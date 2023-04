16 teras v Budimpešti in okolici, ki vabijo na prijetno spomladansko sončenje

Na naše veliko veselje je spet tu čas v letu, ko restavracije in gostinski lokali v Budimpešti in okolici korak za korakom odpirajo svoje terase. Pričakujte svež spomladanski zrak, prijetno sonce in seveda nebeško pijačo in hrano!

I.okrožje

Aranybástya

S prihodom lepega vremena in prihodom prijetno toplih pomladnih dni so terase Aranybástya, ki se nahajajo v četrti Budimskega gradu, odprte tudi za goste. Od tu lahko uživate v eni najlepših panoram Budimpešte, katere vzdušje je zaradi vodnih površin teras resnično edinstveno. Na terasah restavracije Panoráma in Rózsakert se lahko s kavo in limonado v roki potopite v popoln razgled, medtem ko uživate v rajskih jedeh iz menija à la carte. Vendar pa je dobro vedeti, da če iščete prostor za bolj intimne, svečane priložnosti, vas bo terasa Privát pričakala.

1015 Budimpešta, Csónak u. 1.

Monkey Bistro

Če radi hodite v oblakih in uživate v mestni panorami, vam lahko ponudimo dobro novico, da ponovno odprta strešna terasa Vártkert Bazar ponuja čudovit razgled. Vrhunske gine z vsega sveta, ki so aromatizirani z zdrobljenim brinom, glogom in celo jagodnim čipsom, zaokrožuje izbor vin in piv, limonad in koktajlov, ki razveselijo oči in brbončice. Poleg tega je Monkeyjev čisto nov poletni meni v vseh pogledih enakovreden izletu, zato vam za to nepozabno doživetje ni treba daleč.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 4. (Livarna)

II. okrožje

Marczika

Skupaj s kulturnim centrom Marczibány, vendar neodvisno od njegovih programov, se je enota, ki je bila do zdaj znana le kot bife, ponovno rodila s prijetno sončno teraso in preimenovala v Marczika. Od jutra do večera lokalna kavarna sprejema male in velike, dvo- in štirinožne prijatelje tega območja, od menija za zajtrk do popoldanskega sončenja in programov, ki segajo v večerno pitje piva. Poleg odžejalnih napitkov in prigrizkov, primernih za sprostitev, bodo glede na vreme med ponudbo lokala tudi degustacije craft piv in glasbeni večeri.

1022 Budimpešta, Marczibányi tér 5/a

III. okrožje

Mad Garden Buda

Mad Garden Buda, otrok ljubezni Mad Kerta in Madhouse Budapest, bo svojo drugo sezono in teraso odprl 14. aprila. In program najbolj atmosferičnega vrta v Budi vdre v naš vsakdan, tako kot pomlad vdre v prestolnico. Pivske premiere in pivske novosti bodo brez prestanka tekle iz 10 pip na vrtu, ki bo sprva odprt od srede do nedelje, od 15. maja pa vsak dan. Poleg tega vas pričakuje Mad Garden Buda s prenovljeno ponudbo hrane, Little Garden Market, večeri družabnih iger in koncerti ob sončnem zahodu vsaka dva četrtka.

1035 Budimpešta, Miklós tér 1.

V.okrožje

DNB Budimpešta

DNB Budimpešta, skrinjica draguljev peštanske obale Donave, vas vabi na prijetno sprostitev, začinjeno s soncem obsijano panoramo. Terasa restavracije, ki se odpre spomladi, še bolj približa doživetje nežno valovite Donave v tem času. Če iščete kosilo s prijatelji, sproščujoč vikend brunch ali večerjo, pozlačeno z večernimi lučmi mesta, ne boste našli boljšega kraja. Z njimi bi se lahko tudi udobno usedli in uživali v razgledu z osvežilno limonado ali koktajlom v roki, če ne bi razmišljali, kateri sončni grižljaj bi pojedli na meniju.

1052 Budimpešta, Duna-korzó

Flava Kitchen&More

1. aprila je Flava Kitchen&More odprla svojo teraso na Szabadság tér. Uživajoč v miru ulice za pešce in spomladanskem zraku parka, lahko okusiš okuse svetovne ponudbe. Kajti med Flavinimi globalnimi jedmi najdete ramen, šakšuko z ovčjo skuto, hobotnico na žaru ali celo krofe po babičinem receptu. Zahvaljujoč redno prenovljeni kuharski ponudbi v času kosila in DJ setu ob večerih se nabor možnosti le še širi. Poleg vaših najljubših jedi lahko izbirate med pestro izbiro odličnih vin in navdušujočih koktajlov.

1051 Budimpešta, 6. oktober u. 26.

Bar in restavracija s šampanjcem Sophisto

Sophisto Champagne Bar & Restaurant, ki se nahaja v središču mesta, v neposredni bližini bazilike, vas pričakuje v ekskluzivnem okolju z neponovljivim vzdušjem. V šampanjskem baru v trgovinski vrsti spomeniško zaščitene stavbe je edinstveno gastronomsko doživetje na voljo neprekinjeno od jutra do večera. Ne glede na to, ali iščete poslovno kosilo, romantično večerjo ali priložnostni vikend brunch, ne boste našli boljšega mesta, kjer so najbolj božanski mehurčki malih madžarskih šampanjskih hiš in velika francoska klasika na dosegu roke. Uživaj z njimi v vrvežu Budimpešte, saj je življenje lepo, ko je peneče!

1051 Budimpešta, Szent István tér 2.

VI. okrožje

Unicorn Bistro

Če želite okusiti, kako je postati del pravljice, ki oživi, vas nezgrešljiv Unicorn Bistro na Nagymező utca pričakuje z odprtimi vrati in teraso. Rezervirate lahko v notranjosti bistroja ali na terasimestu, ste lahko prepričani o nečem: v prvi evropski restavraciji s samorogi ne boste našli hrane ali pijače, ki ne bi polepšala katerega koli dneva. Njihove pisane burgerje obdaja tudi pisan pomfrit, ob „samorogovih opojnih” pijačah pa lahko s prijetnimi požirki poplakneš pisane grižljaje mavrične rezine. Vsekakor se splača rezervirati mizo!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 64.

VII. okrožje

biskvit

Keksz, glavni steber vedno živahnega Madách térja, vse leto pričakuje svoje goste z udobno teraso in celodnevnim zajtrkom. Ne glede na to, kateri del dneva je, prepričani smo, da bosta priljubljena bunda, posuta s cheddar sirom in kislo smetano, ter solata Keksz Cézár, ki jo lahko naročite tudi s piščancem ali lososom, potešila vašo lakoto. V Kekszu si lahko poleg hladnega vzdušja v središču mesta privoščite krepke mesne in vegetarijanske jedi, osvežilne pijače ter uživate v mestu in bližnjih znamenitostih.

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 4.

VIII. okrožje

VAJ

VAJ meščane pričakuje odprtih vrat vsak dan od 7. do 20. ure in ponuja vse zemeljske dobrine. In na ogromni terasi imperija masla, ki je oživel na trgu Rákóczi, je še posebej dobro opazovati vrtinec Józsefa körúta. Ni osvežitve, ki je ne bi našli pri nas: dan lahko začnete ali končate z domačo kombučo, sezonskimi sadnimi sokovi, sveže stisnjenimi sokovi in ledeno mrzlimi kavnimi napitki. Poleg običajne kakovosti jih bo vredno obiskati tudi zaradi novih rajskih empanad in alkoholnih pijač, ki se jim najbolje podajo.

1085 Budimpešta, József krt. 30-32.

XI. okrožje

Pivovarna KEG

KEG Sörművház in njegova prijetna terasa ponuja nebeško točeno pivo v kozarcih, vrčih, pločevinkah in steklenicah vsak dan v tednu, od poldneva do zaprtja. Samo na dosegu roke od Bartók Béla út, z Bel-Buda lankami pod našimi nogami, v zavetju senčnikov in kostanjev, se lahko poklonimo hladnim pivskim pijačam.

KEG, ki so ga ustvarili nekdanji srednješolski prijatelji, ima za vsako generacijo nekaj: dobro družbo, odlične pijače, okusne prigrizke ter priljubljene večere kviza in programe.

Poleg izbora sveže točenih craft-majhnih-pivovarn-new-wave piv iz Madžarske in mnogih delov sveta, ne izostane niti odlična hrana. Tako na terasi kot v prijetni kleti bodo zlahka drseli bogati burgerji, glavne jedi, ki se odlično podajo k pivu, sladice in posebne pivske drsalke.

1114 Budimpešta, Orlay utca 1.

XII. okrožje

Fióka

Fióka, ki se nahaja v simboličnem delu Városmajorja, je pred kratkim vsak obrok spremenila v program skupnosti s tedensko posodobljenimi krožniki. Zaradi čistih, harmoničnih okusov in vzdušja zelenega pasu Buda je prigrizek “Fiókás” trajno doživetje. S krožniki lahko preizkušate nove okuse, okušate različne jedi, predvsem pa lahko delite izkušnjo obroka s svojimi najdražjimi s kozarcem vina ali osvežilnim koktajlom v roki. Otrokom in psom prijazna Fióka vas čez dan čaka z menijem za kosilo, rezervirate pa jo lahko tudi za zasebne dogodke.

1122 Budimpešta, Városmajor u. 75.

XIII. okrožje

Vogue

Vedno je posebno doživetje pripluti na krov ladje restavracije Vogue, ki se ziblje po Donavi, in nič drugače ni spomladi. Restavracija z več kot 30-letno zgodovino gostom skozi vse leto ponuja očarljiv razgled, edinstveno gastronomijo in večerje ob glasbi. Tako bo tudi 28. aprila, ko bodo vrhunsko izkušnjo večerje popestrile melodije akustičnega tria Ildikó Keresztes. Z majem se bo restavracija razširila z žar teraso, kjer bodo gostje poleg ekskluzivnega ambienta deležni tudi posebne žar ponudbe. Mizo lahko rezervirate preko spletne strani.

1137 Budapest, Carl Lutz rakpart XIII/19. raszter

XIV. okrožje

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Spomladi se lahko na sončni sončni terasi prepustimo sladkim doživetjem v nezgrešljivi oazi sladic Városliget, slaščičarne Édes Mackó. Poleg sveže pečenih kurtűs sladic in tort tudi v tem letnem času ne bodo razočarali na novo oblikovani kürtőboni, ki so zunaj hrustljavi in bogati s kremastim nadevom. Odločiti se morate le, ali boste körtősbonote raje jedli z nadevom iz čokolade, breskve ali slivove marmelade ali skrite v malinovi, orehovi, vanilijevi ali pasijonkovi oblogi.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Naše najljubše terase v aglomeraciji Budimpešte

Bistro Bubblimo

Če bi radi poskusili grižljaj dolce vite, vsekakor priporočamo, da poskusite Bubblimó, ki se nahaja le streljaj od Budimpešte. Od četrtka do nedelje med spomladansko turnejo ni boljše izbire kot bistro v Pilisbororojenő, obdarjen s čudovito teraso, s katere lahko z varne razdalje opazujemo vrvež prestolnice. Prosto si privoščite skodelico italijanske kave ob vznožju Nagy-Kevélyja, edinstvene specialitete pice, Finozze, in ne pozabite nazdraviti z istoimensko limonado kraja, pripravljeno s popping bobo! Vsekakor se splača rezervirati mizo!

2097 Pilisborosjenő, Hóvirág utca 29.

Etyeki Sörterasz

Etyeki Sörmanufaktúra, ki je tesno povezana z zvarkom Etyeki Sörmanufaktúra, ponuja popolno doživetje vsem,malo bi se sprostili v prijetnem pivskem vrtu in industrijskem okolju, povezanem s pivovarno. Senčno vzdušje terase, obdane z drevesi, gre tukaj z roko v roki z obiskom kuhinje, degustacijo piva, neizčrpno izbiro 12 točilnih piv ter odlično hrano iz bistroja in žara. Biser Etyeka je najboljša možna lokacija za sprostitev po turi s soncem in užitki, ki se merijo v kozarcu, za družinska in prijateljska srečanja ter za team building.

2091 Etyek – Botpuszta, Kolumbusz utca 1511/1 hrsz.