivnega lokala v okrožju. Skrito mesto ni le kavarna, deluje predvsem kot delavnica za praženje kave in razstavni prostor, tako da vam je zagotovljena odlična črna, ki prihaja neposredno z polj Brazilije, Kenije in Etiopije. Med skrbno izbranimi kavami lahko kupite kave za domačo porabo, ki so brezplačno opremljene tudi s strastnimi nasveti o pravilnem praženju. Ta posebna kavarna je primerno zbirališče za ljubitelje kavnih zrn, idealna pa je tudi, če na ulico le potrkate na espresso svetovnega prvaka.

1084 Budimpešta, József utca 46.

Slaščičarna in kavarna Rauf

Slaščičarna v soseski Mátyás tér je postala pravi simbol miru v okrožju s svojo svetovno znano gostoljubnostjo, družinskim vzdušjem, domačimi tortami in civilnimi iniciativami, ki podpirajo potrebne. Ljudje prihajajo domov, skupaj praznujejo družinske dogodke, veselje ob ponovnem srečanju ali pa samo delavne dni. Zanje je uporaba kakovostnih in sezonskih sestavin pomemben vidik ne le pri pripravi slastnih dobrot, temveč tudi pri izbiri domačih sirupov, odličnih vin in craft piv. Če želite ležerno popoldne posedati na terasi, se splača kupiti nekaj čtiva v očarljivem Antiquariumu Mátyás tér ob kavarni.

1084 Budimpešta, Mátyás tér 17.

Studio Cafe

Na koncu ulice Tavaszmező naletimo na študente in VIII. v Meko revirskih psov. Udoben Műterem Kávézó v vsakem letnem času kaže drugačen obraz, v hladnejših dneh se lahko stisnemo ob prasketajočem ognju v kaminu, medtem ko si ogledujemo razstavljene slike in nas očara posebno vzdušje kraja. In poleti lahko na njihovi terasi, obdani z zelenimi drevesi, uživamo v naši posebni kavi iz praženja MTRM, našem polnilnem sendviču, naših okusnih piškotih ali naši osvežilni limonadi.

1084 Budimpešta, Tavaszmező utca 19.