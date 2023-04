6 mest v Budimpešti, kjer božanska carska drobtinica pričara nostalgično vzdušje

Vsi brez izjeme ohranijo spomin na to, kateri je zanje najbolj slasten cezarjev crumble. Ne glede na to, ali je pripravljena z zdrobom ali maso za palačinke, posuta s sladkorjem v prahu ali postrežena z marmelado, priporočamo naslednje kraje v Budimpešti, kjer lahko poskusite različne različice testeninske sladice.

Császármorzsa

Prvi in dini uradni cesarjev crumber v prestolnici najdete na ulici Bercsényi, streljaj od ulice Béla Bartók út. Povprašate lahko tudi po različici z zdrobom in maso za palačinke po avstrijsko, ki spominja na otroštvo, obogateno z rozinami, sladkorjem v prahu in različnimi marmeladami. Z izbiro njihovega menija lahko rajsko sladico še bolj obogatite z juho, quichejem in sendviči.

1111 Budimpešta, Bercsényi u. 8.

Bavarska pivovarna Paulaner

V bavarski ponudbi Paulaner Sörház, ki se nahaja v prvem nadstropju nakupovalnega središča MOM Park, lahko seveda najdete tudi rajski Caesar crumble, izdelan v stilu Sörháza. Sladico, narejeno po bavarskem receptu, prelijemo čez vrat s pirejem iz gozdnih sadežev, po enem grižljaju pa se še posebej dobro prileže nebeški bavarski požirek iz izbora pivnice.

1123 Budimpešta, Alkotás u. 53.

STIKA Budimpest

Če želite res nepozaben začetek dneva, toplo priporočamo STIKA Budapest, ki se nahaja v središču mesta, na ulici Dob. Ne le zato, ker ponuja zelo bogat meni za zajtrk, med katerim je kar težko izbrati samo eno jed, ampak tudi zato, ker lahko tukaj dan začnete z nebeškim cezarjevim crumbleom v domači marmeladi.

1072 Budimpešta, Dob u. 46/a

Promontor Kertvendéglő

Govori se, da je XXII. Promontor Kertvendéglő velja tudi za srce in dušo okrožja. Ne glede na to, ali želite kosilo ali večerjo okronati z restavracijsko rajsko sladico, je dobro vedeti, da jo naredijo nepozabno s sladkorjem v prahu in domačo slivovo marmelado.

1221 Budimpešta, Kossuth Lajos utca 28.

Kanaán Bistro & Café

Kavarna Kanaán Bisztró és Café že več kot 30 let ponuja užitek in gastronomske užitke na ulicah mesta Újlipotváros. V bistroju, ki se skriva v ulici Csanády, poleg vedno ponujenih madžarskih okusov s prijazno postrežbo ne pozabijo niti na sladke užitke. Njihove bavarske cesarske drobtine lahko poskusite obdane z domačo marmelado.

1132 Budimpešta, Csanády u. 18.

Bistro Pasaret

Pasarét Bisztró pričara nasmeh na obraz svojih gostov kadar koli v dnevu in vsakič. V restavraciji, ki spomladi obljublja tudi prijeten vrtni prostor, lahko okusite tako tradicionalne kot prenovljene okuse, ki jih resnično poveličuje njihov cezar crumble iz sveže, domače marelične marmelade.

1026 Budimpešta, Pasaréti tér