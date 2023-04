Pravljični razgled na najvišji točki Cserhata

Razgledna točka Sasbérci na najvišji točki Cserhata, 466 metrov nad morjem, marsikoga spominja na pravljično hišico in je brezplačno dostopna od pomladi do jeseni.

Kanjon Sasbérci je naselje z le nekaj tisoč prebivalci v pristojnosti občine Buják, ki leži na območju varstva krajine vzhodni Cherkhat. Zgradil ga je grof Szigfrid Pappenheim, ki je želel z razgledno hišo v 10. letih 19. stoletja razveseliti svojo ženo Erzsébet Károlyi.

Arhitekturne rešitve razgledne točke Sasbérci so edinstvene na Madžarskem, saj imajo poševno streho in kamnite zidove, ki so videti, kot bi jih navdihnila Disneyjeva pravljica nemškega arhitekta Franza Zella.

Razgledna hiša je dolgo časa služila kot stanovanjska hiša, saj je v spodnjem nadstropju prej živela grofova družina, zgornje nadstropje pa so uporabljali kot lovsko kočo. Tako je ostalo vse do petdesetih let 20. stoletja, ko so stavbo dvakrat prenovili in ji dodali razstavo.

Z mislijo na pohodnike so neposredno pod razglediščem postavili mize, klopi in prostor za žar, kjer lahko med pohodništvom preživite prijeten čas.

Pomembno je poudariti, da je razgledna točka odprta od aprila do oktobra, in sicer le ob koncih tedna in praznikih, od 9. do 17. ure.

Do njega lahko pridete iz kraja Buják, od koder se lahko po prijetni gozdni poti povzpnete peš ali s kolesom. Če se pripeljete z avtomobilom, vas čaka lahka hoja s parkirišča.