Cvetoča slivova drevesa madžarske vasi ponujajo čudovit razgled

Letos presenetljivo zgodaj, konec marca, so začela cveteti slive ob cesti, ki vodi v Gyöngyöstarján. Odsek, ki velja za eno najlepših cest v državi, vodi prav do južnega vznožja reke Mátre in pričara pred očmi tistih, ki se peljejo v vas, prizor za pravljico.

Spomladi lahko dovozna cesta med Gyöngyösom in Gyöngyöspato marsikoga spomni na češnjeve cvetove, ki na Japonskem veljajo za nacionalni simbol, saj je ob cesti nanizanih na stotine dreves krvavih sliv, pokritih z rožnatimi cvetovi, s pretečimi gorami Mátra v ozadju.

Zaradi tega impresivnega prizora vozniki pozabijo, da so na Madžarskem.

Krvava sliva cveti vsako leto konec marca in v začetku aprila, le nekaj tednov. Njihova višina lahko doseže do 8 metrov, medtem ko so njihovi rožnati cvetovi rahlo dišeči.

Drevesno vrsto, ki velja za klin Gyöngyöstarjána, so pred več kot 30 leti posadili člani takratnega društva Faluszépító Egyesület, ki zanje vse od takrat skrbno skrbijo, včasih pa suha drevesa zamenjajo.

Medtem ko se nasproti južne strani Mátra razteza v nebo, lahko na drugi strani gozdne meje uživamo v ogromnih 472 ha velikih vinogradih naselja.