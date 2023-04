17 nepogrešljivih novih dramskih serij za večer na Netflixu in drugod

Zbrali smo ducat in pol najzanimivejših dramskih serij, ki so se začele predvajati v zadnjih letih in so na voljo v madžarskem jeziku ali s podnapisi na pretočnih storitvah (Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Skyshowtime, RTL+).

A besúgó (Skyshowtime)

1985 Madžarska za železno zaveso. Dvajsetletni Geri si želi študirati na Ekonomski univerzi v Budimpešti ter končno spoznati nove ljudi in ideje. Toda Geri ima skrivnost. Državna varnost jo izsiljuje za zalogo zdravil za bolnega brata in jo prisili, da svojega mladega prijatelja iz opozicije Zsolta Szávo prijavi njegovemu pazniku.

A Király (RTL+)

Desetdelna serija o življenju Jimmyja Zámbója. Biografsko navdihnjena serija spremlja vzpon pevske legende, ki je bil poln konfliktov.

The Empress (Netflix)

Ko se uporniška Sisi zaljubi v cesarja Franca Jožefa in na presenečenje vseh pride do zaroke, se na dunajskem dvoru začnejo spletke in boj za oblast.

The Last of Us (HBO Max)

Potem ko pandemija uniči civilizacijo, odločenemu preživelemu zaupajo 14-letno deklico, ki je morda zadnje upanje človeštva.

Five Days at Memorial (Apple TV+)

Film temelji na dogodkih, ki so se zgodili med orkanom Katrina. Ko poplavne vode narastejo in zmanjka elektrike, postane vročina v bolnišnici v New Orleansu neznosna, izčrpane medicinske sestre in zdravniki pa so prisiljeni sprejemati srce parajoče odločitve.

Heartstopper (Netflix)

V tej seriji o odraščanju Charlie in Nick odkrijeta, da je njuno prijateljstvo lahko več kot le prijateljstvo, saj se trudita najti svoje mesto v šoli in ljubezni.

The Summer I Turned Pretty (Amazon Prime)

Belly Conklin bo kmalu dopolnila 16 let in se odpravi v svoj najljubši kraj, Cousins Beach, da bi preživela poletje s svojo družino in družino Fisher. Belly je v zadnjem letu zelo zrasla in zdi se ji, da bo to poletje drugačno od vseh prejšnjih. Film Poletje, ki sem ga polepšala temelji na knjigi Jenny Han, ustvarjalke in izvršne producentke serije.

Julia (HBO Max)

Serijo je navdihnilo izjemno življenje Julije Child in njena dolgoletna televizijska serija Francoski kuhar, pionirka današnjih priljubljenih kuharskih oddaj, in ponuja vpogled v to obdobje ameriške zgodovine skozi Julijino osebnost.

The Gilded Age (HBO Max)

Ameriška zlata doba je bila obdobje osupljivih gospodarskih sprememb. Zgodba se začne leta 1882, ko se mlada Marian Brook, osirotela hči južnjaškega generala, preseli v newyorški dom svoje odločno konservativne tete.

From Scratch (Netflix)

Umetnica se v Italiji zaljubi v kuharskega mojstra, nato pa se začne usodno potovanje med kulturami in celinami z ljubeznijo, izgubo, vztrajnostjo in upanjem.

Dear Edward (Apple TV+)

12-letni deček postane edini preživeli v letalski nesreči. Medtem ko se deček in drugi, ki jih je tragedija prizadela, skušajo sprijazniti s tem, kar se je zgodilo, se oblikujejo nepričakovane ljubezni, prijateljstva in skupnosti.

Maestro (Netflix)

Glasbenik načrtuje organizacijo festivala na slikovitem otoku, kjer se zaplete v nepričakovano romanco in se znajde v kaosu težav drugih ljudi.

Alaska Daily (Disney+)

Eileen Fitzgerald, večkrat nagrajena raziskovalna novinarka, zapusti New York in začne delati za mestni časopis na Aljaski.

The English (HBO Max)

Eli Whipp, upokojeni izvidnik iz plemena Pawnee, želi uveljaviti svoje rodbinske pravice, toda nekega dne mu pot prekriža Cornelia Locke, Angležinja, ki prisega na maščevanje moškemu, ki je po njenem mnenju odgovoren za smrt njenega otroka.

Tulsa King (Skyshowtime)

Newyorškega mafijca Dwighta “Generala” Manfredita, ki je po 25 letih zapora izpuščen na prostost, njegov šef pošlje na podeželje Oklahome, da bi tam razširil svoje delovanje, toda ko ugotovi, da njegova mafijska družina deluje proti njemu, počasi ustvari lastno tolpo.

The Dropout (Disney+)

Neverjetna zgodba Elizabeth Holmes in družine Theranos o ambicioznosti in slavi, ki sta šli strašno narobe. Kako je najmlajša samooklicana milijarderka na svetu v trenutku izgubila vse.

Daisy Jones & The Six (Amazon Prime)

Leta 1977 je bila Daisy Jones & the Six ena najuspešnejših glasbenih skupin na svetu. Skupina, ki sta jo vodila Daisy Jones in Billy Dunne, je iz neznank prešla v slavo. Nato so po razprodanem koncertu v Chicagu razpadli. Zdaj, desetletja pozneje, člani skupine govorijo resnico. Zakaj lahko skupina na vrhuncu uspeha propade?