30+ neustavljivih spomladanskih in velikonočnih programov na obali Blatnega jezera – april 2023

Aprila 2023 vas na severni in južni obali Blatnega jezera čaka veliko čudovitih spomladanskih dejavnosti. Vinski izleti, koncerti, festivali, družinski in velikonočni programi – za vas smo izbrali najboljše med njimi.

Programi na severni obali Blatnega jezera

Spomladanski velikonočni sejem // Hableány (1. april 2023, Badacsonytomaj)

Del Hableánya se bo spremenil v obrtno tržnico, ob lepem vremenu pa vas bodo pričakali na terasi. Pred veliko nočjo lahko še vedno kupite namizno dekoracijo ali portec vašega najljubšega proizvajalca ter dobrote za praznično mizo.

Voden ogled po razstavi Balaton + Retro (2. april 2023, Veszprém)

Voden ogled Hiše umetnosti v Veszprému (palača Dubniczay) pod vodstvom kustosinje Viktórie Herth, kjer lahko med drugim spoznate zgodovino Traubisode, prve madžarske brezalkoholne pijače.

Programi na severni obali Balatona

„ÉS MÉGIS MOZOG…” – premiera (2. april 2023, Bakonybél)

Predstava v kombinaciji s 3D projekcijo z Galilejevimi besedili, podrobnostmi literarnih del o njem in glasbo za lutnjo, ki jo je skladala družina Galilei. Program je brezplačen, vendar je obvezna registracija.

Velikonočni programi na severni obali Blatnega jezera

Velika noč v mlinu (8. april 2023, Veszprém)

Udeležite se velikonočnega vizualnega mletja, kjer boste spoznali stari svet mlinarjev in natočili v lijak. Od otrok se pričakuje, da iščejo jajca na dvorišču.

E-kolesarska tura od razgledne točke do razgledne točke (8. april 2023, Tihany)

Na tej turi lahko svoje mišice žrtvujete na oltarju najlepših panoram Balatona. Resnično zahtevna tura z električnim kolesom s štirimi dih jemajočimi vzpetinami.

Vinska tura v Badacsony (8., 9., 21., 28. april 2023)

Na ogledih ob degustaciji 3 vrst vina v treh kleteh kmet predstavi njihovo zgodovino, degustirane sorte ter ponudi vinske drsnice in prigrizke ob vinu. Med izleti vam strokovni vodnik predstavi zgodovino vinske regije, nastanek Badacsonyja, njegove posebnosti, legende in ljudi, ki tam živijo.

Lov na jajca v Hidegkútu – Pajta Program (9. april 2023, Veszprém)

Postanite graditelj gnezda in/ali ropar gnezda! Naredite dve gnezdi kot zlagalniki gnezd, v eno položite darila, v drugo pa počakajte na darila za zahvalo. Kot ropar gnezda zberite darilo na dani „točki gnezda” vendar v zameno postavite darilo za zahvalo.

Spomladanska turneja ob mesečini na Badacsony (9. april 2023)

Med vodenim ogledom lahko spoznate vse skrivnosti planine, medtem ko grozljiv zvok ušarjev razdre tišino zvezdnega večera. Razgledna točka Kisfaludy ponuja edinstven prizor: luna razteza srebrn most nad vodo Blatnega jezera, na drugi strani pa vas zaslepijo vasi v porečju Káli, ki se svetijo kot niz biserov.

Dvodnevni velikonočni izlet v Balatonfüred in Tihany (9.-10. april 2023)

Prvi dan pohod nad Balatonfüred, do razgledne točke Jókai, od tam pa v divjo dolino Koloska, kjer se lahko odpočijete v gozdni gostilni. Nato nadaljujte do razburljivih Koloških skal in razgledne planine Recsek. Drugi dan se lahko odpravite na zanimiv izlet v Tihany.

Veszprém Blues Festival (13.–16. april 2023)

Vam je všeč blues? Potem so tu še vaši sedeži na največjem blues festivalu v zgodovini Madžarske! Veszprém Blues Festival bo med 13. in 16. aprilom potekal na treh lokacijah v mestu, v dvoranah Hangvilla Közösségi Tér, Expresszó Klub in Papírkutya Culture Bistro. V štirih dneh pričakujejo skoraj 40 mednarodnih in domačih izvajalcev ter več kot 50 koncertov, tako klasičnih kot sodobnih. Poleg koncertov so na voljo tudi razstave, delavnice in razprave na temo bluesa, ne samo za ljubitelje tega žanra. Vstopnice v predprodaji so še na voljo!

Otvoritvena slovesnost zabaviščnega parka Baláca – Vrtinec ohranjanja tradicije (15. april 2023, Nemesvámos)

15. aprila bodo na prireditvi „Uvertura Baláca Élménypark – Vrtinec tradicije” skoraj 2000 let staro kmetijo antičnih rimskih vil oživele naše rimskodobne skupine. Gladiatorske igre, legionarske parade in prizori dvobojev dodajajo barvo prostorom vile, vendar javnost lahko izve ne le o veličastnem vsakdanu vojaškega tabora, temveč tudi o žrtvenih obredih, povezanih s prazniki. Poleg tega lahko obiskovalci vzamejo in preizkusijo bojno orožje in vojaške uniforme. Odrasle čaka predstavitev zgodovine starodavne gastronomije, mlajše otroke pa razburljive dejavnosti.

Programi Severnega Balatona 2023

Echo Festival (15. april 2023, Tihany)

Nešteto programov, med drugim: koncert Vilmosa Gryllusa, opatijski kviz, delavnica o sivki, nočna turneja z baklami in zabava Be Massive Horizon Party vas čaka ta dan v Tihanyju.

Ogled porečja Kali z avtomobilom (15. april 2023)

Vasi, ki ohranjajo starodavno podobo. Kot prepolovljena gora je Hegyestű orientacijska točka. Jezero Kornyi, skrito med dolomitnimi skalami, Panonsko kamnito morje. Nekaj simbolov iz čudovite kotline Kali. Odkrijte enega od biserov Balatona!

Od grozdja do vina – pustolovščina med prestolnicami (15. april 2023, Badacsonytomaj)

Če imate radi in cenite vrhunska vina, se podajte na avanturo v svet vinogradništva in vinarstva. Folly ni le arboretum, ampak vinograd in klet Badacsony. Med programom se lahko seznanite z lokalnimi sortami grozdja, značilnostmi tal in načinom pridelave nagrajenih vin Folly. Poseben ogled kleti samo za udeležence programa.

Tržnice starih časov – brezplačen sprehod po mestu in tržnica starega mesta (16. april 2023, Veszprém)

Dobro vzdušje, prijazni pogovori, skupni zajtrki in kosila, čiste, kakovostne in domače sestavine – to je tisto, kar vas čaka na Stari mestni tržnici. Poleg tega je na voljo tudi brezplačen sprehod po mestu, ki ga vodi Túrajó.

ÖKONAP (ekodan) v Balatonudvarju – Pajta Program (22. april 2023)

Med celodnevnim programom so odrasli deležni različnih okoljevarstvenih predstavitev, otroci pa igre in glasbene dejavnosti.

Brezplačna vodena tura z e-kolesom (22. april 2023, Kapolcs – Balatonhenye)

Med potjo ste lahko občudovali gore prič od daleč, z rimskega stražnega stolpa na obzorju Vigántpetend, po katerem serpentinast zvitek postavi krono turneji.

Swing-swing kavarna – stičišče generacij (22. april 2023, Veszprém)

Ob letošnjem četrtem Swing-swing caféju vas v Hangvilla čaka plesna ura boogie-woogieja.

Gastrohegy • Fish & Hill (22.–23. april 2023, Badacsony)

Najbolj atmosferski gastronomski dogodek Gasztrohegy Badacsony od oktobra do aprila, kjer je poudarek na umirjenih sprehodih, dobrih vinih, srečanjih in slastnih, razburljivih okusih. Preživite nepozaben vikend v Badacsonyju in okusite jedi tematskih vikendov! Tema tega vikenda: ribe na planini.

Umetniki, trgovci, rabini in mučeniki (23. april 2023, Veszprém)

Na tematskem sprehodu se lahko podate skozi nekdanja prizorišča življenja veszprémskih Judov in spoznate izjemne značaje nekdaj tisoč in pol tisoč skupnosti. Ko obiščete ikonične lokacije doline Buhim, Cserhát in Vásárállás, pred vami oživi ne tako davna preteklost. Sprehod se začne na Szabadság tér in konča na izraelskem pokopališču in pogrebnem zavodu.

III. Natur Sümeg (28.-29. april 2023)

V Sümegenu vas čakajo predavanja madžarskih in tujih strokovnjakov, konferenčne razprave in predstavitve ter sprehod po degustaciji vin. Tu lahko spoznate najboljša naravna vina zgodovinske Madžarske.

Gulács: tura po madžarski Fujiyami (30. april 2023)

Gulác je nenavadna vulkanska tvorba, za katero malo ljudi ve. Ste opazili obliko gore? Je drugačen od svojih vrstnikov! Zakaj? Ker je nastanek gore drugačen od Badacsonyja, ki je prav tako vulkanski. Kako se je razvijal? Kakšne vrednote ima gora? Zakaj se imenuje “madžarska Fujiyama”? O tem in še marsičem bomo razpravljali na vodenem ogledu.

Balaton programi na južni obali

Festival velikonočnih zajcev (7.–10. april 2023, Siófok)

Glasbeni izbor prvega večjega dogodka v Siófoku letos vključuje priljubljene izvajalce, kot so Kozma Orsi in njegova skupina, Gergő Rácz in skupina Kiscsillag. Otroke bodo zabavali Dandelion band, Jakab the Hat, koncert Kaláke in čarovniška predstava Tamása Varáza. Od velikega petka do velikonočnega ponedeljka obiskovalce čakajo razburljivi družinski in otroški programi, družinsko tekmovanje v teku Egg and Rabbit Run, koncerti, velikonočno igrišče, lov na jajčka, sejem hrane in obrti ter vinska terasa!

Programi na južni obali Balatona

Otvoritveni vikend Helke Sörkert (7.–10. april 2023, Balatonföldvár)

Ob otvoritvi Helke Sörkert vas v Balatonföldváru čakajo koncerti in igralni park.

Trgatev tulipanov v Kőröshegyju (13.–23. april 2023)

Tudi letos vas čaka največja letina tulipanov na Madžarskem s skoraj pol milijona tulipanov. Če želite domov odnesti šopek svežega cvetja ali ujeti redko pokrajino, potem je to program za vas.

Kishegyi Kortyok és Falatok (22. april 2023, Balatonlelle)

aprila bo Kishegy spet obljuden in prihaja najbolj priljubljen dogodek v Balatonlelleju Kishegyi Kortyok és Falatok (Požirki in grižljaji).

Splača se obiskati tudi Fonyód:

6 nezgrešljivih znamenitosti in programov v čudovitem mestu na južni obali Balatona 6 nezgrešljivih znamenitosti in programov v čudovitem mestu na južni obali Balatona

Kdo je rekel, da se le poleti splača potepati po Blatnem jezeru? Dokazali bomo nasprotno!