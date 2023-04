7 vodenih sprehodov za april, ki odpirajo vpogled v zakulisje prestolnice

V rožice odete zakulisje Budimpešte in vodeni sprehodi, ki razkrivajo skrivnosti, nas tudi v naslednjem mesecu ne bodo pustili brez programa. Poglejmo, kaj lahko pričakujemo aprila!

Rimske obmorske čolnarne nekoč

aprila se lahko odpravite na potovanje, da odkrijete nekdanje čolnarne na obali Rima, z roko v roki s 60 starimi fotografijami in sprehajalnim vodnikom. Sprehod ob vodi se začne na južnem koncu Római-bank in nas vodi skozi stoletja in zgodbe vse do Postás útológii. Poleg številnih čolnarn na promenadi je tančica odstrta tudi zgodbi o kopališčih Aquincum in Hungária. Na pohod se lahko prijavite na e-naslov hillstar61@gmail.com z vpisom števila zaposlenih in tel.

Datum sprehoda: 2. april.

Izumitelji in inženirji

aprila ob 15. uri pa se lahko podate na novo avanturo, saj vas bodo na pokopališču Fiumei út vodile življenjske zgodbe izjemnih izumiteljev in inženirjev 19. in 20. stoletja. Na 1,5-2 urni hoji, ki se začne od glavnega vhoda na pokopališče, bodo razpravljali o znanstvenikih, brez katerih izumov si danes ne moremo predstavljati našega vsakdana. Ob koncu sprehoda se bodo obiskovalcem razkrila tudi vrata mavzoleja Ganz. Na brezplačen sprehod se lahko prijavite na spletni strani.

Datum pohoda: 6. april.

Češnje cvetijo v Budimu

in 15. aprila, od 10. do 14. ure, se lahko v okviru pomladnega sprehoda prepustite neprimerljivemu doživetju cvetočih češenj v Arboretumu Buda. Poleg veličastnih češenj nam vijugaste poti razkrivajo tudi rastline in zgodbe arboretuma, ki neomajno razpirajo svoje cvetne liste. Na sprehodu bomo razkrili skrivnosti zgradb, ki skrivajo zaklad, a šele ko se bomo poklonili 120 let starim lesenim prestolom.

Datumi pohoda: 8.4.15.

Znana ljubimca v objemu griča Gellért

in 30. aprila vas ekipa Pestbudai séták vabi na sprehod, poln ljubezenskih zgodb. V programu V objemu griča Gellért nas bo pot vodila od Gellért Szálló do kavarne Hadik, kjer se na vsakem koraku skrivajo zgodbe o veliki ljubezni. Od Kosztolányija do Móricza do romantike Koroške in Bőhm Aranke, navdušili pa vas bodo tudi s številnimi ljubezenskimi zgodbami.

Datumi pohoda: 8., 30. april.

Sprehod v naravi na letališču Mátyásföld

aprila ob 14. uri popotnik skozi čas Kertváros vabi na lahkoten 6 km dolg sprehod, ki bo izstopal iz velikonočnega ponedeljka. Poleg tega lahko udeleženci sprehoda odkrijejo naravne vrednote nekdanjega letališča Mátyásföld, ne katerega koli območja. Vodi zoolog Tibor Kovács. Poleg zgodb o prvem letališču v Pešti boste na nedavno razglašenem zaščitenem Rákosu spoznali številne obraze pokrajine. Prijavite se lahko na e-naslov kertvarosiidoutazo@gmail.com.

Datumi pohoda: 10. april.

Újvilág in Óbuda – po judovskih magnatih in trgovcih

Óbuda bo 16. aprila igral glavno vlogo na dve uri dolgem odru. ali gremo na njegovem vodenem sprehodu. Skozi zgodovino judovske skupnosti v Óbudi so si lahko ogledali Óbudo, ki je bila ponovno zgrajena iz ruševin, in zgodbe o judovskih družinah in dinastijah, ki so organsko oblikovale mesto. Poleg številnih vznemirljivih zgodb lahko izveste, kako se je tovarna modrega barvila prebijala na pariške modne piste in kako je Óbuda ohranila svoj čar, medtem ko je Budimpešta doživela številne spremembe.

Datum pohoda: 16. april.

Grad Pešta – “grad Vajdahunyad” s sprehodom po stolpu

22. in 30. aprila Korzózz z nami! med njegovim sprehodom se razkrijejo najbolj strašljive skrivnosti gradu Vajdahunyad v Városligetu. Potovanje udeležencev bo vodilo od najmanjših podrobnosti do najvišjih pogledov, na koncu pa bodo lahko na grad Pešta pogledali s povsem drugimi očmi. Njegove skrivnosti razkrivajo Anonymus, kip Drakule na gradu in edinstvena panorama razglednih stolpov. In če ne želite zamuditi iskanja katere od skulptur Mihályja Kolodka, se pravočasno prijavite!