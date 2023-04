Nezgrešljiva velikonočna poslastica: Čokoladno-lešnikova babka (recept)

Kar je pecivo za božič, je torta za veliko noč, zato smo vam za prihajajoči praznik pripravili polno sladko pecivo, ki zavzema dostojno mesto ne le med pecivom, ampak tudi med slaščicami.

Sestavine (za 1 punčko)

Za testenine

310 g moke

50 g sladkorja + 1 žlička. vzhajati kvas

1 rumenjak

160 ml mleka

25 g svežega kvasa

1 čajna žlička vanilijev sladkor

sol

50 g (mehkega) masla

Za nadev

75 g (mehkega) masla

4 žlice. sladkor v prahu

1,5 ekv. kakav v prahu

50 g temne čokolade

60 g lešnikov

Za mazanje

100 ml mleka

1 žlica sladkor

1 čajna žlička vanilijev sladkor

Priprava

Prvi korak je priprava testa. Segrejte mleko, vanj nadrobite kvas, potresite 1 žličko. sladkor in pokrij.

Preostale sestavine za testo, razen masla, damo v skledo in ko kvas vzhaja, ga dodamo in začnemo mesiti. Ko je gladko premešano, dodamo še mehko maslo in zgnetemo lepo gladko testo. Pokrito cca. Pustimo vzhajati, dokler se v 1 uri ne podvoji.

Medtem ko testo vzhaja pripravimo nadev. Mehko maslo zmešajte s kakavom in sladkorjem v prahu, nato pa odstavite. Lešnike in čokolado nasekljamo na majhne koščke.

Ko je testo vzhajano, ga položimo na pomokano površino za cca. Razvaljamo pravokotnik velikosti 40×30 cm in ga namažemo s kremo, po vrhu pa potresemo lešnike in čokolado.

Testo zvijemo kot pecivo in ga z ostrim nožem po dolžini prerežemo na pol. Tako dobljena 2 testena trakova spletemo v kito, pri čemer pazimo, da je njuna kremasta površina zgoraj. Dva konca stisnemo skupaj in obložimo s pergamentnim papirjem, pribl. Damo ga v model 30×11 cm in pustimo pokritega 30-40 minut.

Pečico segrejemo na 180 stopinj, segrejemo mleko za namaz s sladkorji in pustimo, da se ohladi.

Ko se torta podvoji, jo namažemo s sladkanim mlekom in pečemo v ogreti pečici cca. Pečemo do pripravljenosti v 30-35 minutah. Na polovici ga še enkrat premažemo s sladkanim mlekom. Če vrh babke preveč porjavi, temperaturo znižamo na 170 stopinj.

Torto ohladimo in uživamo narezano.

Hvala Melaniji Gál za recept.