5 razburljivih pustolovskih parkov po vsej državi, kjer se lahko zabava cela družina

Če imate raje aktivno rekreacijo na prostem, potem morate obiskati enega od pustolovskih parkov v čudoviti pokrajini naše države! Tukaj so kraji, kjer se bo zagotovo zabavala vsa družina!

Rekreacijski park Nádas, Vasad

Po nekaj več kot pol ure vožnje iz Budimpešte prispemo v rekreacijski park Nádas med krajema Vasad in Monor z osupljivimi zelenimi površinami in neštetimi dejavnostmi za otroke in odrasle. Poleg hotela in parka s tobogani na obali jezera je na voljo tudi zahteven pustolovski park, prenovljen v začetku leta 2020. Balansiranje na vrvnih progah je vznemirljivo za vse starosti, medtem ko lahko na dveh višinskih stopnjah, za katere potrebujete eno uro, premikate svoje meje in premagujete svoje strahove. Po celodnevni aktivni rekreaciji se sprostite v idiličnem okolju restavracije Nádas.

2211 Vasad, Monori út 100.

Bobo Fun Park, Alsópáhok

Bobo Fun Park je igralna hiša, trampolinski park, pustolovski center in prizorišče prireditev. V Alsópáhoku, v bližini Blatnega jezera, vse člane družine čakajo trinadstropne pokrite plezalne stene, vrvni park, laserski labirint, “prava” jama, ninja tečaj, VR simulatorji in številne druge razburljive dejavnosti. Adrenalinska arena je tudi idealno prizorišče za razredne izlete, rojstnodnevne zabave in team buildinge. Na 3.000 kvadratnih metrih velika arena, ki ni odvisna od vremena, je dobra izbira tudi v vročini, vendar vam ni treba razmišljati o načrtu B za deževen dan. Atrakcije bodo najstnike spravile iz spletnega sveta, odrasle pa iz njihovega otroškega jaza. To je preizkušnja poguma, zabava in večer za zmenek.

8394 Alsópáhok, Kolping utca

Oxygen Adrenalin Park, Gyöngyös

Oxygen Adrenalin Park se nahaja na južnih pobočjih Mátre, daleč od hrupa prestolnice. 16 hektarjev velik park je bil ustanovljen z namenom, da bi obiskovalcem zagotovil nepozabna doživetja v prijetnem okolju, kjer lahko med bivanjem v Mátri izbirajo med številnimi dejavnostmi. Park ponuja zabavo za vse od 1 leta do 99 let, saj je na voljo več kot 30 različnih iger in pustolovskih elementov. Na primer zimsko-letna bob steza, vzpenjača, proga za štirikolesnike, viseči most, krošnje, pustolovski park, igralnica, lokostrelstvo, vodni skuter, vodna ovira in gozdni labirint, če jih naštejemo le nekaj. Poleg otrok je poskrbljeno tudi za manj pustolovske odrasle, saj so v parku na voljo okrepčevalnica, restavracija in kavarna.

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya

Pustolovski park Sobri Jóska, Kislőd

V najbolj ekstremnem zabaviščnem parku v naši državi se lahko preizkusite v edinstvenih igrah na evropski ravni. Na skoraj 30 hektarjih površine vas čaka več kot 50 igralnih elementov, zaradi nenehnega razvoja pa lahko vsakič pričakujete nekaj novega. Zato je tematski park Sobri Jóska pravi vadbeni poligon za superjunake, kjer lahko preizkusite svoje sposobnosti na kopnem, v vodi in v zraku, za dobro mero pa dodajte še malo adrenalina. Na 1 km dolgi megazipline lahko vozite s hitrostjo 80 km/h, skočite z 10 metrov z letala in se v poletni vročini ohladite z vodnimi igrami. Poskusite se lahko tudi v veslanju, bobanju ali pa se preprosto sprehodite po prostranih zelenih površinah parka.

8446 Kislőd, Vashámor

Park dinozavrov in pustolovski park, Rezi

V gozdnati dolini hribovja Keszthely, obdani s hribi, se nahaja Park dinozavrov in pustolovščin, ki temelji na posebnem konceptu. Rezi na stičišču štirih hribov je zaradi bližine Blatnega jezera in čudovitega naravnega okolja idealna lokacija za družinski pustolovski park. Park bo obiskovalce popeljal nazaj v dobo prvobitnih plazilcev, saj bo z živopisanimi, gibljivimi in dihajočimi figurami ter igralnimi elementi majhnim otrokom omogočil nepozabno doživetje. Poleg posebnih atrakcij so na voljo tudi vrvne proge, tobogan, tobogan za noge, plezalna stena, igrišče za mini golf in številne druge igre, v katerih bo lahko vsa družina uživala ves dan.

8373 Rezi, Rákóczi Ferenc utca