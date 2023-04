12 zanimivih znamenitosti in dejavnosti v hribih Zala

Slikoviti hribi Zala so izjemno zanimiva celinska destinacija z idiličnimi pobočji, čudovitimi panoramami in osupljivimi naravnimi tvorbami, ki jih lahko raziskujete poleg nepozabnih znamenitosti mest Zalaegerszeg in Nagykanizsa.

Razgledna točka Nagykanizsa in jezero Csónakázó

Na robu Nagykanizse, največjega mesta v Zalajskem gričevju, se nahaja popoln park za dejavnosti na prostem, ki ga jezero Csónakázó naredi resnično divjega. Okolje ob jezeru vabi prebivalce mesta v stik z naravo s 5 km dolgo promenado, otroškim igriščem, sanitarijami in menzo. Nedaleč od jezera se iz krošenj dreves dviguje razgledni stolp Nagykanizsa, ki je visok kar 48 metrov. Do zgornje ravni se povzpnete po 230 stopnicah, vendar morate biti pogumni in močni, da se povzpnete na stolp, ki ima rahel padec.

Tržnica na vrtu

Vsak petek popoldne je na terasi restavracije Szőlőskert ob jezeru Csónakázó v Nagykanizsi organizirana kmečka tržnica. Na teh dogodkih, ki krepijo skupnost, je na voljo okusen izbor sezonskih pridelkov lokalnih kmetov, vključno z marmeladami, medom, narezki, jajci, kvašenim kruhom, zelenjavo, sadjem, mlečnimi izdelki in pecivom.

8800 Nagykanizsa, Szőlősgazda út 1.

Soteska Kőszikla, Nagybakónak

Le 15 minut vožnje iz Nagykanizse se nahaja nedvomno najbolj spektakularna naravna dragocenost Zale, soteska Kőszikla, tipična zalska vas v mirni vasici Nagybakónak, ki vabi pohodnike na divje in romantično potepanje. Soteska je dolga le 600 metrov, v njej pa se je treba prebijati po železnih lestvah in plezati med razdrapanimi skalnimi stenami. Pohodniško območje je v naravnem stanju, nima urejene poti in je v deževnem vremenu zelo nevarno, zato ga je priporočljivo obiskati le v suhem vremenu.

Razgledišče Matere Terezije, Zalaköveskút

Vredno je zaviti v majhno vas Zalaköveskút s 30 prebivalci, ki ponuja dve zanimivi znamenitosti. V slikoviti vasici se nahaja razgledišče Matere Terezije, ki ponuja čudovit razgled na bujno zeleno gričevje Zala in od leta 2011 stoji na vrhu 270 metrov visokega hriba. Z njene terase se lahko potopite v neokrnjeno, valovito pokrajino, v daljavi pa lahko opazujete tudi mesti Hévíz in Keszthely, Béke-Stupa v Zalaszántóju in celo televizijski stolp v Zalaegerszegu. Drugi ponos mesta Zalaköveskút je bivolja farma Tarkarét, kjer lahko 150 bivolov uživa na pašnikih in v gozdovih hribovja Zala.

Dolina Azaleje, Zalaegerszeg

V gozdu Alsóerdő v Zalaegerszegu se v neprepustnem akacijevem gozdu skriva dolina azaleje, ki spomladi privablja številne ljudi v naravo, saj konec aprila ali v začetku maja cvetijo pisani in dišeči cvetovi istoimenske azaleje, znane tudi kot šiškarica. Od leta 2010 je dolina z edinstveno mikroklimo ponosno nagrajena z nazivom naravno čudo okrožja Zala, ne le zaradi spomladanskega cvetja, temveč tudi zaradi tisočerih vrst borovcev in očarljivega čara 24 hektarjev zelenih površin. Vijugaste gozdne poti v dolini, ki so dostopne tudi z otroškimi vozički, so obiskovalcem na voljo vse leto.

Jezero Gébárti, Zalaegerszeg

Jezero Gébárti, največje umetno jezero v Zalaegerszegu, je nastalo z nabrekanjem dveh manjših potokov v 70. letih prejšnjega stoletja. Ime je dobilo po izgubljenem srednjeveškem naselju. V naslednjih desetletjih sta jezero in njegova urejena okolica postala priljubljeno rekreacijsko območje, kamor družine iz okolice prihajajo na kopanje, vodne športe, čolnarjenje, ribolov in sprostitev. Jezero v obliki podkve obdajajo očarljive sprehajalne poti, na dolgem polotoku pa je plaža in celo pasja plaža. Na zelenem območju se nahaja termalna vas in kamp Aquatherma, kjer ljubitelje narave pričakujejo dobro opremljene brunarice ter parcele za počitniške prikolice in šotore.

Arboretum Csácsbozsok, Zalaegerszeg

V arboretumu Csácsbozsok, 4 km od središča mesta Zalaegerszeg, vas čakajo svež zrak, živahna divja narava in neprekinjena tišina, ki je ob koncih tedna in praznikih brezplačna. 83 hektarjev velik arboretum je bil med obiskovalci priljubljen že med obema svetovnima vojnama, ko je bil „le” ogromen smrekov gozd. Šele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so arboretum razvili in danes se ponaša z majhnimi ribniki, zimzelenimi rastlinami, močvirskimi dolinami, močvirskimi cipresami, različnimi vrstami bora in čudovitimi cvetočimi rastlinami.

Gastronomski in kulturni zakladi hribovja Zala

Če želite poleg naravnih čudes hribovja Zala odkriti še drugo plat hribovja Zala, odkrijte gastronomske, kulturne in prostočasne zanimivosti hribovja Zala!

Državna gozdna železnica Csömödéri

Državna gozdna železnica Csömödéri, nostalgični vlak, ki vozi od konca aprila do konca septembra in ob posebnih dnevih, med krajema Lenti in Kistolmács prevozi 33 kilometrov hribovja Zala. Vlak vleče parna lokomotiva Ábel, ki je pred prihodom na Madžarsko grmela v transilvanskih gozdovih, ime pa je dobila po simpatičnem protagonistu romanesknega cikla Árona Tamassija. Železniško progo povezujejo številne kolesarske in pohodniške poti, zato je vredno združiti izlet v gozd z vožnjo z vlakom. Pred uradnim začetkom letošnje železniške sezone 22. aprila bodo na progi Lenti-Kistolmács 7. in 8. aprila potekale velikonočne vožnje.

Farm Inn, Zalacsány

Na pol poti med krajema Keszthely in Zalaegerszeg, v okrožju Örvényeshegy v Zalacsányju, v objemu hribovja Zala, se nahaja očarljiva gostilna Farm Inn, ki v dolini potoka Örvényes pričakuje goste, ki želijo okusiti najboljše jedi lokalne kulinarike. Hrana je pripravljena s srcem in dušo z uporabo lokalno pridelane zelenjave, sadja, zelišč in pridelkov lokalnih kmetov. Restavracija je odprta od pomladi do jeseni in ima omejeno število sedežev v zaprtih prostorih, pokrita terasa pa je odličen kraj za preživljanje ur v dobrem razpoloženju, tudi v večjih skupinah. Ob dnevih odprtih vrat si lahko ogledate tudi majhno kmetijo.

8782 Zalacsány, Örvényeshegy 20.

Mindszentyneum, Zalaegerszeg

Mindszentyneum – Center za obiskovalce Józsefa Mindszentyja, nova sodobna stavba v središču Zalaegerszega, je bil odprt oktobra lani v spomin na nekdanjega župnika v Zalaegerszegu, zadnjega princa-primata države. V muzeju, ki je odprt od torka do nedelje, so tri stalne razstave o življenju Józsefa Mindszentyja, desetletjih preganjanja cerkve v času komunizma in nekaterih srednjeveških relikvijah županije Zala. V sodobnem centru za obiskovalce bodo na ogled tudi začasne razstave in različni programi – vključno s filmskimi projekcijami in okroglimi mizami.

8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 4-6.

Borov bor na območju Öreghegy, Letenye

Nekje v začetku 20. stoletja so na vinogradniškem griču na obrobju Letenyeja zgradili vinsko klet, katere slamnata lesena streha je prestala preizkus časa in je bila leta 2022 obnovljena. Danes v njej veseli vinogradniki sprejemajo goste na degustacijah, ki jih pogosto očarata mirni čar kraja Öreghegy in čudovit razgled na dolini Mure in Drave z vrha hriba. Ne pozabite, da je vinska klet na Starem hribu odprta le za prireditve, po dogovoru pa se lahko udeležite tudi degustacije vin. Za več informacij pokličite na spodnjo številko.

8868 Letenye, Öreghegy

Muzej vasi Göcseji, Zalaegerszeg

Muzej vasi Göcseji je prva etnografska zbirka v državi in je za obiskovalce na voljo od leta 1968. Danes je na območju muzeja 40 različnih stavb, med katerimi so stanovanja, hlevi, skednji in sodobna lesena cerkev. Večina teh stavb je bila prenesena iz majhnih vasi v Göcseju, kjer so jih najprej razstavili in nato ponovno zgradili. Muzej je bil pravzaprav zgrajen v podobi namišljene vasi, da bi današnji ljudje lahko videli, kakšno je bilo enodružinsko naselje ob koncu 19. stoletja. Po območju se lahko sprehodite po učni poti, ki ponuja tudi različne dejavnosti in programe.

8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca

Festival piva v Zalaegerszegu

Letos bo v Zalaegerszegu med 29. aprilom in 1. majem potekal eden najbolj priljubljenih festivalov piva na zahodnem Madžarskem, na katerem bo nastopila smetana domače popularne glasbe. Festival piva v Zalaegerszegu ponuja zabavne dejavnosti za vso družino: za otroke so na voljo zabaviščni park, igralna hišica in otroški koncerti, za odrasle pa obrtne in uvozne tržnice piva, tekmovanje v pitju piva, sejem obrti in koncerti žive glasbe. Na festival v Zalaegerszeg prihajajo nekateri najbolj priljubljeni izvajalci in skupine, med njimi Carson Coma, Azahriah in Beton.Hofi.