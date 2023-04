Na izletih pobiranja smeti lahko pomagamo ohranjati domače gozdove čiste

Vrsta posebnih programov opozarja na pomen madžarskih gozdov: pobuda Spomladansko čiščenje že tretjič spodbuja vse pohodnike k čiščenju narave.

V okviru akcije „Spomladansko čiščenje – Očistimo naravo skupaj” – ki jo organizira Aktív Hungary, se lahko udeležimo različnih odvozov smeti, na katerih lahko prispevamo k ohranjanju čistih naših najljubših domačih pohodniških točk.

Do 22. aprila, dneva Zemlje, so po vsej državi organizirani številni čistilni izleti v gozdove, ki se jim lahko vsi brezplačno udeležijo. Izbirate lahko med ogledi odvoza smeti na spletni strani tavaszinagytakaritas.hu, seznam se nenehno širi. Na spletni strani lahko ogledujete ture na zemljevidu in po datumih.

Aprilski izleti pobiranja smeti po Budimpešti

Spomladansko čiščenje v Nagykovácsi – 15. april 2023 10.00-12.00

Spomladansko čiščenje s SZIV SE (Szigetmonostor) – 16. april 2023 10:00-16:00

Spomladansko čiščenje s SZIV SE (Szigetmonostor) – 22. april 2023 10:00-16:00

Običajno na izhodišču tur razdelimo vreče za smeti, ki jih lahko napolnimo s smetmi na bližnjih gozdnih poteh, okoli priljubljenih naravnih znamenitosti, in jih nato odložimo na izhodišču. Za podrobnosti si oglejte Facebook dogodek določenega programa!

Ohranjajte gozdove čiste!

– V gozdu pusti samo svoje sledi! Smeti odnesite s seboj domov.

– Tudi lupine sadja ne zavrzite! Živali lahko pogledajo hrano, ki ostane za njimi, in morda ni dobra zanje.

– Kamin ni koš za smeti. Ne mečite smeti na kurišča!

– Če vam ni treba, smetnjaka ne uporabljajte v naravi! Odvoz smeti iz gozdnih zabojnikov je zelo otežen, nanje pa lahko stopijo tudi živali. Če lahko, odnesite smeti domov!

Spomladansko čiščenje domačih gozdov

Pobudo, ki se zaključi 22. aprila, spremlja tudi domiselna in kreativna komunikacijska kampanja. Smešne in privlačne videe, narejene za kampanjo, si lahko ogledate na YouTube kanalu Aktív Magyarország.