Od video iger do družabnih iger: prostor skupnosti ulica Bartók Béla čaka

Na območju ulica Bartók Béla je Enter Bar, igralna skupnost, specializirana za spletne igre in igre brez povezave, zabaven prostor za sprostitev večjih skupin.

V tem posebej urejenem skupnostnem prostoru, polnem barvitih elementov, lahko ure in ure igrate 100 različnih družabnih iger in iger za igralne konzole (Xbox One, PS4, Nintendo SWITCH) ter pri tem pozabite na zunanji svet.

Poleg miz za družabne igre je na voljo tudi udobna dnevna soba za tiste, ki želijo igrati videoigre v udobju svojega doma.

Mislili so tudi na VIP-doživetje s širokokotnimi projektorji, na katerih lahko celotna skupina igra družabne igre, za ljubitelje e-športov pa so na več mestih po baru Enter na voljo veliki televizorji.

Če boste med zabavo lačni, so vam na voljo fantazijski koktajli z geekovsko tematiko in okusna gastropubska hrana: burgerji, zavitki, ocvrti sendviči, ki jih lahko poskusite v katerem koli od štirih različnih prostorov.

Prostori so enostavno ločljivi, zato je Enter Bar idealen za večje rojstnodnevne zabave, korporativne dogodke in team buildinge, hkrati pa je odlična izbira, če ste samo v dvoje ali v manjši skupini.

Poleg vsega tega v sodelovanju z madžarskim združenjem za namizne igre mesečno organizirajo tudi večere kvizov in dogodke z namiznimi igrami, ki se jim lahko kadar koli pridružite!

Več informacij najdete na spletni strani Enter Bar in na strani na Facebooku.