11 edinstvenih smučišč po vsej državi, če si želite potovanja v preteklost

Morda se ne zavedate, koliko različnih vrst smučišč je bilo ustvarjenih v naši državi, da bi si lahko predstavljali, kako so živeli naši predniki. Pripravili smo vam izbor za tiste pomladne dni, ko se želite v sproščenem okolju vrniti v preteklost.

Muzej vasi Göcseji, Zalaegerszeg

Muzej vasi Göcseji je od leta 1968 prva etnografska zbirka v državi. Danes je na območju muzeja 40 različnih stavb, med katerimi so stanovanja, hlevi, skednji in starinska lesena cerkev. Večina teh stavb je bila prenesena iz majhnih vasi v Göcseju, kjer so jih najprej razstavili in nato ponovno zgradili. Muzej je bil pravzaprav zgrajen v podobi namišljene vasi, da bi današnji ljudje lahko videli, kakšna je bila vas iz 19. stoletja z enosmerno cesto. Po kraju se lahko sprehodite po učni poti, ki ponuja tudi različne dejavnosti in programe.

8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca

Hollókő Skanzen

Hollókő je edina vas na Madžarskem, ki je na Unescovem seznamu svetovne naravne in kulturne dediščine, zato veliko ljudi pride občudovat to posebno majhno vasico. V tem smislu to ni pravi skanzen, saj je še vedno naseljena vas, v hišah pa so številni muzeji, razstave in celo prenočišča. V vasi je skupaj 56 stavb, vse pa imajo fasado z elementi starodavnega arhitekturnega sloga Palóc. Ob določenih praznikih in dogodkih lahko pogosto vidite domačine, oblečene v tradicionalne noše, s čimer se ohranjajo in predstavljajo posebnosti preteklega stoletja.

3176 Hollókő, Kossuth utca 82.

Makó Skanzen

Makó Skanzen se dejansko nahaja na dvorišču muzeja Józsefa Attile, vendar ga zaradi kmečkih poslopij in razstavljenega znanja še vedno štejemo za skanzen. Spoznate lahko tudi zgodovino gojenja čebule v Makóju in si ogledate čebelnjak z originalno opremo. Ko zapustite glavno stavbo muzeja, boste našli čaroben park, poln dreves, kjer se lahko sprehodite okoli razstavljenih predmetov. Upoštevajte, da je muzej Attila József trenutno zaprt za nedoločen čas!

6900 Makó, Megyeház utca 4.

Etnografska zbirka na prostem Ópusztaszeri

Etnografsko zbirko na prostem Ópusztaszeri je leta 1979 začel postavljati etnograf Dr. Antal Juhász. Glavni namen postavitve je bil javnosti predstaviti značilnosti ljudske arhitekture južne Velike planine. Ob sprehodu po kmečkih hišah lahko doživite občutek življenja v starih časih, medtem ko vam tradicionalisti, oblečeni v tradicionalne noše, pomagajo spoznati njihov način življenja in običaje. Poleti je v skansenu na voljo tudi trgovina s spominki, v kateri lahko kupite izdelke domače obrti in sladkarije iz tega obdobja.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.

Pityerszeri Skanzen, Őriszentpéter

Cilj kompleksa spomenikov ljudske umetnosti Őrség, znanega tudi kot Pityerszeri Skanzen, je bil obnoviti domačije na tem območju in ustvariti etnografski muzej na prostem, ki bi imel enako funkcijo in videz kot izvirnik. Po kraju se lahko udeležite tudi vodenih sprehodov, da bi izvedeli še več o običajih nekdanjih prebivalcev. Občasno bodo potekale tudi obrtne dejavnosti in lokostrelstvo za mlade in stare. V muzeju je tudi trafika, kjer lahko kupite spominke in gastronomske izdelke.

9941 Őriszentpéter, Városszer 57.

Muzejska vas Sóstó, Nyíregyháza

V primeru največjega madžarskega regionalnega muzeja na prostem govorimo o vasi, ki v resnici nikoli ni obstajala, je pa značilna za 19. stoletje. Kljub temu pa stačasne stavbe in oprema skanzena odlično ponazarjajo, kako so v tistem času živeli kmetje in plemiči. Spoznate lahko njihove ljudske običaje, kaj so jedli, v muzejski vasi Sósto pa najdete celo šolo, brivnico in kovačnico. Na obsežnem posestvu je tudi osvajalska vas, kjer se lahko otroci interaktivno in igrivo učijo, kako so živeli Madžari v obdobju Árpád.

4431 Nyíregyháza, Tölgyes utca 1.

Szennai Skanzen

Iz Kaposvára se moramo odpraviti le 8 kilometrov nazaj v preteklost. Tu se nahaja Szennai Skanzen v Somogy vármegye, kjer lahko z interaktivnimi in raznolikimi programi nekoliko pobliže spoznate ljudsko arhitekturo regije Zselic. Etnografski muzej na prostem, tretji na Madžarskem, je svoja vrata odprl leta 1978, zgrajen pa je bil sredi še vedno živeče vasi ob aktivnem sodelovanju lokalnih prebivalcev. Glavni cilj skansena je predstaviti in za potomce ohraniti raznoliko kulturo, materialno in duhovno dediščino zeljske in notranjsko-somske regije.

7477 Szenna, Rákóczi Ferenc utca 2.

Szentendrei Skanzen

Szentendrei Skanzen je morda najbolj znan etnografski muzej na prostem na Madžarskem, ki je leta 2000 prejel nagrado Muzej leta. Njegova osrednja zbirka je bila ustanovljena leta 1967, da bi predstavila ljudsko kulturo, arhitekturo in običaje Madžarske 18. in 19. stoletja. Skanzen je nastal na obsežni zeleni površini, kjer je med hišami s slamnatimi strehami popoln mir in tišina. Kraj je primeren za celodnevne dejavnosti, saj ima vse, kar potrebujete. Vsako leto za obiskovalce organizirajo različne zanimive dejavnosti, med drugim tudi pomladno rajanje za letošnjo veliko noč za tiste, ki se želijo na praznično sezono pripraviti v dobskem okolju.

2000 Szentendre, Staravodai út 75.

Vasi Skanzen, Szombathely

Vasi Skanzen je bil ustanovljen leta 1973 kot drugi etnografski muzej na prostem v državi. Od takrat se muzejske zanimivosti širijo, obnovljene stavbe pa želijo obuditi vzdušje starih vasi med 18. in 20. stoletjem. To vključuje glavno ulico vasi iz tega obdobja, hrib v Straži in vrsto kleti. V središču vasi si lahko ogledate repliko poznobaročne kapele Perene, zgrajene leta 1800. Na tem območju živijo tudi avtohtona madžarska živina in rastline, ki se uporabljajo v ljudskem zdravilstvu, za obiskovalce pa so občasno organizirani tradicionalni programi.

9700 Szombathely, Árpád utca 30.

Mini Skansen in podeželska hiša v Ászár

Ászár v okrožju Komárom-Esztergom nas prav tako čaka nekaj presenečenj. Tu je bil leta 2011 zgrajen Mini Skanzen Ászár kot dodatek k hiši Barta s hišicami v skali. Vsaka hiša je oblikovana po vzoru arhitekturnega sloga določenega zgodovinskega obdobja, zato boste med obiskom lahko odkrivali različne arhitekturne značilnosti. Le pet minut hoje od Mini Skanzena je spominska hiša Jászai Mari, ki prikazuje življenje in gledališko delo tega umetnika. Vredno si je ogledati tudi Kmečko hišo in Retro muzej, ki se prav tako nahajata na istem območju in za katera ni treba kupiti posebne vstopnice.

2881 Ászár, Kossuth utca 16.

Okrožje Hadas, Mezőkövesd

Ko stopite skozi lesena vrata tega skansenu podobnega dela Mezőkövesda, lahko takoj začutite, da ste na edinstvenem potovanju skozi čas v naši državi. V 150-200 let starih kmečkih hišah v starem mestnem jedru Hadas lahko obiskovalci spoznavajo veščine različnih obrti tistega časa. Ne glede na to, ali ste izdelovalec pohištva, medenjakov, lončar, tkalec ali izdelovalec igel, so vam na voljo obrtne delavnice. Poleg tega vam bo interaktivna razstava v centru za obiskovalce Hadas veliko povedala o okrožju Hadas ter o madžarskem vezenju in noši.

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori utca 7.