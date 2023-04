Spomladanska gastronomska tura ob Blatnem jezeru: 5 veličastnih restavracij, ki jih je vredno obiskati

Balaton je ena od madžarskih trdnjav gastronomije, kjer lahko uživate v številnih kakovostnih okusnih doživetjih, ne le v poletnih mesecih. Pokazali vam bomo, kam se morate odpraviti na izlet to pomlad!

Bistro Brix, Hévíz

Restavracija à la carte odraslemu prijaznega hotela s štirimi zvezdicami v Hévízu, imenovanega Brix Bistro, je lahko popoln kraj za gastronomsko doživetje v kombinaciji z romantično spomladansko sprostitvijo. Pri postreženi hrani je njihov glavni cilj uporaba tradicionalnih sestavin in predstavljanje novih gastronomskih trendov s kreativnimi in posebnimi kombinacijami okusov. Poleg svoje edinstvene ponudbe restavracija svoje goste pričaka z degustacijami vin, tematskimi večeri in atmosfersko živo glasbo ob petkih in sobotah zvečer. Pred prihodom se splača rezervirati mizo na spletni strani hotela Bonvital Wellness & Gastro****superior.

8380 Hévíz, Rákóczi utca 18.

Casa Christa, Balatonszőlős

Nekaj kilometrov od Balatonfüreda vas na 45.000 kvadratnih metrov velikem posestvu Casa Christa čaka neponovljivo vzdušje. Tiskovne hiše in njihova okolica na pobočjih Kis-Gella so prenovljene v toskanskem slogu, ki ga spremlja pogled na cvetoče mandljevce in vedno impresiven pogled na Blatno jezero. Lokacija, ki slovi kot prvi kmečki turizem v državi, ima vse, kar potrebujete za popolno sprostitev. In če želite poleg sitosti tudi jesti okusno hrano, vas novi meni Casa Christa ne bo razočaral: na njem se bodo znašli tudi foie gras, kozji sir in mlad krompir – vse, kar je pomladi!

8233 Balatonszőlős, Izabella út

Hotel in restavracija Mandilla, Kövskál

Hotel in restavracija Mandilla s štirimi zvezdicami v Köveskálu pričakuje svoje goste, ki se želijo sprostiti, s skupno desetimi sobami v dveh stavbah, prenovljenih v podeželskem, a sodobnem slogu. Poleg udobnih sob velja izpostaviti tudi ponudbo restavracije, ki poudarja južnoitalijanske jedi v vseh okusih. Zato je Mandilla kuhinja obložena z najkakovostnejšimi sestavinami in začimbami, ki pričarajo sredozemsko vzdušje, zaradi katerega toliko ljudi prihaja na Balaton. Zunanji bazen, salon in prijetna terasa pod mandljevimi drevesi samo še povečajo občutek dolce vita življenja.

8274 Kövskál, Városkút utca 2.

Sladoledarna Szigliget

Če iščete najbolj okusen sladoled na območju Balatona, vam priporočamo, da se odpravite proti gradu Szigliget. Ob vznožju trdnjave, poleg cerkve, se nahaja Sladoledarna Szigliget, kjer za vas pripravijo lokalne dobrote najboljše možne kakovosti. Nekatere sestavine prihajajo neposredno iz Sicilije ali drugih mest v Italiji, kar je zanesljivo zagotovilo kakovosti. Poleg sladoledov velja poskusiti tudi tukaj narejene sorbete, ki ne vsebujejo mlečnih izdelkov, tako da lahko tudi tisti z laktozno intoleranco brez težav uživajo v ledeno mrzlih slaščicah iz svežega sadja.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Bitang Burger, Alsóörs

Nezgrešljiv lokal s hamburgerji na severni obali Blatnega jezera je zaživel kot otroške sanje brata in sestre v Alsóörsu, v zadnjih letih pa je postal priljubljen mnogim. K temu v veliki meri pripomore družinsko vzdušje, ki ga tukaj doživite, neposredna in prijazna postrežba, ki jo odprta razstavna kuhinja samo še podkrepi. In seveda je bitang dober, burgerji in jedi z žara, narejene iz govedine Angus. Spomladi okusno hrano dopolnjuje prijetna terasa, kjer se lahko ure in ure sončite s polnim trebuhom. Rezervacije miz so zelo priporočljive, to lahko storite na Facebooku in Instagramu.

8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 24/a

Po slastnih prigrizkih se odpravite na izlet okoli Blatnega jezera:

12+1 naravnih poti za spomladanske sprehode okoli Blatnega jezera12+1 naravnih poti za spomladanske sprehode okoli Blatnega jezera

Nekatere imajo celo čudovit razgled na madžarsko morje.