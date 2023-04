5 čudovitih domačih cvetličnih vrtov, kjer lahko to pomlad nabirate narcise

V naši majhni deželi se obiskovalcem odpira vse več vrtnih kmetij, ki nam dajejo možnost, da sami naberemo spomladansko cvetje za mizo v dnevni sobi. Pokažemo vam 5 čudovitih krajev, kjer lahko doživite to izkušnjo.

Kőröshegy sivka

Zaradi zgodnjega spomladanskega vremena slavna sivka Kőröshegy od velike noči naprej čaka odprtih rok. Da bi s postavitvijo tukaj nabranih lepotcev v vaze polepšali domove čim večjemu številu obiskovalcev, so upravljavci lansko jesen posadili skoraj pol milijona čebulic tulipanov in petdeset tisoč čebulic narcis. Težko bi si zamislili bolj idiličen spomladanski program zaradi pogleda na čudovite, s cvetjem poraščene vrste, neprimerljivo panoramo Balatona in osvežujoče svežega zraka. Če obiščete tu, lahko rože, ki so simboli sezone, kupite tudi v okrasni košarici, v čebularnici, čakajo pa vas tudi kakovostni izdelki domače obrti.

8617 Kőröshegy, Dózsa György köz

Ostale nezgrešljive znamenitosti na čudovitem Kőröshegyju:

TulipGarden

Na srečo vam ni več treba potovati v tujino, če vas pritegne čudovit pogled na polja tulipanov, ki so zaslovela na Nizozemskem. Prvi vzorčni vrt TulipGarden, ki ima trenutno 13 vrtov in 2 milijona čebulic tulipanov (in tudi državo), je bil odprt leta 2008 na južni obali Blatnega jezera, danes pa narcise in tulipani blestijo marsikje, od Mórahaloma do Dencsa in okljuka Donave do Nagykőrösa in Csákvára, ponekod pa cvetličnega repertoarja z vrtnicami in sivko. Na lokacijah so zainteresiranim na voljo različne sorte na skupni površini približno 200.000 kvadratnih metrov. Informacije o terminih trgatve najdete na spletni strani TulipGarden.

Vrtnarstvo Bálinték

Vrata družinskega vrta Bálint, ki deluje že 20 let, se bodo letos prvič odprla za javnost. Kmečko cvetlično polje, rumeno obarvano z dišečimi narcisami, od konca marca sprejema posamezne nabiralce, za katere pripravljajo tudi celodnevno akcijo Poberi 2. aprila (cvetna nedelja) in 9. aprila (velikonočna nedelja). . Vstop je brezplačen, nakup rože pa stane samo 50 HUF. Po cvetenju poteka čebulni sejem, datum lahko izveste pri družini Bálint na kraju samem.

2440 Százhalombatta, poleg arheološkega parka

MagyarProvence Lavender Estate

Osupljivo lepo posestvo sivke v Monoszlu je znano predvsem po vijoličasti rastlini, ki je zaslovela s svojim pomirjujočim vonjem (od tod tudi madžarsko ime Provansa), čeprav spomladi polja dišijo po narcisah in hijacintah. Zabeležite si koledarje: na velikonočni vikend (8. in 9. april) med 10. in 16. uro obiskovalce pričakajo košare in orodja za nabiranje kot ena od postaj gibanja Izberi sam. Nabiralci cvetja lahko kupijo narcise po 50 HUF in hijacinte po 100 HUF na pramen in med številnimi sortami izberejo tisto, ki jim je najbolj všeč.

8273 Monoszló, Zártkert 804.

Vrt

Vrt, ki ga najdete v Nyírteleku, je več kot pove njegovo ime: ljubezenski projekt s pomembnim namenom. Ustvarjalci so želeli, da čim več ljudi doživi čar kraja, lepoto s cvetjem prekrite pokrajine ter mir in tišino, ki ju kombinacija naštetega prinaša. Seveda pa ne gre zanemariti, da lahko obiskovalci, ki iščejo nekonvencionalne priložnosti za rekreacijo, to izkušnjo kronajo s čudovitim, lastnoročno nabranim cvetličnim šopkom. Za podrobnosti o nabiranju narcis, tulipanov in sivke, vključno s točnimi datumi obiranja, spremljajte Gardenovo Facebook stran.

4461 Nyírtelek, Ferenc tanja