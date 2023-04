10 brezplačnih spomladanskih programov v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi

Od koncertov na prostem do vodenih sprehodov lahko izbirate med kopico brezplačnih spomladanskih programov, ki jih prestolnica obljublja v prihodnjem obdobju. Zabavaj se!

Otvoritveni vikend Budimpeštanskega vrta (14.–16. april 2023)

Budapest Garden začenja sezono s kopico brezplačnih programov od 14. do 16. aprila. med. Vsa družina je dobrodošla v zunanjem kompleksu v Óbudi, kjer lahko otroci ves dan skačejo v trampolin parku, se igrajo v napihljivem gradu ter rolajo in rolkajo v skate parku. Seveda bo odprt tudi gasilski dom, kjer se bodo lahko preizkusili mini gasilci. Vsa športna igrišča lahko uporabljate brezplačno, odrasli pa lahko uživajo tudi v baru in delavnici s koktajli.

Brezplačni vodeni sprehodi po pokopališču Fiumei út

Nekajkrat na mesec so na pokopališču Fiumei út organizirani brezplačni vodeni sprehodi, ki se odvijajo okoli vznemirljive teme. V petek, 28. aprila, z začetkom ob 16. uri lahko na primer odkrivate najbolj posebne dele pokopališča na sprehodu Umetniški zapleti. Na tem območju niso pokopani le glasbeniki, pisatelji in pesniki, ampak tudi znani športniki, politiki in zdravniki.

Vikend odprtja pontona (20.–25. april 2023)

Letos Pontoon že osmič začenja pomladno-poletno sezono. Priljubljena žurerska ladja se je ponovno zasidrala na južnem stebru peštanskega kraka Lánchíd, tokrat pa čaka tiste, ki si želijo sprostitve, na otvoritveni proslavi sezone od četrtka do ponedeljka v družbi še boljših izvajalcev.

Brezplačni koncerti na terasi Fröcc

Vsak torek in sredo zvečer vas na Erzsébet tér čaka vroče latinskoameriško vzdušje! Fröccterrasz na prostem gosti koncerte Unicumbije ob torkih z začetkom ob 8.30, ob sredah pa glasbeniki La Movida Cuba pripeljejo Kubo v Budimpešto.

Vár je prvi park veveric in ptic v Budimpešti

V Újpestu, ob vznožju volčjega gozda, so odprli prvi park veveric in ptic v prestolnici, kjer lahko tisti, ki jih zanima narava, od blizu spoznajo divje živali tega območja, zahvaljujoč delu lokalne občine in Animal Rescue. Liga. Atrakcija Mókaliget, opremljena z veveričjimi in ptičjimi krmilnicami, kopališči, informativnimi tablami, hišicami za ježe in hotelom za žuželke, nudi mirno zatočišče živalim, odraslim in otrokom pa možnost, da jih opazujejo v idiličnem okolju.

Obrazi Budimpešte c. razstava v parku Mestne hiše (do 23. aprila 2023)

V sodelovanju s Budimpeštanskim fotografskim festivalom in Budimpeštanskim pomladnim festivalom bo od 7. do 23. aprila v parku Deák Ferenc tér Városháza na ogled brezplačna razstava Obrazi Budimpešte na prostem. Javna razstava se osredotoča na dela petih sodobnih madžarskih fotografov, ki so posneli nenavadne fotografije prebivalcev prestolnice, torej nas. Protagonisti posebnih portretov so kraji, mimo katerih se vsak dan peljemo, pa tudi meščani, mimo katerih se pogosto peljemo. Tokrat se odpira tančica z življenj, sanj in zgodb Budimpešte.

Brezplačni koncerti in predstave v Scrutonovih javnih prostorih

Na lokacijah v središču mesta Scruton (ulica Zoltán) in ulica Veres Pálné vas čakajo različni programi, kjer lahko med drugim izbirate med govorniškimi razpravami, predstavitvami knjig, koncerti glasbe v živo, predstavami o mestni zgodovini in blues večeri. Omenjeni programi so brezplačni, nekateri pa zahtevajo registracijo.

Spomladanski sprehod v arboretumu Buda

Rastlinske vrste 7,5 ha velikega arboretuma Fakultete za hortikulturo Univerze Szent István, skritega v Villányi út, vsako sezono pokažejo drugačen obraz. V parku, ki ga lahko razdelimo na Spodnji in Zgornji vrt, lahko med drugim najdete razprostrt skalnjak, očarljivo vrtno jezero, 120 let stare lesene matuzale in številne vrste ptic. Zanimivo je, da je arboretum zaradi ugodne lege ena najtoplejših zelenih površin pri nas, kamor se lahko v delovnem času brezplačno umaknete od hrupa glavnega mesta.

1118 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Sunset DJ seta v pivskem vrtu Mad Garden Buda

V objemu panelnih blokov stanovanjskega naselja Óbuda, na dvorišču Silk Buttoning House, zgrajene konec 18. stoletja, najdemo rešitelja imperija Mad Scientist, sončno, zeleno vrtno površino Mad Garden Buda. Poleg točenih in ustekleničenih craft piv, ekoloških vin in prekleto dobrih takosov se ljubezen Madhouse in Mad Kert pripravlja na pomladno-poletno sezono z različnimi programi, vključno z brezplačnimi Sunset DJ seti vsak petek in soboto zvečer.

Vse lutke! razstava v galeriji Deák17 (do 27. maja 2023)

Ob 150. obletnici Budimpešte sta dve nepogrešljivi prestolniški instituciji, Galerija Deák17 in Budimpeštansko lutkovno gledališče, združili moči, da bi zainteresiranim predstavili zakulisje gledališča. Vse je lutka! Na razstavi, poimenovani po njem, so v središču pozornosti lutke, plakati in fotografije zadnjih 70 let, obiskovalci pa lahko spremljajo tudi, kako lutkovna predstava preide od oblikovalske mize do do zdaj. Razstava, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno, pa ne govori le o lutkah, ampak pokaže tudi, koliko znanja in ljudi – od dekoraterjev in osvetljevalcev do vizažistov in organizatorjev občinstva – je potrebnih za ustvarjanje lutkovne predstave.

Kreacija: István Koós (Mandarin in dekle)