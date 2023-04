5 nepogrešljivih razstav v Budimpešti za spomladansko sprostitev

Zainteresirane v Budimpešti spomladi čakajo velike razstave, med drugim aprilska prireditev na prostem, v prestolnici pa bosta v prihodnjem obdobju odprti dve brezplačni razstavi.

Obrazi Budimpešte

V sodelovanju s Budimpeštanskim fotografskim festivalom in Budimpeštanskim pomladnim festivalom bo od 7. do 23. aprila v parku Deák Ferenc tér Városháza na ogled brezplačna razstava Obrazi Budimpešte na prostem. Javna razstava se osredotoča na dela petih sodobnih madžarskih fotografov, ki so posneli nenavadne fotografije prebivalcev prestolnice, torej nas. Protagonisti posebnih portretov so kraji, mimo katerih se vsak dan peljemo, pa tudi meščani, mimo katerih se pogosto peljemo. Tokrat se odpira tančica z življenj, sanj in zgodb Budimpešte.

Park mestne hiše | 7.–23. april 2023

Ergy Landau, Budimpešta–Pariz, 1896–1967

To pomlad si lahko širša javnost ogleda edinstveno fotografsko razstavo v prestolnici: na Madžarskem rojeni fotograf Ergy Landau, razstavo iz neobjavljene zbirke ikonične ženske figure zgodovine francoske fotografije odpirajo v Mai Manó Ház. Ergy Landau je bil med 20. in 50. leti priljubljen pariški portretni fotograf, ki se je po koncu prve svetovne vojne pri 22 letih preselil v francosko prestolnico. Kmalu je odprl svojo delavnico v Parizu, kjer je ustvarjal vse do svoje smrti. Njegovo ime je postalo znano po njegovih izjemnih otroških portretih, ženskih aktih in fotoreportažah v tujini. Razstava v Budimpešti predstavlja zgledno življenjsko pot nezasluženo pozabljene umetnice.

Današnja Vilinska hiša | Do 14. maja 2023

Vse lutke! – Skrivnosti zakulisja budimpeštanskega lutkovnega gledališča

Ob 150. obletnici Budimpešte sta dve nepogrešljivi prestolniški instituciji, Galerija Deák17 in Budimpeštansko lutkovno gledališče, združili moči, da bi zainteresiranim predstavili zakulisje gledališča. Vse je lutka! na razstavi, poimenovani po njem, so v središču pozornosti lutke, plakati in fotografije zadnjih 70 let, obiskovalci pa lahko spremljajo tudi, kako lutkovna predstava preide iz oblikovalske mize na oder. Razstava, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno, pa ne govori le o lutkah, ampak pokaže tudi, koliko znanja in ljudi – od dekoraterjev in osvetljevalcev do vizažistov in organizatorjev občinstva – je potrebnih za ustvarjanje lutkovne predstave.

Galerija Deák17 | Do 27. maja 2023

Kreacija: István Koós (Mandarin in dekle)

Salvador Dalí – Potovanje v domišljiji plamenečega uma

Konec marca je v Budimpešto prispela obsežna Dalíjeva razstava, v okviru katere si lahko madžarska javnost na edinstven način ogleda več kot 150 umetnin. Poleg grafik, skulptur v naravni velikosti in drugih umetnin, ki razkrivajo pestrost uporabe materialov, nepozabna VR izkušnja dviguje standard razstave še višje. Dalíjevo nadrealistično vesolje preizkuša dojemanje realnosti obiskovalcev, ki se lahko sedaj – vse do konca junija – potopijo v fascinantne labirinte labirinta katalonsko-španskega uma v kompleksu ulice Király.

Kompleksni dogodek | Do 30. junija 2023

Boris Lurie in Wolf Vostell. Umetnost po Šoahu

Skupno razstavo dveh izrazitih umetnikov 20. stoletja, Borisa Lurieja in Wolfa Vostella, si lahko prvič ogledate na Madžarskem. Njihova dela, ki prestopajo žanrske meje, so ljudi soočila z razdejanjem druge svetovne vojne in odgovornostjo Nemcev v dobi – od konca petdesetih let prejšnjega stoletja -, ko je velik del družbe poskušal preboleti tragedije. so doživeli čim prej. Njihova najpomembnejša tema je bila groza holokavsta, ki so jo javnosti predstavili v kombinaciji s površnimi reklamnimi podobami in tako kritizirali brezbrižnost povojne potrošniške družbe. Njihova dela, ki so na ogled v Ludwigovem muzeju, so pomembnejša kot kdaj koli prej.

Ludwigov muzej | Do 30. julija 2023

Skladatelj: Wolf Vostell (Endogene Depression)