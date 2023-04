Kavarna s 5 terasami v Budimpešti, kjer se lahko sprostite v mirnem, zelenem okolju

Prijetni terasasti kraji Budimpešte, ki so idealna destinacija za spomladansko oskrbo z gorivom, ne le zaradi ponudbe hrane in pijače, lahko poskrbijo, da za nekaj časa pozabite tudi na naporna vsakdanja opravila. Sledi sveže, hrustljavo, sončno priporočilo.

Tihi spremljevalec

Ni vam treba iti predaleč od centra Budimpešte, če želite pobegniti od vrveža. Iskano zatočišče vas čaka v Csendes Társu, v mirnem kraju poleg Károlyi-kerta. Če želite napolniti energijo čez dan, se lahko ustavite na okusni kavi ali osvežilnem koktajlu, ki si ga lahko privoščite za mizami s pogledom na zeleni javni park V. četrti. Ena od velikih prednosti Csendes Társa je prav ta, da čas, preživet tam, pomeni sprostitev v kombinaciji s sončenjem ob žvrgolenju ptic, kar gostom zagotovo popestri preostanek dneva.

1053 Budimpešta, Magyar utca 16-18.

Kavarna Intenzo

Cafe Intenzo, ki se nahaja nekaj minut hoje od Madžarskega narodnega muzeja, je priljubljena tako med domačini kot turisti. Delno zato, ker je lahko dostopen, poleg tega pa njegova zunanja sedežna površina izpolnjuje vlogo mirne oaze v zelo barvitem in živahnem delu mestnega jedra. V očeh gostov mu prepoznavnost ni prineslo predvsem to, temveč njegove nebeške kulinarične kreacije. Dobrote na mizi se ne morejo upreti tako vizualno kot okusno, pika na i pa je dejstvo, da jih ob lepem vremenu lahko jeste na ulični terasi s pogledom na Kálvin tér ali na intimnem notranjem vrtu.

1091 Budimpešta, Kálvin tér 9.

Bereg Embassy Bar & Cafe

Eno od izjemnih del madžarske organske arhitekture, slavni Hattyúház, skriva skrivni notranji vrt. Na tem posebnem mestu Ambasada Bereg, ki je bila odprta leta 2015, ustvarja priložnost, da srkate dobro kavo pod milim nebom, preživite čas za kosilo med pestro dnevno ponudbo ali popijete kozarec kakovostne bereg pálinke. Kot je razvidno iz imena, je Ambasada Bereg več kot povprečen bar ali kavarna, saj svojim gostom omogoča, da spoznajo lepote bereškega kraja. Vse to na edinstveno mirnem, zelenem mestnem dvorišču.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 49./B

Rusty Coffee Buda

Ne glede na to, ali se v Budim odpravljate s strastjo do okusne hrane ali res okusne kave za začetek dneva, The Rusty Coffee vas ne bo razočaral. Prijetna, psom prijazna kavarna naredi vse, da gostje odidejo z zadovoljnim nasmehom na obrazu. Če nam prisluhnete, dobrote uživajte na terasi med sončenjem, tako si lahko naenkrat napolnite tudi zaloge vitamina D. Poleg grejočih sončnih žarkov je vse, kar potrebujete, skodelica dišeče kave, da kar najbolje izkoristite svoj čas tukaj.

1026 Budimpešta, Pasaréti út 51.

Tudi to je Melbourne

Kot prva posebna kavarna v državi je This is Melbourne Too absolutna destinacija za ljubitelje kave. III. ob odprtju četrtne restavracije je bil cilj lastnikov poleg uporabe okoljsko ozaveščenih rešitev ustvariti čim bolj prijazno vzdušje. Takšna, kamor se gost z veseljem vrača, saj baristi po nekajkrat že znajo piti kavo. Poleg kakovostnih izdelkov je čar lokala sodoben, domač ambient. To je odlična destinacija, ne glede na to, ali želite poskusiti hladilno ledeno kavo z mlekom ali slastne torte.

1031 Budimpešta, Gázgyár utca 3.